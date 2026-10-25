comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1902, un aristócrata llegó a una isla de 3100 hectáreas: 32 años después se convirtió en el corazón de un parque nacional

Aarón de Anchorena desembarcó en la Isla Victoria, abrió caminos, construyó viviendas e introdujo árboles y animales de otros continentes. Su ambicioso proyecto dejó una huella que todavía puede verse en la Patagonia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aaron de Anchorena
Bosques centenarios en el corazón de la Patagonia Foto: La Angostura Digital
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En 1902, cuando recorrer la Patagonia era una verdadera expedición, Aarón de Anchorena llegó a la Isla Victoria. Tenía 24 años, pertenecía a una de las familias más poderosas de la Argentina y quedó fascinado por aquel territorio rodeado por las aguas del lago Nahuel Huapi.

La isla, ubicada en la provincia de Neuquén, posee alrededor de 31 kilómetros cuadrados, equivalentes a 3100 hectáreas. Se extiende unos 20 kilómetros de norte a sur y combina bosques, playas, acantilados, lagunas interiores y bahías naturales.

Sin embargo, su historia había comenzado mucho antes. Investigaciones arqueológicas documentaron 30 sitios vinculados con antiguas ocupaciones humanas. Los estudios identificaron una primera presencia hace aproximadamente 2000 años y otra etapa posterior, iniciada hace más de seis siglos.

El joven que quiso transformar una isla patagónica

Luego de conocer el Nahuel Huapi, Anchorena consiguió el arrendamiento de la isla. En 1907, una ley nacional le concedió su usufructo de por vida, aunque renunció a esos derechos en 1911.

Contenido Recomendado

A fines del siglo XIX, una avenida porteña le dio su nombre a todo un barrio:fue camino de carros, refugio de escritores y cuna del tango

Avenida Boedo

En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político:dos años después, compró armas para la Revolución

Ángela Castelli

Durante aquellos años puso en marcha un proyecto extraordinario para la época. Construyó viviendas, caminos, corrales, un tambo, un muelle y un pequeño astillero. Uno de los principales puntos de acceso a la isla terminaría llevando su apellido: Puerto Anchorena.

Aaron de Anchorena
La Isla Victoria, un tesoro natural del Nahuel Huapi Foto: AGN

El joven aristócrata también creó un vivero e introdujo árboles y animales provenientes de otros continentes. Faisanes, ciervos y diferentes especies forestales comenzaron a convivir con los coihues, cipreses, arrayanes y notros propios del bosque andino patagónico.

En ese momento, incorporar especies exóticas era considerado una muestra de progreso. El objetivo era convertir la región en un territorio productivo y turístico, asociado con la imagen de una “Suiza argentina”.

El experimento forestal que cambió el paisaje

La transformación continuó después de la partida de Anchorena. Durante la década de 1920, el Estado instaló en la isla el Vivero Nacional del Gran Parque del Sur, destinado a estudiar qué árboles podían adaptarse al clima patagónico.

Desde allí se enviaron ejemplares a pueblos, estancias y espacios públicos de diferentes puntos de la región. Con el paso de los años, la isla reunió una colección excepcional de especies originarias de Europa, Asia y América del Norte.

Aaron de Anchorena
La isla conserva caminos y construcciones históricas Foto: La Angostura Digital

El proyecto también dejó consecuencias inesperadas. Algunas coníferas consiguieron dispersarse fuera de las plantaciones y competir con el bosque nativo. Décadas más tarde, los especialistas comenzaron a estudiar cómo controlar su expansión y reducir el impacto de otros animales introducidos.

Lo que originalmente había sido presentado como una experiencia científica y productiva se convirtió así en un desafío ambiental que continúa hasta la actualidad.

La decisión que protegió a la Isla Victoria

El cambio más importante llegó en 1934. Ese año se consolidó el sistema argentino de parques nacionales y la Isla Victoria quedó incorporada al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Habían pasado apenas 32 años desde la llegada de Aarón de Anchorena. La isla que había funcionado como un proyecto privado se transformó en una pieza central de una de las áreas protegidas más emblemáticas del país.

Aaron de Anchorena
Aarón de Anchorena llegó a la isla en 1902 Foto: La Angostura Digital

Actualmente, el territorio se encuentra dividido en tres grandes sectores. Dos son áreas intangibles, destinadas a la conservación, mientras que la zona central puede ser visitada por turistas. Allí todavía se conservan senderos, construcciones históricas, ejemplares forestales y rastros del antiguo vivero.

Una isla donde conviven varias etapas de la historia argentina

La Isla Victoria no es solamente uno de los paisajes más impactantes del Nahuel Huapi. En sus bosques se superponen antiguas ocupaciones humanas, proyectos de la aristocracia argentina, experimentos forestales y políticas de conservación.

Isla Victoria. Foto: Google Maps.
Isla Victoria. Foto: Google Maps.

Sus árboles gigantes y caminos centenarios recuerdan una época en la que transformar la naturaleza era sinónimo de desarrollo. Al mismo tiempo, las investigaciones ambientales actuales muestran que aquellas decisiones tuvieron efectos que todavía deben ser controlados.

A más de 120 años de la llegada de Anchorena, la isla conserva una paradoja: el territorio que alguna vez se intentó modificar por completo terminó convertido en un símbolo de protección ambiental.

HistoriaPatagonia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera:48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

    En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera: 48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

  2. En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria:hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

    En los años 70, Chile introdujo salmones para crear una industria: hoy el gigante del Pacífico invade los ríos de la Patagonia argentina

  3. En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político:dos años después, compró armas para la Revolución

    En 1810, la hija de un prócer huyó para casarse con su rival político: dos años después, compró armas para la Revolución

  4. Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos:cómo es la joya histórica de Entre Ríos

    Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos: cómo es la joya histórica de Entre Ríos

  5. En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas:llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado

    En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas: llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei, expectante por las elecciones en Brasil:apuesta a un triunfo de Bolsonaro para consolidar la derecha internacional

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Reforma del Banco Central:el Gobierno busca revertir en Diputados los cambios clave que aprobó el Senado

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Economía

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Oficinas de ANSES

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:la Justicia extendió la votación hasta las 19 y suspendieron el escrutinio

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años