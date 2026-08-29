comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cementerio de la Recoleta: las tumbas más antiguas, sus historias ocultas y los secretos que guardan desde 1822

Antes de convertirse en el lugar de descanso de presidentes, escritores y figuras populares, la célebre necrópolis porteña recibió entierros mucho más humildes. Algunas de aquellas sepulturas todavía permanecen en pie y revelan cómo era Buenos Aires hace más de dos siglos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Más de 90 bóvedas protegidas y miles de historias
Más de 90 bóvedas protegidas y miles de historias Foto: badata
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Caminar por el Cementerio de la Recoleta es ingresar en una pequeña ciudad detenida en el tiempo. Sus calles angostas, esculturas de mármol, puertas de hierro y mausoleos monumentales conforman uno de los paisajes más sorprendentes de Buenos Aires.

Sin embargo, detrás de las bóvedas más fotografiadas existe un recorrido menos conocido: el de las tumbas que acompañaron los primeros años del cementerio.

El primer cementerio público de Buenos Aires

El Cementerio de la Recoleta fue inaugurado el 17 de noviembre de 1822 en la antigua huerta de los frailes recoletos, junto a la actual Basílica Nuestra Señora del Pilar.

Su trazado original estuvo a cargo del ingeniero francés Próspero Catelin y se convirtió en el primer cementerio público de la Ciudad de Buenos Aires.

Contenido Recomendado

La estancia bonaerense que recibió a un futuro rey, pasó a manos de una leyenda del boxeo y hoy agoniza entre ruinas

La estancia bonaerense que recibió a un futuro rey, pasó a manos de una leyenda del boxeo y hoy agoniza entre ruinas

Día del Abogado:la increíble historia de Juan Bautista Alberdi, el prócer argentino que dejó dos tumbas vacías

Día del Abogado: la increíble historia de Juan Bautista Alberdi, el prócer argentino que dejó dos tumbas vacías

Actualmente, el predio ocupa aproximadamente cinco hectáreas y reúne más de 4.500 bóvedas. Allí conviven templos de inspiración griega, construcciones neogóticas, esculturas art nouveau y hasta monumentos con forma de pirámide.

¿Quiénes fueron los primeros enterrados?

Determinar cuál es la tumba más antigua de la Recoleta no resulta sencillo. Durante más de 200 años, muchas parcelas fueron vendidas, modificadas o reutilizadas. Además, algunas lápidas originales fueron reemplazadas por grandes bóvedas familiares.

Los registros históricos mencionan que durante la jornada inaugural fueron enterrados Juan Benito, un niño descendiente de esclavos liberados, y María Dolores Maciel.

Sin embargo, sus monumentos originales no habrían llegado hasta nuestros días. Por eso, los especialistas diferencian entre la primera persona sepultada y la tumba más antigua que todavía permanece en pie.

La sepultura de Romana Josefa, una de las más antiguas

Uno de los monumentos que podría disputar ese reconocimiento es el de Romana Josefa López de Anchorena, quien murió el 30 de octubre de 1822, pocos días antes de la inauguración oficial del cementerio.

Cementerio de la Recoleta
Las tumbas más viejas tienen más de 200 años Foto: recoletacemetery.com/

Su lápida también recuerda a cuatro de sus nietas: Romana, Nicolasa, Estanislada y Martina Anchorena. A diferencia de los grandes mausoleos construidos décadas después, esta sepultura conserva una apariencia sencilla y puede pasar inadvertida para los visitantes.

Su valor histórico es enorme porque permite imaginar cómo era el antiguo Cementerio del Norte, nombre con el que originalmente se conoció al lugar.

El mausoleo de los Bustillo y otro récord histórico

La tumba de Romana Josefa no debe confundirse con la bóveda familiar más antigua. Ese reconocimiento suele atribuirse al mausoleo de la familia Bustillo, fechado en 1823.

Cementerio de la Recoleta
De cementerio austero a símbolo de la Belle Époque Foto: recoletacemetery.com/

Aunque fue restaurado y pudo sufrir modificaciones, continúa siendo uno de los ejemplos más valiosos de la arquitectura funeraria de los primeros años de la Recoleta.

