Argentina quiso reemplazar las mulas por camellos hace más de 120 años: un científico propuso llevarlos a 4 provincias, pero el experimento fracasó

Los camellos despertaron interés en Argentina durante el siglo XIX Foto: Argentina.gob.ar.

Durante el siglo XIX, cuando el ferrocarril todavía no había llegado a gran parte de la Argentina, transportar mercaderías por las zonas áridas constituía un desafío. Las distancias eran enormes, los caminos resultaban difíciles y las mulas, los caballos y las carretas cumplían una función fundamental.

Entonces surgió una idea: introducir camellos para transportar cargas por el interior argentino. Su capacidad para soportar largos recorridos con poca agua los hacía atractivos para determinados territorios. Sin embargo, el intento de aclimatarlos no consiguió transformar el transporte nacional.

Por qué surgió la idea de llevar camellos a la Argentina

Durante buena parte del siglo XIX, las economías regionales dependían de los animales de carga. Antes de la expansión ferroviaria, los arrieros atravesaban caminos de montaña y terrenos secos para trasladar alimentos, herramientas y otros productos.

El curioso proyecto argentino para transportar cargas en zonas áridas Foto: Argentina.gob.ar.

En provincias como San Juan, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, la disponibilidad de agua condicionaba los viajes. Por eso, algunos estudiosos de la época consideraron que los camellos podían adaptarse a ciertas regiones del país, como ya ocurría con su utilización en otros continentes.

La propuesta no buscaba poblar la Argentina con animales salvajes, sino evaluar su posible uso para el trabajo y el transporte.

Eduardo Ladislao Holmberg y el experimento que no prosperó

Uno de los defensores de esta posibilidad fue Eduardo Ladislao Holmberg, naturalista nacido en Buenos Aires en 1852. Reconocido por sus investigaciones sobre la fauna y por su labor al frente del Jardín Zoológico porteño, también estudió las condiciones naturales de distintos territorios.

En una descripción del antiguo Territorio Nacional de Los Andes, Holmberg hizo referencia a una experiencia previa de aclimatación de camellos que había fallado. Aun así, consideró conveniente insistir con la posibilidad de incorporarlos.

El dato confirma que la idea tuvo antecedentes concretos. No obstante, la documentación consultada no permite determinar cuántos camellos fueron trasladados, quiénes participaron en todos los ensayos ni cuánto tiempo sobrevivieron los ejemplares. Por eso, no corresponde atribuir al proyecto una cifra exacta sin respaldo histórico.

Las regiones áridas donde podrían haberse utilizado

Entre las áreas que Holmberg señaló como potencialmente apropiadas figuraban territorios comprendidos entre el valle de Ullum, en San Juan, y las estribaciones del Ambato, en Catamarca. También mencionó sectores del sudoeste de Santiago del Estero y el norte de Córdoba.

Camellos, una alternativa de transporte que Argentina intentó incorporar de la mano de Eduardo Ladislao Holmberg Foto: Argentina.gob.ar.

Su planteo respondía a una necesidad concreta: mejorar la comunicación terrestre en sitios donde los trayectos eran largos y las condiciones ambientales podían complicar el abastecimiento.

Sin embargo, las mulas ya formaban parte de una red de transporte consolidada. Eran conocidas por los arrieros, podían circular por senderos montañosos y estaban integradas en las actividades económicas locales.

Por qué los camellos no reemplazaron a las mulas

Pese al interés de algunos especialistas, no se estableció una red importante de transporte con camellos en la Argentina. Los testimonios históricos permiten hablar de intentos y propuestas, pero no de una industria consolidada alrededor de estos animales.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la extensión de las vías ferroviarias también comenzó a modificar el traslado de pasajeros y mercaderías. Los trenes conectaron centros productivos y mercados, aunque no llegaron a reemplazar de inmediato a los animales en caminos rurales y zonas montañosas.

Las mulas y los caballos continuaron siendo indispensables para numerosos recorridos.

Qué quedó del proyecto más de un siglo después

La experiencia es una muestra de los proyectos que surgieron cuando la Argentina buscaba nuevas maneras de conectar sus regiones. En un país donde ya existían camélidos sudamericanos, como llamas, guanacos y vicuñas, se estudió también la posible utilidad de los camellos provenientes del Viejo Mundo.

Pero aquella alternativa no prosperó. Los camellos nunca se volvieron habituales en las rutas comerciales argentinas, y la iniciativa quedó como un episodio poco conocido de la historia del transporte, la ciencia y la adaptación de especies.