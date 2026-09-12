Domingo no era Domingo: el documento sobre Sarmiento que revela el verdadero nombre del “Padre del Aula”

Domingo Sarmiento

La mayoría de los argentinos lo conoce como Domingo Faustino Sarmiento, pero ese no fue exactamente el nombre que recibió al nacer. Según su partida de bautismo, el futuro presidente fue registrado como Faustino Valentín Sarmiento.

Con el paso de los años, el nombre Domingo desplazó a Valentín y se convirtió en la identidad con la que firmó sus libros, desarrolló su carrera política y pasó a la historia. Pero ¿por qué ocurrió este cambio?

¿Cuál era el verdadero nombre de Sarmiento?

El documento parroquial conservado en San Juan indica que el prócer fue bautizado como Faustino Valentín, hijo legítimo de José Clemente Sarmiento y Paula Albarracín.

El acta está fechada el 15 de febrero de 1811 y señala que el niño tenía un día de vida. Este detalle permitió a algunos investigadores sostener que habría nacido el 14 de febrero, día de San Valentín, y no el 15, fecha tradicionalmente aceptada.

Acta de bautismo de Sarmiento Foto: Argentina.gob.ar

En aquella época todavía no existía el Registro Civil tal como se conoce actualmente. Los nacimientos, matrimonios y defunciones quedaban anotados principalmente en los libros de la Iglesia. Por ese motivo, las partidas bautismales son documentos fundamentales para reconstruir la identidad de las personas nacidas durante el siglo XIX.

Por qué comenzaron a llamarlo Domingo

La explicación más difundida señala que sus padres eran devotos de Santo Domingo. Dentro de la familia comenzaron a llamar Domingo al pequeño Faustino Valentín y el apodo terminó imponiéndose sobre su nombre de bautismo.

Domingo Sarmiento, El Zonda, periodismo

No fue simplemente una confusión repetida por los historiadores. El propio Sarmiento adoptó el nombre Domingo Faustino Sarmiento y lo utilizó durante su trayectoria como periodista, escritor, educador y dirigente político.

De esta manera, un nombre surgido en la intimidad familiar terminó apareciendo en documentos oficiales, libros, escuelas y monumentos de toda la Argentina.

Una infancia marcada por el esfuerzo y la educación

Sarmiento creció en una vivienda humilde de la ciudad de San Juan. Su madre, Paula Albarracín, trabajaba en un telar y fue una figura decisiva en su formación.

Procesa junto a su mamá, Paula Foto: Archivo General de la Nación

La casa familiar, construida originalmente con paredes de adobe y techos de barro, se transformó con los años en un lugar histórico. En 1910 fue declarada primer Monumento Histórico Nacional de la Argentina y actualmente funciona allí el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento.

En su patio se encontraba la famosa higuera bajo la cual, según la tradición, el futuro prócer pasaba parte de su tiempo leyendo. Desde pequeño desarrolló una fuerte relación con los libros y el aprendizaje, aunque su educación no siguió siempre los caminos tradicionales.

De periodista exiliado a presidente argentino

Antes de llegar a la Presidencia, Sarmiento tuvo una intensa actividad periodística y política. En 1839 fundó en San Juan el periódico El Zonda, desde donde expresó sus ideas y cuestionó a las autoridades provinciales.

Sus enfrentamientos políticos lo llevaron al exilio en Chile. Allí trabajó como periodista y profundizó sus conocimientos sobre diferentes modelos educativos. También publicó algunas de sus obras más importantes, entre ellas Facundo o civilización y barbarie, Educación popular, Argirópolis y Recuerdos de provincia.

Sarmiento gobernó San Juan entre 1862 y 1864 y ocupó la Presidencia de la Nación entre 1868 y 1874. Durante su gestión impulsó la creación de escuelas, bibliotecas populares, instituciones científicas y espacios destinados a la formación docente.

El censo que reveló el problema del analfabetismo

Durante su presidencia se realizó el primer Censo Nacional, entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869. El relevamiento contabilizó aproximadamente 1,8 millones de habitantes y mostró que una gran parte de la población no sabía leer ni escribir.

Primer censo argentino de 1869

El resultado permitió dimensionar el enorme desafío educativo que enfrentaba el país. En ese contexto, Sarmiento consideraba que la educación debía funcionar como una herramienta central para el desarrollo de la sociedad.

Su figura, sin embargo, también genera debates. Algunas de sus opiniones sobre los pueblos originarios, los gauchos y distintos sectores populares son cuestionadas en la actualidad. Por eso, los especialistas proponen analizarlo dentro de los conflictos políticos y culturales de su época, sin dejar de revisar críticamente sus ideas.

El nombre que quedó grabado en la historia

Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años, en Asunción, Paraguay. En su homenaje, cada 11 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Maestro.

El dato sobre su identidad permite descubrir un costado menos conocido de uno de los personajes más estudiados del país. El hombre que millones de estudiantes recuerdan como Domingo comenzó su vida como Faustino Valentín.

Lo que nació como un apodo familiar terminó convirtiéndose en un símbolo nacional. Faustino Valentín pasó a la historia como Domingo Faustino Sarmiento, el nombre con el que todavía hoy es recordado en las aulas argentinas.