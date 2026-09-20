La trágica historia de la nieta de San Martín: murió a los 27 años antes que su madre y está enterrada en una provincia argentina

Mercedes, la nieta de San Martín Foto: Archivo

Detrás de la figura heroica de José de San Martín existió un hombre atravesado por el exilio, la distancia y las pérdidas familiares. Después de una vida dedicada a las campañas militares y a la independencia sudamericana, el general encontró en sus dos nietas un refugio afectivo.

Una de ellas fue María Mercedes Balcarce San Martín, la hija mayor de Mercedes Tomasa de San Martín, popularmente conocida como “Merceditas”, y del diplomático Mariano Severo Balcarce.

Su historia tuvo un desenlace doloroso: murió en Francia en 1860, a pocos meses de cumplir 27 años y quince años antes que su propia madre. Sin embargo, su último destino no estuvo en Europa. Actualmente, sus restos descansan en Mendoza, una provincia esencial en la vida y la epopeya de su abuelo.

¿Quién fue la nieta mayor de San Martín?

María Mercedes Balcarce San Martín nació el 14 de octubre de 1833 en Buenos Aires, durante una visita de sus padres a la Argentina. Fue la primera hija del matrimonio formado por Merceditas y Mariano Severo Balcarce. Tres años después nació su hermana menor, Josefa Dominga Balcarce, en Francia.

Monumento de San Martín junto a sus nietas

La familia reunía dos apellidos fundamentales de la historia nacional. Por parte de su madre era nieta de José de San Martín, mientras que su padre era hijo de Antonio González Balcarce, militar vinculado a las primeras luchas por la Independencia.

Luego del nacimiento de María Mercedes, la familia regresó a Europa. Allí, las dos hermanas crecieron cerca del Libertador, quien ya se encontraba apartado de la actividad política y militar.

La desconocida faceta de San Martín como abuelo

Las nietas ocuparon un lugar muy especial en la vida del prócer. Distintas reconstrucciones históricas describen a María Mercedes y Josefa como dos niñas inquietas, educadas entre el español y el francés.

San Martín y su hija, Merceditas

El general disfrutaba de su compañía y les permitía jugar con algunas de sus condecoraciones militares. Aquella escena doméstica mostraba una faceta muy diferente a la del hombre de uniforme: San Martín era también un abuelo cariñoso que encontraba tranquilidad junto a su familia.

María Mercedes tenía solamente 16 años cuando su abuelo murió, el 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer. Tiempo después, los Balcarce se instalaron en Brunoy, una localidad cercana a París.

La inesperada muerte de María Mercedes

La nieta mayor del Libertador murió el 21 de mayo de 1860. Según sus fechas de nacimiento y fallecimiento, tenía 26 años y siete meses, aunque numerosas referencias históricas indican que murió “a los 27”, edad que estaba próxima a cumplir.

Era soltera y no tuvo descendencia. Su muerte ocurrió quince años antes que la de su madre, quien falleció el 28 de febrero de 1875. Su padre murió en 1885.

Sobre la causa de su fallecimiento circularon versiones que mencionaban una administración equivocada de medicamentos. Sin embargo, las fuentes oficiales no ofrecen información concluyente.

Lo indiscutible es que su temprana partida golpeó profundamente a la familia. Sus padres debieron despedir a su hija mayor en Francia, lejos del país donde había nacido.

La nieta de San Martín que fue enterrada junto a su abuelo

Después de su muerte, los padres de María Mercedes ordenaron construir una bóveda familiar en el cementerio de Brunoy. En noviembre de 1861, ese lugar recibió también los restos de José de San Martín, trasladados desde Boulogne-sur-Mer.

Durante varios años, el Libertador descansó junto a su nieta mayor. La situación cambió en 1880, cuando sus restos fueron repatriados y depositados en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Josefa Dominga Balcarce, la hermana menor de María Mercedes, tuvo una participación fundamental en la preservación del legado familiar. Autorizó el traslado de su abuelo y entregó documentos, cartas, mapas, muebles y objetos personales para que quedaran bajo custodia de instituciones argentinas.

¿En qué provincia argentina está enterrada?

El largo viaje de María Mercedes terminó casi un siglo después de su muerte. En 1951, sus restos fueron repatriados junto con los de sus padres, Mercedes Tomasa y Mariano Severo Balcarce.

Los restos de la familia de San Martín en Mendoza Foto: Wikipedia

El 13 de diciembre de ese año, los tres recibieron sepultura definitiva en un monumento funerario ubicado dentro de la Basílica de San Francisco, en la ciudad de Mendoza.

La elección de la provincia tuvo un enorme valor histórico. En Mendoza nació Merceditas, la única hija del Libertador, y allí San Martín organizó el Ejército de los Andes antes de iniciar su campaña libertadora.

De esta manera, la joven que había nacido en Buenos Aires, crecido en Francia y muerto antes que su madre terminó descansando en la provincia más vinculada con la hazaña de su abuelo.

Una tragedia familiar escondida detrás del prócer

María Mercedes Balcarce San Martín no tuvo una vida pública ni participó de acontecimientos políticos. Sin embargo, formó parte del círculo más íntimo de uno de los hombres más importantes de la historia argentina.

Su corta existencia permite descubrir el costado humano y familiar de San Martín, lejos del bronce y de los campos de batalla. Fue la nieta que acompañó sus últimos años, descansó durante un tiempo junto a él en Francia y finalmente regresó a la Argentina.

Hoy, sus restos permanecen en Mendoza junto a los de sus padres. Allí se cerró un círculo familiar marcado por la gloria, el exilio y una muerte demasiado temprana.