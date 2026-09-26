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Mar del Plata en los 70: las fotos históricas que revelan cómo estaba Charly García, La Rambla y algunas playas extintas de La Feliz

Una colección de imágenes antiguas permite viajar a la Mar del Plata de los años 70, cuando Charly García caminaba por la Rambla, algunas playas conservaban paisajes hoy desaparecidos y miles de turistas llegaban en tren para disfrutar del verano.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Los bares de la Rambla Casino
Los bares de la Rambla Casino Foto: Instagram @fotos.antiguas.mdp
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Mucho antes de los celulares y las fotografías instantáneas, cada imagen de las vacaciones era un pequeño tesoro familiar. Décadas después, aquellas postales permiten descubrir una Mar del Plata completamente diferente, marcada por los balnearios repletos, los edificios históricos y una intensa vida cultural.

Una de las imágenes más llamativas muestra a Charly García paseando por la Rambla Bristol junto a María Rosa Yorio, conocida como Zoca, durante la década del 70. Por entonces, el músico transitaba sus primeros años de popularidad con Sui Generis, el dúo que formó junto a Nito Mestre.

Mar del Plata en los 70s
Playa de los Ingleses (hoy Varese) Foto: Instagram @fotos.antiguas.mdp

Sin embargo, Charly no es el único protagonista. Las fotografías también revelan playas transformadas, construcciones demolidas, antiguos bares frente al mar y rincones que ya no existen. Son testimonios de la época en la que La Feliz terminó de consolidarse como la gran capital del verano argentino.

Los orígenes de Mar del Plata: el paso de balneario de la élite a destino turístico masivo

Fundada oficialmente en 1874, Mar del Plata comenzó a crecer como centro turístico hacia finales del siglo XIX. Dos acontecimientos fueron decisivos: la llegada del ferrocarril en 1886 y la apertura del Bristol Hotel en 1888, que recibió a integrantes de las familias más influyentes del país.

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En aquellos años, viajar hasta la costa era un privilegio de la aristocracia porteña. Las temporadas podían extenderse durante meses y las familias trasladaban enormes equipajes y personal doméstico. Por sus hoteles, chalets y paseos de inspiración europea, la ciudad llegó a ser conocida como “la Biarritz argentina”.

Mar del Plata en los 70s
Chalets de los hermanos Fiorito en Libertad y Salta. Hoy solo sobrevive el de la izquierd Foto: Carlos De Adá

El panorama cambió durante el siglo XX. La pavimentación de la Ruta 2, la ampliación del servicio ferroviario y el impulso al turismo social permitieron la llegada de trabajadores y familias de clase media. Para las décadas del 60 y 70, Mar del Plata ya se había convertido en un destino turístico masivo.

La transformación de la Rambla: la historia detrás del paseo más famoso de la ciudad

La Rambla tuvo distintas versiones antes de alcanzar su apariencia actual. La primera fue una estructura precaria de madera levantada hacia 1888, que sufrió daños por temporales. Posteriormente, un incendio ocurrido en noviembre de 1905 destruyó buena parte del paseo costero.

En enero de 1913 se inauguró la elegante Rambla Bristol, diseñada por los arquitectos Carlos Agote y Alberto de Gainza. Tenía locales comerciales y un amplio corredor frente al mar, donde caminar y dejarse ver formaban parte de las costumbres de la temporada.

Mar del Plata en los 70s
Vista aérea de Mar del Plata en 1970 Foto: Facebook / Jorge Rudzikas

Décadas después, aquella construcción fue reemplazada por el conjunto diseñado por Alejandro Bustillo, integrado por el Casino Central, el Hotel Provincial y la plaza ubicada entre ambos edificios. En los años 70, el sector era uno de los grandes centros sociales de la ciudad, con turistas, fotógrafos, artesanos y jóvenes artistas.

Fue en ese escenario donde una cámara registró a Charly García y Zoca caminando por la Rambla, cuando el músico todavía podía recorrer La Feliz lejos del asedio que provocaría su fama posterior.

Playa Bristol en el recuerdo: costumbres y veranos a comienzos del siglo XX

La Playa Bristol fue durante décadas el principal punto de encuentro de los veraneantes. En las fotografías antiguas aparecen casillas de baño, sombrillas y trajes que cubrían buena parte del cuerpo.

Mar del Plata en los 70s
Charly García y su novia Zoca paseando por la Rambla Bristol Foto: Billiken

A comienzos del siglo XX, la playa funcionaba como una extensión de la vida social. Caminar, conversar y observar a los demás era casi tan importante como ingresar al mar. Con la masificación del turismo, el paisaje cambió y la arena empezó a recibir multitudes cada verano.

Las imágenes también conservan sectores transformados, como Playa Chica y la antigua Playa de los Ingleses, actualmente conocida como Varese. Los hoteles y edificios levantados junto al mar fueron modificados o demolidos, especialmente hacia mediados de los años 70.

El Hotel Provincial y el Casino Central: símbolos de la arquitectura dorada marplatense

El Casino Central y el Hotel Provincial fueron concebidos como partes de un mismo conjunto monumental. Bustillo combinó ladrillo visto, piedra Mar del Plata y cubiertas inspiradas en las mansardas francesas.

El Casino abrió el 22 de diciembre de 1939, mientras que el Hotel Provincial fue terminado en 1950. Entre ambos edificios quedaron las esculturas de lobos marinos realizadas por José Fioravanti, convertidas en uno de los fondos fotográficos más reconocibles del país.

Mar del Plata en los 70s
Una colección de imágenes antiguas permite viajar a la Mar del Plata de los años 70 Foto: Facebook / Sandro Beltran

Para la década del 70, la zona ya formaba parte de la identidad cotidiana de La Feliz. La Rambla era paseo familiar, punto de reunión y escenario de espectáculos, mientras sus edificios dominaban la postal costera.

Transporte y llegada de los turistas: los míticos viajes en tren hacia la costa atlántica

El primer tren llegó a Mar del Plata el 26 de septiembre de 1886 y cambió definitivamente la historia de la ciudad. Gracias al ferrocarril, el viaje desde Buenos Aires se volvió más rápido y permitió el crecimiento del turismo.

Mar del Plata en los 70s
Postal de Plaza España y La Perla en la década del '70 Foto: Instagram @fotos.antiguas.mdp

Durante buena parte del siglo XX, viajar en tren fue un verdadero ritual. Las familias llegaban a las estaciones con valijas, conservadoras, reposeras y juguetes de playa. En temporada alta, las formaciones transportaban a miles de pasajeros hacia la costa atlántica.

Las fotografías de los años 70 capturaron una ciudad en plena transformación. Charly García todavía caminaba por la Rambla como un joven músico, algunas playas conservaban construcciones hoy desaparecidas y los trenes anunciaban el comienzo de las vacaciones.

HistoriaMar del PlataCosta Atlántica
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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