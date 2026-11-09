Un sacerdote de 31 años llegó a la Argentina tras 91 días en barco, conoció a San Martín, rezó en Luján y cruzó los Andes: 22 años después se convirtió en el papa Pío IX

Pío IX fue elegido papa en 1846, 22 años después de recorrer la Argentina Foto: Wikipedia

El 4 de enero de 1824, un joven sacerdote italiano de 31 años desembarcó en Buenos Aires después de navegar durante 91 días por el océano Atlántico. Se llamaba Giovanni María Mastai Ferretti y formaba parte de una misión diplomática enviada por la Santa Sede a Sudamérica.

Lo que parecía un viaje religioso se convirtió en un episodio singular de la historia argentina. Durante su estadía, conoció a José de San Martín, visitó el santuario de Luján, atravesó las pampas y cruzó la cordillera de los Andes.

Nadie podía imaginar entonces que, 22 años después, aquel visitante sería elegido papa con el nombre de Pío IX, dando comienzo a uno de los pontificados más extensos de la historia de la Iglesia católica.

Los 91 días de viaje y el encuentro con José de San Martín en Buenos Aires

La travesía comenzó en 1823, cuando el papa León XII envió una delegación hacia Chile, encabezada por monseñor Giovanni Muzi. La comitiva viajó a bordo del bergantín Eloísa, que llegó a Buenos Aires el 4 de enero de 1824, procedente de Génova.

La ciudad era muy distinta de la actual: no existía un puerto moderno y los barcos debían permanecer alejados de la costa. Los pasajeros desembarcaban con ayuda de pequeñas embarcaciones y carretas.

Los religiosos se alojaron en la fonda de Los Tres Reyes, donde recibieron numerosas visitas. Entre ellas estuvo la de José de San Martín, quien regresaba de su campaña libertadora en Perú.

José de San Martín

El 6 de enero, el Libertador intentó reunirse con monseñor Muzi, pero la multitud presente impidió el encuentro. Finalmente, volvió al día siguiente y conversó con el representante del Vaticano.

La visita ocurrió durante el gobierno de Martín Rodríguez, cuando Bernardino Rivadavia impulsaba reformas que habían generado tensiones entre las autoridades civiles y la Iglesia.

El futuro papa Pío IX rezó en Luján, pero la iglesia que conoció ya no existe

Después de permanecer en Buenos Aires, la delegación emprendió su recorrido hacia el interior. Una de sus primeras paradas fue Luján, donde Mastai Ferretti celebró misa ante la Virgen.

Sin embargo, existe un detalle poco conocido: el sacerdote no visitó la actual Basílica de Nuestra Señora de Luján, sino el antiguo santuario colonial inaugurado en 1763.

La construcción de la imponente basílica neogótica recién comenzó el 6 de mayo de 1890, es decir, 66 años después de su visita. El antiguo templo fue demolido en 1905, mientras que las obras de la nueva iglesia finalizaron en 1935.

Basílica de Luján durante su construcción Foto: cultura.gob.ar

De esta manera, el edificio donde rezó el futuro pontífice desapareció, aunque su visita quedó registrada en la historia religiosa argentina.

Caballos agotados, caminos de tierra y el peligroso cruce de los Andes

El viaje continuó por San Pedro, San Nicolás, Rosario, Córdoba, San Luis y Mendoza. La comitiva avanzaba en carruajes tirados por caballos y debía detenerse constantemente en postas rurales.

Mastai Ferretti describió las enormes extensiones de campo, las grandes cantidades de ganado y las costumbres de los habitantes. Le llamaron especialmente la atención los ponchos, los cuchillos que llevaban los gauchos y las botas confeccionadas con cuero.

También destacó la hospitalidad que encontró durante el recorrido. En sus escritos expresó: “¡Qué buen corazón tiene esta gente de campo!”.

Pío IX, el papa que visitó la Argentina antes de convertirse en pontífice Foto: Wikipedia

En febrero de 1824, la delegación atravesó la cordillera de los Andes rumbo a Chile. Los senderos estrechos, los precipicios y las dificultades del terreno convirtieron aquella etapa en una de las más peligrosas del viaje.

Las experiencias quedaron registradas en un diario que Domingo Faustino Sarmiento tradujo del italiano y publicó en Santiago de Chile en 1848, cuando Mastai Ferretti ya era papa.

De recorrer la Argentina a gobernar la Iglesia durante más de 31 años

Después de regresar a Europa en 1825, Mastai Ferretti continuó su carrera religiosa. Fue obispo de Spoleto e Imola y recibió el título de cardenal en 1840.

El 16 de junio de 1846, a los 54 años, fue elegido papa y adoptó el nombre de Pío IX.

El papa Pío IX gobernó la Iglesia católica durante más de 31 años Foto: Wikipedia

Su pontificado se extendió hasta el 7 de febrero de 1878, durante 31 años, 7 meses y 22 días. En ese período proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, convocó el Concilio Vaticano I y enfrentó la pérdida de los Estados Pontificios durante la unificación italiana. Murió a los 85 años y fue beatificado por Juan Pablo II en 2000.

Su historia mantiene un vínculo excepcional con la Argentina: antes de convertirse en una de las figuras religiosas más importantes del siglo XIX, había conocido a San Martín, rezado en Luján y atravesado los caminos rurales de un país que todavía estaba construyendo su identidad nacional.