En aquella época, el cementerio era muy diferente. Había espacios abiertos, vegetación, cruces y lápidas austeras. El laberinto de mármoles, estatuas y capillas privadas aparecería varias décadas después.

Remedios de Escalada y una confusión frecuente

Otra de las sepulturas históricas es la de María de los Remedios de Escalada, esposa del general José de San Martín, fallecida el 3 de agosto de 1823.

La tumba de Remedios en Recoleta Foto: Wikipedia

Durante años, diferentes publicaciones afirmaron que su tumba era la más antigua del cementerio. Sin embargo, la existencia de sepulturas anteriores obliga a tomar esa afirmación con cautela.

Más allá de la discusión cronológica, el lugar conserva una enorme importancia histórica. Remedios murió mientras San Martín se encontraba lejos de Buenos Aires, ocupado por los acontecimientos derivados de la campaña libertadora.

De cementerio austero a museo a cielo abierto

La gran transformación de la Recoleta ocurrió hacia fines del siglo XIX. Después de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, numerosas familias adineradas abandonaron los barrios del sur porteño y se trasladaron hacia el norte.

Con ellas también llegaron los mausoleos monumentales, encargados a importantes arquitectos y escultores. Las familias competían por levantar bóvedas decoradas con mármoles importados, vitrales, ángeles de bronce y símbolos religiosos.

En 1880, el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo encabezó una profunda remodelación. Se pavimentaron las calles internas, se levantaron muros y se construyó la entrada neoclásica que identifica al cementerio.

En la actualidad, más de 90 bóvedas fueron declaradas Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, entre tantos monumentos imponentes, las primeras lápidas continúan siendo las piezas que mejor revelan el nacimiento del lugar.

La sepultura de Romana Josefa, el mausoleo de los Bustillo y la tumba de Remedios de Escalada forman un recorrido silencioso por los primeros años de la Argentina independiente.

Sus piedras desgastadas guardan una certeza: mucho antes de convertirse en un atractivo conocido en todo el mundo, el Cementerio de la Recoleta comenzó como un camposanto austero, levantado en los límites de una Buenos Aires que todavía buscaba construir su propia identidad.

HistoriaCementerio de RecoletaTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Pidió no volver jamás a Buenos Aires, pero hoy su tumba está en plena vía pública:la historia del presidente argentino que murió en el exilio

    Pidió no volver jamás a Buenos Aires, pero hoy su tumba está en plena vía pública: la historia del presidente argentino que murió en el exilio

  2. Tiene su propia fiesta bonaerense, pero su origen es un misterio:la sorprendente historia de la pastafrola

    Tiene su propia fiesta bonaerense, pero su origen es un misterio: la sorprendente historia de la pastafrola

  3. Estados Unidos amenaza con soltarle la mano al Reino Unido por Malvinas:el giro que sacude una alianza histórica

    Estados Unidos amenaza con soltarle la mano al Reino Unido por Malvinas: el giro que sacude una alianza histórica

  4. Día del Abogado:la increíble historia de Juan Bautista Alberdi, el prócer argentino que dejó dos tumbas vacías

    Día del Abogado: la increíble historia de Juan Bautista Alberdi, el prócer argentino que dejó dos tumbas vacías

  5. Nació hace 168 años entre quintas, esconde un sorprendente vínculo con Perón y hoy es el gran polo gastronómico de Zona Oeste

    Nació hace 168 años entre quintas, esconde un sorprendente vínculo con Perón y hoy es el gran polo gastronómico de Zona Oeste
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Economía

El INDEC difunde la inflación de agosto 2026:qué día se conoce el dato y qué número espera el Gobierno

El INDEC difunde la inflación de agosto 2026: qué día se conoce el dato y qué número espera el Gobierno

Un grupo de empresas petroleras anunció un crédito de US$900 millones para financiar un gasoducto en Vaca Muerta

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Internacionales

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Tragedia en Nepal: un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev

F-21, el poderoso caza basado en el F-16 que compite por un contrato histórico de 114 aviones en India