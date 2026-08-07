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Manuel Belgrano, prócer argentino: “Fundar escuelas es sembrar en las almas”

El creador de la Bandera argentina dejó una enseñanza que sigue vigente: la educación como base para construir una patria más justa y libre.

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Manuel Belgrano con la bandera argentina.
Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons
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Manuel Belgrano fue mucho más que el creador de la Bandera. Abogado, hombre de ideas y servidor público, su figura ocupa un lugar central en los años fundacionales de la Nación argentina. Entre las frases que se le atribuyen, una de las más recordadas resume su mirada sobre el futuro de los pueblos: “Fundar escuelas es sembrar en las almas”.

Qué quiso decir Manuel Belgrano con esta frase

Belgrano no hablaba de la educación como un simple trámite o una obligación más del Estado. Para él, abrir una escuela significaba plantar una semilla profunda: formar personas capaces de pensar, trabajar, participar y mejorar la sociedad.

La frase apunta a una idea central de su pensamiento: sin educación no hay verdadero progreso. Una escuela no solo enseña a leer o escribir, también transmite valores, disciplina, curiosidad, responsabilidad y sentido de comunidad.

En una época marcada por enormes desigualdades, Belgrano entendía que el conocimiento podía cambiar el destino de las personas. Por eso, su preocupación por la educación no era decorativa ni secundaria: era parte de su proyecto de país.

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Manuel Belgrano Foto: Wikipedia

Cuando decía que fundar escuelas era “sembrar en las almas”, sugería que cada aula abierta podía dar frutos mucho tiempo después. Tal vez no de inmediato, pero sí en las generaciones futuras. Educar era, para él, una forma de construir patria.

La frase también recuerda que una nación no se sostiene únicamente con símbolos, batallas o discursos. Se sostiene con ciudadanos formados, oportunidades reales y una sociedad que entiende que el saber es una herramienta de libertad.

En definitiva, Belgrano veía en la educación una inversión moral y colectiva. Fundar una escuela era sembrar esperanza, conciencia y futuro en el corazón de un pueblo.

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