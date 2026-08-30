El pueblo escondido de Santa Fe que sorprende con casonas antiguas, una capilla milagrosa y una historia fascinante

Felicia, el pueblo escondido de Santa Fe con casonas antiguas Foto: Turismo Santa Fe

Hay lugares que no necesitan grandes carteles para llamar la atención. Alcanzan unas calles tranquilas, una casona antigua o el sonido de un campanario para sentir que allí permanece guardada una historia. Felicia, ubicada en el departamento Las Colonias, es uno de esos pueblos de Santa Fe capaces de transportar al visitante hacia otra época.

Rodeada por el paisaje característico de la llanura santafesina, la localidad combina arquitectura histórica, turismo religioso, naturaleza y gastronomía tradicional. Su ritmo sereno la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana lejos de las multitudes.

Felicia, el pueblo santafesino que nació como colonia agrícola

La historia oficial de Felicia comenzó en 1877, cuando avanzaba el proceso de colonización agrícola del centro de Santa Fe. Las tierras habían pertenecido al doctor Pedro Gregorio Palacios, quien encargó la organización y comercialización de los terrenos a Guillermo Lehmann y Enrique Senn.

Sorprende con casonas antiguas, templos históricos, naturaleza y fiestas tradicionales Foto: Instagram @siguiendocaminos

Felicia no cuenta con un acta fundacional tradicional, algo habitual para algunas colonias de la época. Su crecimiento estuvo estrechamente relacionado con la expansión agrícola de la provincia y con la llegada de familias europeas dispuestas a trabajar la tierra.

Los primeros pobladores debieron enfrentarse a caminos precarios, largos períodos de aislamiento y condiciones naturales adversas. Sin embargo, la producción de trigo, lino, cebada, alfalfa y otros cultivos permitió que la colonia comenzara a consolidarse.

En 1884 se creó una de las primeras escuelas oficiales y comenzaron a funcionar molinos harineros accionados mediante malacates tirados por caballos. Ese mismo año, el 17 de diciembre, quedó constituida la comuna.

La huella de los inmigrantes que todavía permanece

La identidad de Felicia quedó marcada por la llegada de inmigrantes suizos, alemanes, franceses e italianos. En 1889, integrantes de esas comunidades participaron de la creación del Tiro Federal Argentino de Felicia, una de las instituciones históricas del pueblo.

Un año después nació la Sociedad Italo-Argentina de Socorros Mutuos, donde las familias se reunían, celebraban sus tradiciones y preservaban algunas de sus costumbres. Estos espacios resultaron fundamentales para construir vínculos comunitarios en una colonia que todavía se encontraba en pleno crecimiento.

Tiene casonas antiguas, una laguna y una capilla milagrosa Foto: Instagram @siguiendocaminos

Con el inicio del siglo XX aparecieron los primeros tambos y la producción lechera comenzó a ganar protagonismo. Hacia 1930, Felicia ya contaba con almacenes, panaderías, herrerías, carnicerías, fábricas de manteca y queso, cafés y pequeños espacios de entretenimiento.

Parte de aquel desarrollo todavía puede imaginarse al recorrer sus calles, construcciones antiguas y edificios institucionales.

Turismo religioso: la capilla que convoca a miles de fieles

Uno de los principales atractivos de Felicia es la Capilla de la Virgen del Milagro, considerada un importante centro regional de peregrinación.

Según estimaciones difundidas por medios santafesinos, el santuario recibe alrededor de 20.000 visitantes por año. Cada 9 de octubre, fecha de su celebración principal, más de 5.000 fieles pueden acercarse hasta el templo.

Felicia se encuentra a 81 kilómetros de la ciudad de Santa Fe Foto: Instagram @siguiendocaminos

Junto a la capilla funciona un particular museo de exvotos, instalado en el antiguo terreno relacionado con Doña Anunciada. Allí se conservan fotografías, objetos personales y distintas ofrendas dejadas por quienes agradecen promesas cumplidas o favores atribuidos a la Virgen.

El circuito religioso se completa con otras construcciones históricas. Además, Santa Felicitas es la patrona del pueblo y su festividad se celebra cada 10 de julio, junto con las actividades patrias que comienzan durante la jornada anterior.

Qué hacer en Felicia durante una escapada

La Plaza San Martín es uno de los mejores puntos para comenzar una caminata por el centro. Desde allí se pueden observar las fachadas antiguas, conocer los edificios tradicionales y disfrutar del silencio característico de los pequeños pueblos.

Otro espacio recomendado es el Parque Municipal, un predio arbolado con senderos, juegos infantiles y una laguna artificial acondicionada para propuestas recreativas. Es una alternativa ideal para descansar, tomar mate o pasar una tarde en familia.

La localidad también cuenta con un espacio dedicado a las motos antiguas, además de instituciones y colecciones relacionadas con su pasado agrícola, comercial y social.

La fiesta que convierte a Felicia en capital de la empanada

El cuarto fin de semana de enero se realiza la Fiesta Provincial de la Empanada, uno de los acontecimientos más esperados de la región. La celebración reúne gastronomía, espectáculos folclóricos, peñas y visitantes provenientes de diferentes localidades.

El pueblo de Santa Fe que pocos conocen Foto: Instagram @siguiendocaminos

Las empanadas criollas son las grandes protagonistas, pero también existen propuestas de asado y preparaciones caseras tradicionales. Durante julio se suman las Fiestas Patrias y Patronales de Santa Felicitas, mientras que octubre queda marcado por la celebración de la Virgen del Milagro.

Dónde queda Felicia y cómo organizar la visita

Felicia se encuentra en el departamento Las Colonias, a aproximadamente 81 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Limita con Sarmiento, Nuevo Torino, Grütly, Bella Italia y Lehmann.

Antes de viajar es recomendable consultar el estado de las rutas, los horarios de apertura de los museos y templos, y el calendario oficial de celebraciones.

Felicia no busca competir con los destinos más famosos del país. Su encanto reside precisamente en conservar la tranquilidad, las historias de los inmigrantes y una identidad rural que continúa presente en cada rincón.