El puente bonaerense de casi 90 años que desafió las tormentas y tuvo cuatro versiones anteriores

El Puente Ezequiel Demonty, conocido como Puente Alsina Foto: Wikipedia

Popularmente llamado Puente Alsina, fue inaugurado el 26 de noviembre de 1938. Sus enormes arcos y su arquitectura neocolonial lo convirtieron en una de las construcciones más reconocibles del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Pero la estructura actual no fue la primera. Antes hubo cuatro versiones o proyectos anteriores, dos de los cuales fueron destruidos por las crecientes del Riachuelo.

Dónde se ubica el Puente Ezequiel Demonty, un ícono bonaerense con casi 90 años de historia

El Puente Ezequiel Demonty cruza el Riachuelo y comunica la avenida Sáenz, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, con la avenida Remedios de Escalada de San Martín, en Valentín Alsina, partido de Lanús.

Su construcción comenzó en 1932 y se prolongó durante seis años. Fue inaugurado en 1938 por el entonces presidente Roberto Marcelino Ortiz y el gobernador bonaerense Manuel Fresco.

El viejo puente en 1890 Foto: Wikipedia

Originalmente recibió el nombre de Puente José Félix Uriburu, en referencia al militar que encabezó el golpe de Estado de 1930. Su diseño se caracteriza por los colores ocre y blanco, las mayólicas azules y blancas y sus monumentales arcos.

En noviembre de 2026, la estructura cumplirá 88 años, por lo que se acerca rápidamente a sus nueve décadas de historia.

El impacto de la Tormenta de Santa Rosa en la infraestructura

La denominada Tormenta de Santa Rosa suele aparecer en el imaginario popular cerca del 30 de agosto. Se produce en una época del año en la que el ingreso de aire cálido y húmedo puede combinarse con frentes fríos y provocar tormentas.

Sin embargo, no existen registros oficiales que indiquen que el puente actual haya sido arrasado por la Tormenta de Santa Rosa. La confusión probablemente se origine en los antecedentes de la estructura.

El Puente Alsina en 1928 Foto: Wikipedia

Durante el siglo XIX, dos intentos de construcción fueron destruidos por grandes crecientes del Riachuelo. Estos episodios demostraron las dificultades que enfrentaban los ingenieros para construir un paso permanente sobre un curso de agua históricamente inestable.

Las cuatro versiones anteriores que precedieron al puente actual

El primer intento fue impulsado en 1855 por Enrique Ochoa de Zuazola. La construcción estaba próxima a finalizar cuando una creciente del Riachuelo la derribó.

En 1856 comenzó un nuevo proyecto bajo la dirección del ingeniero Carlos Enrique Pellegrini. La obra también fue destruida por el agua antes de su inauguración.

El tercer intento finalmente tuvo éxito. Fue construido con urunday, quebracho colorado y lapacho, maderas elegidas por su resistencia. Se inauguró el 26 de noviembre de 1859 y llevó el nombre de Valentín Alsina. Como había sido financiado con capital privado, era necesario pagar peaje para cruzarlo.

Une Nueva Pompeya con Lanús y se acerca a los 90 años Foto: Wikipedia

La cuarta versión llegó en 1910, cuando el viejo puente de madera fue reemplazado por una estructura de hierro. Permaneció en funcionamiento hasta que, en 1932, comenzaron las obras del puente actual.

Los antecedentes históricos de la famosa estructura bonaerense

Antes de los puentes, el lugar era conocido como Paso de Burgos o Paso Chico. Allí funcionaba un servicio de botes que permitía trasladar personas entre ambas orillas del Riachuelo.

El sitio tuvo un papel estratégico desde la época colonial. En 1807, tropas británicas atravesaron ese sector durante las segundas invasiones inglesas.

Décadas después, el 21 de junio de 1880, sus alrededores fueron escenario de la Batalla de Puente Alsina, un violento enfrentamiento relacionado con la federalización de Buenos Aires que dejó cientos de muertos.

La estructura también atravesó diferentes cambios de nombre. En 2015 fue denominada oficialmente Puente Ezequiel Demonty, en homenaje al joven víctima de violencia institucional en 2002.

Actualmente, el puente representa mucho más que una conexión vial. Sus arcos concentran más de dos siglos de historia, desde los antiguos cruces en bote y las primeras construcciones arrasadas por el agua hasta las batallas, transformaciones urbanas y disputas por la memoria argentina.