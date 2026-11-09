Manuel Belgrano pasó la noche en una finca a 5 kilómetros de Salta: al día siguiente ganó una batalla histórica y derrotó a los españoles

La Finca de Castañares fue refugio de Manuel Belgrano Foto: Argentina.gob.ar.

En febrero de 1813, Manuel Belgrano llegó a la Finca de Castañares, una propiedad rural situada a unos cinco kilómetros del centro de Salta. Allí pasó la noche anterior a un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de la guerra de Independencia. Más de dos siglos después, la casa sigue en pie y recuerda cómo una maniobra inesperada permitió vencer al ejército realista.

La finca del siglo XVIII donde se alojó Manuel Belgrano

La historia de la Finca de Castañares comenzó a principios del siglo XVIII, cuando el capitán Martín de Castañares construyó una residencia en las afueras de la ciudad. En aquel tiempo, la zona estaba rodeada de campos y caminos rurales, lejos del paisaje urbano actual.

Manuel Belgrano con la bandera argentina. Foto: Wikimedia Commons

La vivienda, vinculada posteriormente con la familia de Pedro José Saravia y Bárbara de Tineo, tenía habitaciones comunicadas, galerías y paredes de adobe. No era un palacio ni una fortaleza: se trataba de una casona destinada a la vida y las actividades del campo.

Su ubicación adquirió importancia cuando el Ejército del Norte, comandado por Belgrano, avanzó sobre Salta después de triunfar en Tucumán el 24 de septiembre de 1812.

El camino secreto y la tormenta que complicó el avance patriota

Las fuerzas españolas, dirigidas por Juan Pío Tristán, esperaban un ataque por el Portezuelo, uno de los accesos a la ciudad. Sin embargo, el militar salteño Apolinario Saravia, apodado «Chocolate», informó a Belgrano sobre las defensas realistas y señaló una ruta alternativa por la quebrada de Chachapoyas.

Los antecedentes de la finca se remontan a 1583 Foto: Turismo Ciudad de Salta

La decisión no estuvo libre de riesgos. Las lluvias dificultaron el traslado de soldados, armas y artillería, pero el ejército consiguió avanzar por un sector menos esperado.

Así, los patriotas llegaron a los alrededores de Castañares y obligaron a los españoles a reconsiderar sus posiciones. Mientras las tropas se preparaban para combatir, Belgrano descansó en la finca durante la noche previa al enfrentamiento.

El 20 de febrero de 1813: la batalla que terminó con la rendición española

La Batalla de Salta comenzó el 20 de febrero de 1813. Después de intensos combates, el Ejército del Norte consiguió superar la resistencia realista y las fuerzas de Tristán retrocedieron hacia la ciudad.

Finalmente, el jefe español capituló. La victoria fortaleció el control patriota sobre el norte y permitió proyectar nuevas operaciones hacia el Alto Perú. Fue, además, uno de los primeros grandes triunfos militares asociados a la bandera celeste y blanca creada por Belgrano.

La Batalla de Salta ocurrió el 20 de febrero de 1813 Foto: pucara

El prócer dispuso que los muertos de ambos bandos fueran sepultados juntos. El gesto quedó recordado con una cruz y una inscripción dedicada a los vencedores y vencidos.

La Asamblea del Año XIII también resolvió otorgarle 40.000 pesos como premio, pero Belgrano destinó esa suma a la creación de escuelas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Qué pasó con la Finca de Castañares después de la Independencia

Con el paso de las décadas, la propiedad continuó vinculada a tareas agrícolas. Durante el siglo XX fue utilizada para producir tabaco y maíz, y experimentó modificaciones arquitectónicas, entre ellas la incorporación de arcos de medio punto y una torre lateral.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 Foto: Turismo Ciudad de Salta

Aun así, conservó elementos de su construcción tradicional, como muros de adobe, carpinterías de madera y techos con tejas. Entre 1993 y 1995 se realizaron trabajos de restauración, seguidos por nuevas intervenciones en torno al bicentenario de la batalla.

Dónde queda y por qué se puede visitar hoy

La casona está ubicada sobre la avenida Doctor Bernardo Houssay, en el norte de la ciudad de Salta. Reconocida como Monumento Histórico Nacional, funciona como espacio cultural y de memoria, con propuestas vinculadas a la historia regional.

El crecimiento urbano transformó los alrededores, pero no borró lo ocurrido allí. Más de 200 años después, la Finca de Castañares conserva el recuerdo de la noche que precedió a una de las victorias decisivas de Manuel Belgrano. Un testimonio singular de la Independencia argentina.