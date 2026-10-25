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A comienzos del siglo XX, Argentina trajo búfalos para cruzarlos con vacas: el plan fracasó y hoy hay más de 190.000

Los primeros ejemplares llegaron desde Europa como parte de un ambicioso experimento ganadero. El proyecto terminó en fracaso, pero varias décadas después el búfalo encontró su lugar en los campos del nordeste argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Búfalo de agua
La especie encontró su lugar en el nordeste argentino Foto: Wikipedia
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Cuando se piensa en la ganadería argentina, la imagen habitual es la de grandes rodeos de vacas sobre la llanura pampeana. Sin embargo, a comienzos del siglo XX llegó al país una especie con una misión tan ambiciosa como imposible: ser cruzada con bovinos para mejorar la producción de leche.

Se trataba del búfalo de agua, un animal originario de Asia que, con el paso de los años, pasó de ser parte de un experimento fallido a convertirse en una alternativa productiva para regiones donde el ganado tradicional encontraba mayores dificultades.

El experimento que estaba destinado a fracasar

Los primeros búfalos habrían llegado desde Rumania con destino a Entre Ríos. Otras reconstrucciones históricas mencionan importaciones realizadas entre 1900 y 1920 desde Italia y la isla de Marajó, en Brasil. Posteriormente, los animales se distribuyeron por Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.

El objetivo de los productores era cruzarlos con vacas para conseguir ejemplares resistentes, capaces de brindar leche y adaptarse a campos húmedos o con pasturas de menor calidad.

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Búfalo de agua
Corrientes y Formosa concentran gran parte de la producción Foto: Wikipedia

Sin embargo, el proyecto escondía un obstáculo biológico: búfalos y bovinos son incompatibles para el cruzamiento reproductivo. El búfalo de agua posee 50 cromosomas, mientras que el ganado vacuno tiene 60.

Ante la imposibilidad de obtener el híbrido esperado, muchos de los animales perdieron interés económico. Algunos fueron utilizados para la caza mayor y otros permanecieron en condiciones prácticamente semisalvajes hasta fines de la década de 1970.

La inesperada segunda oportunidad del búfalo

Décadas después, los productores descubrieron que las características que diferenciaban al búfalo de las vacas representaban una ventaja.

El animal demostraba una notable capacidad para vivir y producir en humedales, campos bajos, zonas inundables y regiones de altas temperaturas. Precisamente, se trataba de ambientes donde la ganadería bovina podía presentar un rendimiento limitado.

El interés resurgió hacia finales del siglo XX. Las razas Mediterránea, Murrah y Jafarabadi comenzaron a ser utilizadas para producir carne, leche y animales reproductores.

Búfalo de agua
El primer intento productivo terminó en fracaso Foto: Wikipedia

El nordeste argentino ofrecía condiciones especialmente favorables. Los bañados y pastizales naturales de Corrientes, Formosa y Chaco podían ser aprovechados por una especie rústica y capaz de consumir recursos forrajeros de menor calidad.

Un estudio publicado en 2014 contabilizaba 87.711 búfalos en el país y señalaba que cerca del 80% se concentraba en el nordeste. También estimaba que Argentina disponía de aproximadamente ocho millones de hectáreas aptas para esta producción.

De animales abandonados a una población de más de 190.000

Más de un siglo después de aquellas primeras importaciones, la situación cambió por completo. En 2024, datos atribuidos al INTA ubicaban la población nacional en 190.260 búfalos, distribuidos en 19 de las 23 provincias argentinas. La cifra representaba un crecimiento del 54% en aproximadamente una década.

Búfalo de agua
Los búfalos llegaron a Argentina a comienzos del siglo XX Foto: Wikipedia

Entre sus ventajas productivas aparecen porcentajes de preñez de entre el 80% y el 90%, destetes cercanos a los 230 kilos a los diez meses y animales que pueden alcanzar unos 500 kilos a los dos años. Su cuero grueso también les brinda una mayor resistencia frente a determinados parásitos externos.

Además, la leche de búfala contiene una elevada proporción de sólidos y se utiliza para producir quesos de alto valor comercial, entre ellos la mozzarella. La posibilidad de obtener carne y leche convirtió al animal en una alternativa de doble propósito.

El error que terminó transformándose en oportunidad

El plan original fracasó porque intentaba unir dos especies biológicamente incompatibles. Sin embargo, el búfalo terminó demostrando que no necesitaba cruzarse con una vaca para ser productivo.

Su principal fortaleza estaba en su capacidad para aprovechar ambientes difíciles. Hoy, los descendientes de aquellos primeros animales forman parte de una actividad en expansión.

La historia del búfalo en Argentina demuestra que algunos proyectos pueden fallar en su objetivo inicial y, aun así, encontrar una utilidad que sus impulsores jamás habían imaginado.

HistoriaVacasAnimales
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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