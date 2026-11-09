comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Manuel Belgrano pasó la noche en una finca a 5 kilómetros de Salta: al día siguiente ganó una batalla histórica y derrotó a los españoles

La casona fue escenario de las horas previas a una batalla decisiva para la Independencia. Construida en el siglo XVIII, todavía conserva parte de su arquitectura y la memoria de aquella campaña militar.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Finca de Castañares
La Finca de Castañares fue refugio de Manuel Belgrano Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En febrero de 1813, Manuel Belgrano llegó a la Finca de Castañares, una propiedad rural situada a unos cinco kilómetros del centro de Salta. Allí pasó la noche anterior a un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de la guerra de Independencia. Más de dos siglos después, la casa sigue en pie y recuerda cómo una maniobra inesperada permitió vencer al ejército realista.

La finca del siglo XVIII donde se alojó Manuel Belgrano

La historia de la Finca de Castañares comenzó a principios del siglo XVIII, cuando el capitán Martín de Castañares construyó una residencia en las afueras de la ciudad. En aquel tiempo, la zona estaba rodeada de campos y caminos rurales, lejos del paisaje urbano actual.

Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons

La vivienda, vinculada posteriormente con la familia de Pedro José Saravia y Bárbara de Tineo, tenía habitaciones comunicadas, galerías y paredes de adobe. No era un palacio ni una fortaleza: se trataba de una casona destinada a la vida y las actividades del campo.

Su ubicación adquirió importancia cuando el Ejército del Norte, comandado por Belgrano, avanzó sobre Salta después de triunfar en Tucumán el 24 de septiembre de 1812.

Contenido Recomendado

Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina:pocos días después, el lugar quedó marcado por la tragedia

Estancia La Anita

Llegó de España, repartió leche a caballo y compró una confitería en 1978:48 años después, sus nietos preparan medialunas y cheesecake para el Papa León XIV

La confitería que le servirá al Papa

El camino secreto y la tormenta que complicó el avance patriota

Las fuerzas españolas, dirigidas por Juan Pío Tristán, esperaban un ataque por el Portezuelo, uno de los accesos a la ciudad. Sin embargo, el militar salteño Apolinario Saravia, apodado «Chocolate», informó a Belgrano sobre las defensas realistas y señaló una ruta alternativa por la quebrada de Chachapoyas.

La Finca de Castañares
Los antecedentes de la finca se remontan a 1583 Foto: Turismo Ciudad de Salta

La decisión no estuvo libre de riesgos. Las lluvias dificultaron el traslado de soldados, armas y artillería, pero el ejército consiguió avanzar por un sector menos esperado.

Así, los patriotas llegaron a los alrededores de Castañares y obligaron a los españoles a reconsiderar sus posiciones. Mientras las tropas se preparaban para combatir, Belgrano descansó en la finca durante la noche previa al enfrentamiento.

El 20 de febrero de 1813: la batalla que terminó con la rendición española

La Batalla de Salta comenzó el 20 de febrero de 1813. Después de intensos combates, el Ejército del Norte consiguió superar la resistencia realista y las fuerzas de Tristán retrocedieron hacia la ciudad.

Finalmente, el jefe español capituló. La victoria fortaleció el control patriota sobre el norte y permitió proyectar nuevas operaciones hacia el Alto Perú. Fue, además, uno de los primeros grandes triunfos militares asociados a la bandera celeste y blanca creada por Belgrano.

La Batalla de Salta ocurrió el 20 de febrero de 1813 Foto: pucara

El prócer dispuso que los muertos de ambos bandos fueran sepultados juntos. El gesto quedó recordado con una cruz y una inscripción dedicada a los vencedores y vencidos.

La Asamblea del Año XIII también resolvió otorgarle 40.000 pesos como premio, pero Belgrano destinó esa suma a la creación de escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Qué pasó con la Finca de Castañares después de la Independencia

Con el paso de las décadas, la propiedad continuó vinculada a tareas agrícolas. Durante el siglo XX fue utilizada para producir tabaco y maíz, y experimentó modificaciones arquitectónicas, entre ellas la incorporación de arcos de medio punto y una torre lateral.

La Finca de Castañares
Declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 Foto: Turismo Ciudad de Salta

Aun así, conservó elementos de su construcción tradicional, como muros de adobe, carpinterías de madera y techos con tejas. Entre 1993 y 1995 se realizaron trabajos de restauración, seguidos por nuevas intervenciones en torno al bicentenario de la batalla.

Dónde queda y por qué se puede visitar hoy

La casona está ubicada sobre la avenida Doctor Bernardo Houssay, en el norte de la ciudad de Salta. Reconocida como Monumento Histórico Nacional, funciona como espacio cultural y de memoria, con propuestas vinculadas a la historia regional.

El crecimiento urbano transformó los alrededores, pero no borró lo ocurrido allí. Más de 200 años después, la Finca de Castañares conserva el recuerdo de la noche que precedió a una de las victorias decisivas de Manuel Belgrano. Un testimonio singular de la Independencia argentina.

HistoriaManuel BelgranoPróceres
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, encontró un hogar y le contó su historia al papa León XIV:la emotiva carta de Marta, residente del Cottolengo Don Orione

    Su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, encontró un hogar y le contó su historia al papa León XIV: la emotiva carta de Marta, residente del Cottolengo Don Orione

  2. Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina:pocos días después, el lugar quedó marcado por la tragedia

    Hace 105 años, cientos de trabajadores se refugiaron en una estancia de la Patagonia argentina: pocos días después, el lugar quedó marcado por la tragedia

  3. Un cónsul alemán liberó 8 liebres en Santa Fe para fomentar la caza:138 años después se expandieron por casi toda Argentina y se convirtieron en una plaga

    Un cónsul alemán liberó 8 liebres en Santa Fe para fomentar la caza: 138 años después se expandieron por casi toda Argentina y se convirtieron en una plaga

  4. En 1810, un niño de 12 años se sumó al ejército de Belgrano:103 días después, se convirtió en una leyenda argentina

    En 1810, un niño de 12 años se sumó al ejército de Belgrano: 103 días después, se convirtió en una leyenda argentina

  5. Durante más de 10 años, José Hernández vivió en una estancia rodeada de sierras y una laguna:allí conoció la vida gaucha que marcó al Martín Fierro

    Durante más de 10 años, José Hernández vivió en una estancia rodeada de sierras y una laguna: allí conoció la vida gaucha que marcó al Martín Fierro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El papa León XIV advirtió sobre el trabajo precario, la violencia y las adicciones durante su primera misa en Argentina:“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas”

La primera misa del papa León XIV en Argentina.

“Memorias para el futuro”:a 20 años del lanzamiento del libro de José “Pocho” Romero Feris

Victoria Villarruel destacó la visita de León XIV a la Argentina y compartió su saludo con el papa

León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione

Economía

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Información aguinaldo ANSES en 2026: quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

ANSES:quiénes pueden jubilarse a los 50 años y cuántos aportes necesitan según su trabajo

Internacionales

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”

Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación con una presunta espía china