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En 1872, José Hernández publicó un poema de 2316 versos para denunciar la persecución de los gauchos: 67 años después, su nacimiento dio origen al Día de la Tradición

El escritor transformó las penurias de los hombres de campo en una obra fundamental de la literatura argentina. El éxito del Martín Fierro atravesó generaciones y convirtió a su autor en un símbolo de la identidad nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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José Hernández
El escritor nació el 10 de noviembre de 1834 Foto: Wikipedia
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En 1872, José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro, un poema narrativo que exponía las injusticias sufridas por un trabajador rural obligado a abandonar su hogar para servir en la frontera. Lo que comenzó como una denuncia política y social terminó convirtiéndose en una de las obras más importantes de la literatura argentina.

El protagonista era un gaucho que vivía con su esposa y sus hijos hasta que fue reclutado por la fuerza. Enviado a un fortín, soportó hambre, maltratos, salarios impagos y condiciones extremas. Cuando finalmente regresó, encontró su rancho destruido y a su familia dispersa.

A través de su historia, Hernández puso en palabras el drama de miles de hombres de campo que participaron en guerras, defendieron las fronteras y trabajaron la tierra, pero quedaron marginados durante la organización del Estado nacional.

La agitada vida de José Hernández antes del Martín Fierro

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel, en la provincia de Buenos Aires. Durante su juventud conoció de cerca las costumbres, el lenguaje y las dificultades de los gauchos. Esa experiencia resultó fundamental para construir el universo de su obra más famosa.

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Su trayectoria, sin embargo, excedió ampliamente la literatura. Hernández fue periodista, militar y político, y participó activamente en los enfrentamientos que marcaron al país durante el siglo XIX. Combatió en las batallas de Cepeda y Pavón, se vinculó con el federalismo y trabajó en periódicos como El Nacional Argentino, El Litoral, El Argentino y El Eco de Corrientes.

José Hernández
José Hernández

Desde sus artículos cuestionó el centralismo de Buenos Aires y denunció la situación de la población rural. También condenó el asesinato del caudillo riojano Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, un episodio que profundizó su enfrentamiento con las políticas del poder central.

Después de participar en una rebelión encabezada por Ricardo López Jordán, Hernández debió abandonar el país. Al regresar a Buenos Aires, continuó su disputa por medio de la escritura y publicó el poema que cambiaría su vida.

Un libro que comenzó a circular en pulperías y pueblos

La primera edición de El gaucho Martín Fierro fue impresa en Buenos Aires en 1872. La obra estaba formada por 13 cantos y 2316 versos, en los que el autor recuperó expresiones y formas de pronunciación propias del ámbito rural.

A diferencia de otros textos destinados a los círculos intelectuales, el poema encontró lectores en pulperías, almacenes y pueblos del interior. Sus versos fueron leídos en voz alta y aprendidos de memoria, una forma de circulación decisiva en una sociedad donde una parte importante de la población no sabía leer.

José Hernández, autor del Martín Fierro
José Hernández, autor del Martín Fierro

Martín Fierro no representaba al gaucho idealizado que aparecería en celebraciones posteriores. Era un hombre perseguido, empobrecido y convertido en “matrero” por las injusticias del sistema. Esa perspectiva hizo del libro una poderosa crítica social sobre las promesas incumplidas de la Argentina.

Siete años después apareció la segunda parte

El éxito llevó a Hernández a retomar al personaje. En 1879 publicó La vuelta de Martín Fierro, una continuación integrada por 33 cantos. Sumadas, ambas partes alcanzaron 46 cantos y más de 7000 versos.

En esta segunda entrega, Fierro regresaba a la sociedad, buscaba a sus hijos y transmitía enseñanzas nacidas de su experiencia. El tono era diferente: la rebeldía de la primera parte daba lugar a consejos relacionados con el trabajo, la prudencia, la amistad y la unión familiar.

José Hernández
José Hernández, autor del emblemático Martín Fierro Foto: Wikipedia

Con el paso del tiempo, las dos obras comenzaron a publicarse juntas bajo el título de Martín Fierro. El poema fue reeditado numerosas veces, traducido a distintos idiomas y estudiado por autores que encontraron en sus versos un retrato de los conflictos políticos y sociales del siglo XIX.

Cómo su nacimiento dio origen al Día de la Tradición

José Hernández también fue diputado y senador provincial. En 1880, como presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, defendió el proyecto de federalización mediante el cual Buenos Aires se convirtió en la capital del país. Murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años.

Su figura adquirió una nueva dimensión varias décadas después. En 1939, 67 años después de la publicación de la primera parte del Martín Fierro, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 4756. La norma estableció el 10 de noviembre como Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento del escritor.

La legislación dispuso que las escuelas bonaerenses ofrecieran clases sobre arte, música nativa y, especialmente, sobre el poema de Hernández. También impulsó celebraciones regionales destinadas a preservar las expresiones culturales argentinas.

De esta manera, el libro publicado en 1872 dejó de ser solamente la historia de un gaucho perseguido. Se convirtió en una obra capaz de condensar debates sobre la justicia, la libertad, el poder y la identidad nacional, mientras la fecha de nacimiento de su autor quedó vinculada para siempre con las tradiciones del país.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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