En 1818, Estanislao López asumió el gobierno de Santa Fe: 208 años después, fue declarado Héroe Nacional, pero aún no tiene una calle en CABA

Estanislao López, Héroe Nacional Foto: Wikipedia

Durante años, la historia argentina dejó en segundo plano a figuras fundamentales para la organización nacional. Una de ellas fue el brigadier Estanislao López, protagonista de las luchas por la autonomía provincial y uno de los principales defensores del federalismo durante el siglo XIX.

La reparación llegó 188 años después de su muerte. En 2026, el Congreso lo declaró Héroe Nacional y lo reconoció como el “Patriarca del Federalismo Argentino” por su defensa de los principios federales y republicanos.

Sin embargo, el homenaje dejó al descubierto una llamativa contradicción: pese a su importancia política y militar, Estanislao López todavía no tiene una calle en la Ciudad de Buenos Aires. La ausencia resulta especialmente significativa porque gran parte de su trayectoria estuvo marcada por sus enfrentamientos con los gobiernos centralistas porteños.

De soldado de frontera a gobernador de Santa Fe

Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786 en la ciudad de Santa Fe. Desde muy joven se incorporó al cuerpo de Blandengues que vigilaba la frontera norte provincial.

Después de la Revolución de Mayo participó como sargento en la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano. Allí cayó prisionero y fue trasladado a una embarcación española ubicada frente a Montevideo.

Estanislao López, un caudillo federal y militar que fue el primer gobernador de Santa Fe entre 1818 y 1838 Foto: Archivo

Según una historia que alimentó su leyenda, escapó del barco arrojándose al agua y nadó hasta alcanzar a las fuerzas patriotas que sitiaban la ciudad.

Su encuentro con José Gervasio Artigas fue decisivo para su formación política. López adoptó las ideas federales y comenzó a defender un sistema en el que las provincias conservaran su autonomía frente al poder de Buenos Aires.

El 23 de julio de 1818 asumió como gobernador de Santa Fe. Permaneció en el cargo hasta su muerte, ocurrida el 15 de junio de 1838, completando casi veinte años de gobierno en una época atravesada por guerras civiles y constantes levantamientos militares.

El caudillo que enfrentó al poder porteño

Durante su gestión, López rechazó sucesivas incursiones de los ejércitos enviados desde Buenos Aires. Su dominio del territorio y sus tácticas de caballería convirtieron a las fuerzas santafesinas en un rival difícil de vencer.

Uno de los momentos determinantes se produjo en 1820, cuando los federales derrotaron al ejército del Directorio en la batalla de Cepeda. La victoria provocó la caída del poder central y facilitó la firma del Tratado del Pilar entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Estanislao López Foto: Archivo

Su influencia también alcanzó el terreno institucional. En 1819 impulsó el Estatuto Provisorio de Santa Fe, uno de los primeros antecedentes del constitucionalismo provincial argentino. El documento reconocía la soberanía popular y establecía mecanismos para organizar políticamente el territorio.

López también participó en la construcción del Pacto Federal de 1831, acuerdo que estableció compromisos de cooperación y defensa entre las provincias. Con el tiempo, aquel documento se convirtió en uno de los pactos preexistentes mencionados por la Constitución Nacional de 1853.

El Héroe Nacional que continúa sin una calle en CABA

Mientras en Santa Fe su nombre identifica avenidas, escuelas, monumentos e instituciones, ninguna calle porteña recuerda formalmente a Estanislao López.

Historiadores y organizaciones dedicadas a estudiar su legado relacionan esa ausencia con sus enfrentamientos contra el poder central. El caudillo santafesino defendió la autonomía de su provincia y derrotó en varias oportunidades a los ejércitos enviados desde la capital.

Restos de Estanislao López Foto: Archivo

Su reconocimiento como Héroe Nacional abre una nueva etapa para recuperar su trayectoria. También podría reactivar el debate sobre la falta de homenajes en la ciudad contra la que combatió durante años.

Más de dos siglos después de su llegada al poder, López ocupa finalmente un lugar destacado entre los protagonistas de la Argentina. No obstante, su ausencia en el callejero porteño continúa reflejando una disputa histórica que marcó la construcción del país: el enfrentamiento entre el centralismo de Buenos Aires y el federalismo de las provincias.