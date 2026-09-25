Virgen del Rosario de San Nicolás: la misteriosa aparición que transformó para siempre a una ciudad argentina

Todo comenzó con un rosario iluminado y una misteriosa aparición en una casa de San Nicolás Foto: Obispado de San Nicolás

Durante décadas, San Nicolás de los Arroyos fue conocida como la “Ciudad del Acuerdo”, por el histórico pacto de 1852 que sentó las bases de la organización constitucional argentina. Su desarrollo metalúrgico también le valió el nombre de “Ciudad del Acero”. Sin embargo, un episodio ocurrido en septiembre de 1983 le otorgó una identidad completamente diferente: para miles de creyentes pasó a ser la “Ciudad de María”.

La protagonista de esta historia fue Gladys Quiroga de Motta, una ama de casa de 46 años, esposa de un trabajador metalúrgico y madre de dos hijas. Según relató, el 25 de septiembre de 1983 se encontraba rezando el rosario en una habitación de su vivienda cuando vio a la Virgen María con el Niño Jesús en brazos y un rosario en la mano.

Aquella experiencia habría sido la primera de una prolongada serie de acontecimientos religiosos que transformaron no solo su vida, sino también la rutina y el destino de toda una ciudad.

El rosario que se iluminó antes de la primera aparición

El misterio habría comenzado un día antes. El 24 de septiembre de 1983, Gladys aseguró que el rosario que tenía colgado en su dormitorio se iluminó de manera inesperada. Al día siguiente, mientras rezaba, se habría producido la primera aparición.

Pocos días después, la mujer manifestó haber vivido nuevas experiencias similares. El 7 de octubre, durante la festividad de Nuestra Señora del Rosario, preguntó qué se esperaba de ella. De acuerdo con su testimonio, la figura desapareció y en su lugar surgió la visión de una capilla.

Gladys Quiroga de Motta Foto: Obispado de San Nicolás

Gladys mantuvo inicialmente lo sucedido dentro de un círculo reducido. Sin embargo, el 12 de octubre decidió comunicárselo al sacerdote Carlos Pérez, de la Catedral de San Nicolás. Desde ese momento, las autoridades religiosas comenzaron a seguir los acontecimientos con prudencia.

La imagen de la Virgen que estaba olvidada

Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió cuando Gladys reconoció la figura de sus visiones en una antigua talla de la Virgen del Rosario que permanecía guardada y deteriorada en dependencias de la Catedral de San Nicolás de Bari.

La imagen mostraba a María con el Niño Jesús en brazos, tal como la mujer había descrito. Pero había un dato histórico todavía más llamativo: la talla había llegado desde Roma en el siglo XIX y había sido destinada al templo parroquial inaugurado en 1884.

Con el paso del tiempo, su deterioro provocó que fuera retirada y almacenada. Su redescubrimiento fortaleció la devoción popular, ya que numerosos fieles interpretaron que la imagen había salido del olvido para ocupar un lugar central en la vida religiosa de San Nicolás.

La talla fue restaurada y terminó convertida en el principal símbolo del santuario levantado posteriormente en su honor.

El terreno señalado para construir el santuario

El 24 de noviembre de 1983, Gladys se dirigió junto con un pequeño grupo de personas hacia un terreno cercano a su casa. Según la tradición religiosa, una intensa luz habría señalado el sitio donde debía construirse el futuro templo.

En 1983, una inesperada aparición alteró la vida de San Nicolás Foto: Obispado de San Nicolás

El lugar comenzó a ser conocido popularmente como “El Campito”. Tiempo después, el terreno fue donado por la Municipalidad y las obras del santuario comenzaron en 1987, financiadas principalmente mediante el aporte de los fieles.

La primera etapa quedó concluida en 1989. La construcción continuó durante años hasta que el interior del templo fue inaugurado completamente en 2014. Su enorme cúpula, de aproximadamente 24 metros de diámetro, se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del paisaje nicoleño.

El impacto excedió rápidamente lo religioso. Hoteles, comercios, transportes y restaurantes debieron adaptarse a la llegada constante de peregrinos procedentes de diferentes lugares del país.

Los mensajes y la investigación realizada por la Iglesia

Entre 1983 y 1990, Gladys afirmó haber recibido alrededor de 1.800 mensajes, cuyos ejes principales eran la oración, la conversión, la paz, la lectura de la Biblia y el acercamiento a Jesús.

La Iglesia decidió analizar el caso con cautela. En 1985 se conformó una comisión para estudiar los acontecimientos, mientras sacerdotes, teólogos y profesionales de distintas disciplinas evaluaron los mensajes, la conducta de la mujer y su estado de salud.

La historia de la antigua imagen olvidada que transformó a la ciudad en uno de los mayores centros de peregrinación de la Argentina Foto: Obispado de San Nicolás

El momento más importante llegó el 22 de mayo de 2016, cuando el entonces obispo de San Nicolás, monseñor Héctor Cardelli, firmó un decreto que reconoció, dentro del ámbito de su diócesis, el carácter sobrenatural de los acontecimientos.

La decisión fue tomada luego de un extenso proceso de discernimiento y del análisis de los mensajes atribuidos a la Virgen.

La celebración que reúne a miles de peregrinos

Cada 25 de septiembre, miles de personas llegan a San Nicolás para conmemorar el aniversario de la primera aparición relatada por Gladys. Algunos peregrinos recorren largas distancias a pie, mientras otros llevan fotografías, cartas, rosarios y pedidos personales.

Durante las celebraciones se realizan misas, confesiones, vigilias, procesiones y el tradicional saludo de medianoche. La salida de la imagen de la Virgen constituye uno de los momentos más esperados y emotivos de cada jornada.

Más de cuatro décadas después, el fenómeno continúa atravesando generaciones. Para los creyentes representa una manifestación de la Virgen María. Para otros, constituye un acontecimiento social, cultural e histórico de enorme magnitud.