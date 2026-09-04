Buenos Aires sumó ocho restaurantes icónicos: las historias, secretos y platos que convirtieron sus mesas en leyenda

Buenos Aires sumó ocho restaurantes icónicos Foto: Instagram @chiquilin.ba

Buenos Aires puede recorrerse a través de sus avenidas, monumentos y cafés. Pero también existe otra manera de conocerla: sentarse en alguno de los restaurantes que resistieron las crisis, las modas y las transformaciones de los barrios.

La Ciudad incorporó ocho establecimientos a la lista de Restaurantes Icónicos, una categoría destinada a reconocer locales destacados por su historia, trayectoria, identidad y aporte cultural. Los nuevos elegidos son Cervecería López, Chiquilín, El Globo, Gardiner, Piegari Ristorante, Pucará, Puerto Cristal y Spiagge di Napoli. Con estas incorporaciones, la nómina llegó a 24 restaurantes.

La selección fue desarrollada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, el Ministerio de Desarrollo Económico porteño y el Ente de Turismo. Para elegirlos se evaluaron factores como la antigüedad, la autenticidad de la propuesta, el servicio, la ambientación y el reconocimiento social.

Cervecería López: picadas, cerveza y tradición asturiana

Fundada en 1943, Cervecería López se convirtió en una postal de Villa Ortúzar. Los jamones colgados en el salón, sus abundantes picadas y la cerveza tirada ayudaron a construir una identidad reconocible para varias generaciones.

El bodegón histórico de Villa Ortúzar Foto: Instagram @cervecerialopez

El establecimiento fue creado por un inmigrante asturiano de apellido López y continuado por familiares y socios vinculados con aquella tradición española. Más de ocho décadas después, conserva el espíritu de una auténtica cervecería de barrio.

Dirección: avenida Álvarez Thomas 2136, Villa Ortúzar.

Chiquilín: el bodegón relacionado con un tango inolvidable

Chiquilín funciona desde 1927 cerca de la avenida Corrientes, en una zona atravesada por la actividad teatral, judicial y comercial. Originalmente se llamaba Bachín, pero un conflicto entre sus antiguos socios provocó el cambio de nombre.

Chiquilín: una esquina atravesada por el tango y la vida cultural Foto: Instagram @chiquilin.ba

Su historia quedó vinculada con la obra“Chiquilín de Bachín”, compuesta por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer e inspirada en un niño que vendía flores durante las noches porteñas. El salón conserva fotografías de artistas, deportistas y otras figuras que pasaron por sus mesas.

Dirección: Sarmiento 1599, esquina Montevideo, San Nicolás.

El Globo: el restaurante centenario que nació alrededor de un puchero

El Globo abrió en 1908 y se transformó en uno de los grandes referentes de la cocina española en Buenos Aires. Entre sus especialidades aparecen la tortilla con chorizo colorado, el cochinillo, los mariscos y su histórico puchero de tres carnes.

Puchero en El Globo. Foto: El Globo

El nombre del restaurante está relacionado con Jorge Newbery y su célebre travesía en el globo aerostático El Pampero. Antes de convertirse en El Globo, el espacio había funcionado como bar y salón de billares. En sus primeros años, el puchero era el único plato que se servía.

Dirección: Salta 100, esquina avenida Hipólito Yrigoyen, Monserrat.

Gardiner: un clásico de la Costanera Norte

Inaugurado en 1989, Gardiner acompañó los cambios experimentados por la Costanera Norte durante las últimas décadas. Su propuesta combina diseño, servicio y una cocina de inspiración mediterránea.

Gardiner, restaurante de La Costanera

Su incorporación demuestra que un restaurante no necesita tener cien años para convertirse en parte de la memoria gastronómica de Buenos Aires. También puede lograrlo al representar una época y mantener una identidad reconocible con el paso del tiempo.

Dirección: avenida Costanera Rafael Obligado 6311.

Piegari: la esencia italiana debajo de la recova

Desde 1994, Piegari Ristorante ocupa un lugar destacado dentro de la recova de Posadas. Sus pastas artesanales, risottos y frutos de mar lo convirtieron en uno de los nombres más conocidos de la gastronomía italiana porteña.

Piegari restaurante Foto: Instagram

El restaurante fue uno de los primeros en instalarse en ese corredor gastronómico, ubicado debajo de la autopista Illia. Su historia también quedó ligada al crecimiento de La Recova como punto de encuentro para porteños y turistas.

Dirección: Posadas 1042, La Recova, Recoleta.

Pucará: el espíritu gallego que conquistó Caballito

La historia de Pucará comenzó en 1960, cuando dos inmigrantes españoles abrieron un bodegón en Caballito. Los pescados, las paellas, los mariscos y las recetas gallegas se transformaron en las grandes protagonistas de su carta.

Pucará restaurante. Foto: Instagram/pucararestaurante

El restaurante logró algo cada vez más difícil: mantener durante décadas el respaldo de los vecinos. Las filas que se forman en la vereda durante los fines de semana son parte de una escena habitual del barrio.

Dirección: Senillosa 493, Caballito.

Puerto Cristal: testigo del nacimiento de Puerto Madero

Puerto Cristal abrió en 1995, cuando Puerto Madero todavía atravesaba su gran transformación urbana. Sus fundadores comenzaron con una propuesta sencilla de pizzas y picadas, pero el restaurante evolucionó junto con el barrio.

Puerto Cristal, por su parte, abrió en 1995 Foto: Instagram @puertocristal_restaurant

Actualmente, su carta internacional tiene una fuerte presencia de pescados y mariscos, además de una extensa selección de vinos. Las hijas de uno de sus creadores continuaron al frente del emprendimiento familiar.

Dirección: avenida Alicia Moreau de Justo 1082, Puerto Madero.

Spiagge di Napoli: una familia atravesada por la inmigración y la guerra

La historia de Spiagge di Napoli comenzó cuando Juan Ranieri dejó Italia en 1926 para buscar un nuevo futuro en la Argentina. Su esposa y sus hijos permanecieron en Europa y el reencuentro familiar demoró más de dos décadas, atravesado por las dificultades económicas y la Segunda Guerra Mundial.

Spiagge di Napoli, bodegón italiano. Foto: Instagram/spiaggedinapoli

Aquella experiencia quedó reflejada en una cantina que conserva recetas italianas, porciones abundantes y pastas artesanales. Sus fusilli al fierrito son una de las preparaciones más buscadas y todavía es habitual encontrar clientes esperando sobre la avenida Independencia.

Dirección: avenida Independencia 3527, en el límite entre Almagro y Boedo.

Los 24 restaurantes que forman parte de la lista porteña

Los nuevos establecimientos se suman a El Imparcial, El Tropezón, El Puentecito, Albamonte Ristorante, El Mirasol de Boedo, Estilo Campo, Happening, Il Matterello, La Brigada, La Estancia, Marcelo Restaurante, Miramar, Oviedo, Sorrento, Tancat y Zum Edelweiss.

La selección reúne bodegones, parrillas, cantinas italianas y restaurantes españoles. Cada uno conserva una parte de la memoria de Buenos Aires: historias de inmigrantes, recetas familiares, antiguos oficios y costumbres que sobrevivieron al paso del tiempo.

En estos salones, el patrimonio no permanece detrás de una vitrina. Se cocina, se comparte y vuelve a cobrar vida cada vez que un comensal se sienta a la mesa.