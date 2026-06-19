José Larralde furioso contra los militares: los secretos del caso Cafrune que reabren la mayor polémica del folklore argentino

Cafrune y Larralde Foto: Facebook

Hay historias que no envejecen: arden. Y cada vez que se las vuelve a contar, lo que parecía archivo se convierte otra vez en presente. Eso pasa con el testimonio de José Larralde sobre las horas posteriores a la muerte de Jorge Cafrune, un episodio que no solo toca la fibra íntima del folklore, sino que además reabre una discusión histórica sobre el peso de la dictadura en la cultura popular argentina.

En el fragmento viral que circuló en redes, Larralde recuerda la desesperación de aquellos momentos: la búsqueda de un lugar digno para velar a su amigo, las negativas que recibió y el estallido de bronca frente a quienes representaban el poder de turno. La escena tiene una potencia brutal porque no habla solo de un trámite frustrado: habla de un país donde incluso la muerte de un artista popular quedaba atravesada por el miedo, la censura y la arbitrariedad.

Larralede furioso contra los militares. Video: TikTok @tukmaradio

La palabra de Larralde no es menor. No habla un observador lejano, sino uno de los nombres más respetados del cancionero criollo argentino. El Ministerio de Cultura lo definió como un cantor ligado a la denuncia social y a la vida rural, y además recordó que Cafrune admiraba profundamente su obra y llegó a grabar composiciones suyas. Esa relación entre ambos no fue circunstancial: fue artística, humana y simbólica.

Jorge Cafrune: por qué su muerte sigue siendo una herida abierta

Para entender por qué estas declaraciones vuelven a impactar con tanta fuerza, hay que recordar quién fue Jorge Cafrune. Nacido en Jujuy en 1937, se convirtió en una de las grandes voces del folklore argentino, primero con grupos como Las Voces del Huayra y luego como solista, hasta transformarse en una figura central del género durante los años 60 y 70.

Cantó una zamba prohibida frente a la dictadura Foto: Archivo

Su figura quedó ligada para siempre a dos gestos inolvidables. El primero, su consagración en Cosquín 1962. El segundo, mucho más legendario, ocurrió en 1965, cuando decidió presentar a una entonces desconocida Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín, desafiando la resistencia de los organizadores. Aquel acto de intuición y valentía cambió la historia de la música popular argentina.

A fines de los 70, Cafrune ya era mucho más que un cantante exitoso: era un símbolo popular. Venía de una etapa de fuerte proyección internacional, con actuaciones en escenarios de gran prestigio y una carrera consolidada también fuera del país. Pero decidió volver a la Argentina en uno de los momentos más oscuros de su historia.

El desafío a la dictadura que convirtió a Cafrune en un caso eterno

El contexto importa. En el verano de 1978, Cafrune regresó al escenario de Cosquín después de años de ausencia, en plena dictadura militar. Allí desafió abiertamente la censura al interpretar “Zamba de mi esperanza”, una canción que había sido prohibida por el régimen. Esa decisión quedó grabada no solo como un gesto artístico, sino como un acto político y cultural de enorme impacto.

Días después, emprendió una cabalgata rumbo a Yapeyú, en homenaje a José de San Martín, con la intención de llevar tierra de Boulogne-sur-Mer en el marco del bicentenario del nacimiento del Libertador. La travesía tenía una enorme carga simbólica: unía patria, memoria e identidad popular en un momento en el que el poder intentaba apropiarse también de esos símbolos.

Larralde y el vínculo con Cafrune Foto: Facebook

La noche del 31 de enero de 1978, mientras avanzaba por la Ruta 27 junto a su compañero “Chiquito” Gutiérrez, Cafrune fue embestido por una camioneta y murió horas más tarde. La versión oficial habló de un accidente, pero desde entonces la pregunta nunca dejó de repetirse: ¿fue realmente un accidente o hubo algo más?

Los secretos del velorio y la furia de Larralde que volvió a encender la polémica

Ahí es donde el relato de Larralde toma otra dimensión. Porque no se limita a discutir cómo murió Cafrune: también revela el clima que siguió a su muerte. La búsqueda infructuosa de un espacio amplio para despedirlo y el choque con autoridades militares muestran que el drama no terminó en la ruta. La despedida también estuvo marcada por el control, las trabas y la tensión política. El eco de ese momento hoy genera un nuevo revuelo en redes y medios, justamente porque conecta memoria, dolor y poder.

El “Turco” Cafrune iba hacia Yapeyú con un homenaje a San Martín Foto: Archivo

En los últimos años, documentales, investigaciones periodísticas y ensayos volvieron sobre el caso Cafrune para revisar testimonios, amenazas previas y el valor simbólico que tuvo su muerte para una generación entera. Más que cerrar el expediente, esas reconstrucciones volvieron a demostrar algo: Cafrune nunca dejó de ser un tema incómodo.

Por qué el caso Cafrune divide todavía al folklore argentino

La gran polémica sigue viva porque en torno a Cafrune conviven dos relatos. Uno sostiene que su final fue un accidente vial en circunstancias trágicas. El otro cree que el contexto represivo de la época vuelve imposible separar su muerte del sistema de persecución cultural y política de la dictadura. Incluso hoy, casi medio siglo después, esa discusión sigue despertando posiciones intensas dentro del folklore y fuera de él.

Por eso las palabras de Larralde impactan tanto. Porque vienen desde adentro del folklore profundo, desde un hombre que conoció a Cafrune, que fue impulsado artísticamente por él y que todavía conserva la autoridad moral de quien no habla para la polémica fácil, sino desde la experiencia. No se trata solo de revisar una muerte; se trata de revisar una época.

Y ahí está la razón por la que esta historia vuelve una y otra vez: Jorge Cafrune no fue solo un cantor. Fue una voz popular en tiempos de censura, un símbolo de coraje artístico y una figura cuya muerte sigue diciendo más sobre la Argentina de lo que muchos quisieran admitir. Y ahora, con el recuerdo furioso de Larralde sobre aquellas horas oscuras, el folklore argentino vuelve a mirar una herida que nunca terminó de cerrar.