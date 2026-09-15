Era gaucho, desafió a los británicos en Malvinas y se convirtió en un símbolo argentino

Gaucho Rivero Foto: Redes sociales / Instagram

Un gaucho, siete compañeros y una isla atravesada por disputas imperiales. La historia de Antonio Rivero parece construida como una epopeya, pero detrás de la imagen del hombre que habría logrado “recuperar” las Islas Malvinas durante algunos meses aparece un episodio complejo, con testimonios contradictorios y preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva.

El levantamiento comenzó el 26 de agosto de 1833, menos de ocho meses después de que fuerzas británicas ocuparan el archipiélago y desplazaran a las autoridades argentinas.

Rivero, empleado rural en la isla Soledad, encabezó una rebelión junto con otros siete hombres. El episodio terminó con la muerte de cinco integrantes del establecimiento de Puerto Soledad y abrió uno de los debates más persistentes de la historia argentina sobre Malvinas.

Cómo era la vida en Puerto Soledad antes de la rebelión

Para comprender lo ocurrido hay que retroceder al 10 de junio de 1829, cuando el Gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designó a Luis Vernet como máxima autoridad.

La colonia desarrolló actividades ganaderas, pesqueras y comerciales. También buscó controlar la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Puerto Soledad en 1833

Puerto Soledad estaba habitado por una comunidad diversa. Allí convivían trabajadores criollos, indígenas, europeos, afrodescendientes y marineros. La explotación del ganado cimarrón requería peones capaces de montar, arrear animales y soportar las difíciles condiciones climáticas de las islas.

En ese escenario trabajó Rivero. Aunque la tradición lo presenta como entrerriano, sus datos biográficos comprobables son escasos. Tampoco existe certeza absoluta sobre su fecha de nacimiento ni sobre su supuesto fallecimiento en la batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845.

El ataque que dejó vulnerable a la colonia argentina

A fines de 1831, la situación cambió de manera drástica. Luego de un conflicto por la captura de embarcaciones dedicadas a la caza de focas, la corbeta estadounidense USS Lexington atacó Puerto Soledad, detuvo colonos y destruyó instalaciones.

El asentamiento quedó profundamente debilitado. Esa situación facilitó el avance británico sobre las islas.

El Gaucho Rivero, héroe en Malvinas

El 3 de enero de 1833, la corbeta HMS Clio, comandada por John Onslow, obligó a retirarse a las autoridades argentinas. Sin embargo, numerosos trabajadores permanecieron en Puerto Soledad para sostener las actividades del establecimiento.

Con el paso de los meses, la convivencia se deterioró. Algunas reconstrucciones históricas señalan que los peones denunciaban malos tratos, dificultades para cobrar sus salarios y restricciones para utilizar el ganado de la isla.

Estas tensiones son importantes porque permiten comprender que el levantamiento pudo tener motivaciones económicas, sociales y políticas.

Qué hizo Antonio Rivero el 26 de agosto de 1833

Rivero encabezó un grupo integrado por ocho hombres, armados con facones, boleadoras y algunas armas de fuego. Durante el levantamiento murieron cinco personas relacionadas con la administración del establecimiento, entre ellas William Dickson y Jean Simon.

Los sobrevivientes buscaron refugio, mientras los rebeldes pasaron a controlar sectores de Puerto Soledad y del interior de la isla.

El Gaucho Rivero, héroe en Malvinas

Una versión muy difundida sostiene que Rivero y sus compañeros arriaron la bandera británica y levantaron nuevamente los colores argentinos. Para el revisionismo histórico, ese gesto demostraría que se trató de una resistencia patriótica contra la ocupación.

Otros investigadores, en cambio, destacan que no existen documentos suficientes para reconstruir con total seguridad ese momento. Según esta interpretación, el conflicto habría comenzado principalmente por las condiciones laborales, las deudas salariales y el trato recibido por los peones.

¿Rivero realmente recuperó las Islas Malvinas?

Afirmar que Antonio Rivero “recuperó todas las Malvinas” puede resultar excesivo desde el punto de vista histórico. Su grupo no estableció un gobierno formal, no recibió apoyo militar de Buenos Aires y tampoco controló todo el archipiélago.

Sin embargo, los ocho hombres consiguieron desafiar el orden impuesto después de la ocupación británica y dominaron durante meses diferentes sectores de la isla Soledad.

La rebelión obligó a interrumpir las actividades del establecimiento y mantuvo en alerta a las fuerzas británicas. A comienzos de 1834 comenzó la persecución de los sublevados.

Rivero y sus compañeros aprovecharon su conocimiento del terreno para mantenerse ocultos. Finalmente fueron capturados. Rivero habría sido el último en ser detenido, el 18 de marzo de 1834.

El destino del Gaucho Rivero después de Malvinas

Los detenidos fueron trasladados fuera de las islas, pero no recibieron una condena judicial definitiva en Gran Bretaña. Con el tiempo fueron enviados nuevamente a Sudamérica.

Las versiones sobre el destino de Rivero no coinciden completamente. Algunas sostienen que quedó en libertad en Montevideo y regresó a la región del Río de la Plata. Otras afirman que años después combatió y murió en la Vuelta de Obligado, aunque esta posibilidad no pudo ser comprobada de manera concluyente.

De trabajador rural a símbolo nacional

La figura del Gaucho Rivero no siempre ocupó un lugar central en la memoria argentina. Su reivindicación como héroe popular comenzó a crecer especialmente durante el siglo XX.

Desde entonces, libros, canciones, homenajes y debates historiográficos lo transformaron en un emblema de la resistencia argentina en Malvinas.

Para algunos especialistas, Rivero fue el protagonista de una rebelión provocada por un conflicto laboral. Para otros, encabezó la primera resistencia popular contra la ocupación británica de 1833.

El Gacuh Rivero estuvo en el billete de 50

Ambas explicaciones no necesariamente se excluyen. El levantamiento pudo estar impulsado por una combinación de salarios impagos, abusos, necesidad de supervivencia, lealtad política y rechazo a la nueva autoridad.

Casi dos siglos después, Antonio Rivero continúa despertando interés porque representa mucho más que una biografía individual. Su historia conecta a los trabajadores de Puerto Soledad con la ocupación británica, la disputa por los recursos naturales y el reclamo argentino de soberanía.

El dato que permanece es contundente: el 26 de agosto de 1833, ocho hombres desafiaron el nuevo orden establecido en una isla remota del Atlántico Sur. Aquella rebelión, rodeada de controversias y zonas oscuras, convirtió al Gaucho Rivero en uno de los personajes más enigmáticos de la historia de Malvinas.