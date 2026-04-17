Sarmiento y el Malbec Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cada 17 de abril el mundo levanta una copa de Malbec y mira hacia la Argentina. La cepa emblema del país se convirtió en marca registrada, motor económico, empleadora de miles de familias y carta de presentación cultural en más de 120 países. Sin embargo, detrás de ese vino profundo y de identidad argentina hay una figura inesperada que no suele aparecer en las etiquetas ni en los brindis: Domingo Faustino Sarmiento.

¿Puede un expresidente, educador y polemista del siglo XIX estar vinculado con el Día Mundial del Malbec? La respuesta es sí, y la relación es tan inesperada como fundamental.

Sarmiento, modernidad y una obsesión: producir conocimiento

Sarmiento fue, ante todo, un hombre obsesionado con el progreso. Creía que el desarrollo de una nación no dependía solo de la alfabetización, sino también de la producción racional del territorio, la ciencia aplicada y la incorporación de saberes europeos adaptados a la realidad local.

En su visión de país moderno, la agricultura cumplía un rol central. No como actividad rudimentaria, sino como industria organizada, capaz de generar valor, empleo y exportaciones. Y allí entra en escena el vino.

Domingo Sarmiento

Durante su presidencia (1868-1874) y también antes y después de ella, Sarmiento promovió la llegada de expertos extranjeros, la creación de escuelas agrícolas y el estudio sistemático de los suelos argentinos. Para él, educar la tierra era tan importante como educar a las personas.

El Malbec llega a la Argentina y Sarmiento mira atento

La historia oficial ubica la llegada del Malbec a la Argentina el 17 de abril de 1853, cuando el agrónomo francés Michel Aimé Pouget introdujo distintas cepas europeas, entre ellas el Malbec, a pedido de Domingo Faustino Sarmiento y con el apoyo del gobernador mendocino Pedro Pascual Segura.

Sarmiento impulsó la creación de la Quinta Normal de Agricultura en Mendoza, una institución clave para experimentar, adaptar y estudiar variedades vitivinícolas. No se trató de una casualidad: Francia era, a sus ojos, un modelo de sofisticación agrícola y cultural.

Aunque difícilmente haya imaginado el fenómeno global en el que se convertiría el Malbec argentino, Sarmiento entendió algo esencial: la vitivinicultura podía ser una herramienta de civilización y desarrollo económico.

Vino Malbec

Vino, identidad y nación: una idea más profunda de lo que parece

Para Sarmiento, el vino no era solamente una bebida. En su pensamiento, los hábitos de consumo, la producción local y la relación con la tierra formaban parte del entramado cultural de un país moderno.

En varios de sus escritos se refirió a la importancia de reemplazar prácticas consideradas “bárbaras” por costumbres asociadas a la vida urbana, la producción ordenada y el trabajo especializado. El vino, en este contexto, funcionaba como símbolo de arraigo, trabajo y pertenencia.

No se trataba de promover el alcohol, sino de integrar la agricultura a un proyecto nacional. En ese sentido, el Malbec —que encontró en el suelo argentino su mejor versión— es casi una metáfora perfecta: una cepa europea que se volvió profundamente argentina.

Del aula al viñedo: el legado silencioso

Hoy el Malbec representa más del 40% de las exportaciones de vino argentino, genera divisas, turismo, empleo y prestigio internacional. Nada de eso ocurrió de manera espontánea.

El sistema de formación técnica, la experimentación agrícola y la idea de que el conocimiento debía aplicarse al desarrollo productivo son pilares sarmientinos que todavía sostienen a la industria vitivinícola.

Celebrar el Día Mundial del Malbec también es, aunque pocos lo sepan, brindar por una visión de país que entendió que la educación, la ciencia y la tierra debían ir de la mano.

Día Mundial del Malbec Foto: Foto generada con IA Canal 26

Un brindis con historia

Sarmiento no plantó vides ni elaboró vino, pero sembró algo más duradero: una forma de pensar la Argentina. Cada copa de Malbec que hoy se levanta en Nueva York, París o Tokio lleva implícita esa idea de progreso, adaptación y construcción nacional.

Tal vez por eso la relación entre Sarmiento y el Malbec sea impensada, pero no casual. Y quizás, en este Día Mundial del Malbec, valga la pena sumar al brindis una pregunta histórica que sigue vigente: ¿qué país queremos seguir cultivando?