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Se fundó como San Eduardo y cambió de nombre 40 años después: el pueblo bonaerense de 4.087 habitantes que homenajea a un prócer argentino

En el noroeste de la provincia de Buenos Aires existe una localidad que nació alrededor del ferrocarril, cambió su identidad en 1934 y hoy conserva el nombre de uno de los grandes pensadores de la historia argentina. Sus calles y tradiciones rurales esconden un pasado que pocos conocen.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Alberdi, pueblo
Fachada histórica con azulejos decorativos que conserva parte de la identidad arquitectónica del pueblo Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue
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A unos 340 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 7, se encuentra Juan Bautista Alberdi, un pueblo bonaerense de 4.087 habitantes que originalmente se llamaba San Eduardo. Su historia comenzó a fines del siglo XIX, cuando el avance ferroviario impulsaba la formación de comunidades agrícolas en el interior provincial. Lo que nació como un asentamiento alrededor de una estación terminó convirtiéndose en una localidad con identidad propia.

En 1934, exactamente 40 años después de la fecha reconocida como su fundación, adoptó oficialmente el nombre de Juan Bautista Alberdi, en homenaje al intelectual que influyó decisivamente en la Constitución Nacional de 1853. Sin embargo, detrás de aquella decisión existía una historia que combinaba inversiones extranjeras, desarrollo ferroviario y transformaciones sociales.

De San Eduardo a Juan Bautista Alberdi: la historia del pueblo que cambió de nombre

La historia de esta localidad comenzó antes de su fundación oficial. En 1886 se inauguró la estación Alberdi del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, una infraestructura fundamental para el transporte de pasajeros, mercaderías y producción agropecuaria. Tres años después, en 1889, se creó el Centro Agrícola Alberdi, que dio origen a un pequeño asentamiento rural. Paralelamente, el propietario de tierras Alfredo Lumb impulsó otro núcleo poblacional alrededor de la estación y lo denominó San Eduardo, en homenaje a su padre, el comerciante inglés Eduardo Lumb.

Alberdi, pueblo
Una fachada que conserva las huellas del pasado Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

El 19 de julio de 1894 se realizó la primera escrituración de un terreno del pueblo, fecha posteriormente reconocida como su fundación. Durante décadas, la comunidad fue identificada con diferentes nombres: San Eduardo, Alberdi Nuevo y Pueblo de la Estación. Finalmente, el 24 de octubre de 1934, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 4261, que estableció oficialmente la denominación Juan Bautista Alberdi. La norma fue promulgada cinco días después y consolidó el nombre que ya identificaba a la estación ferroviaria.

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Quién fue Juan Bautista Alberdi, el prócer que inspiró el nombre del pueblo

Juan Bautista Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, pocos meses después de la Revolución de Mayo. Fue abogado, escritor, diplomático y uno de los principales representantes de la Generación del 37, un grupo de intelectuales que reflexionó sobre la organización política argentina y cuestionó el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Sus diferencias políticas lo llevaron al exilio, primero en Montevideo y posteriormente en Chile, donde desarrolló buena parte de su pensamiento.

Hijo de Alberdi
Juan Bautista Alberdi mantuvo en reserva la identidad de su hijo Foto: Wikipedia

En 1852 publicó Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, una obra que influyó en la elaboración de la Constitución Nacional sancionada en 1853. Entre sus propuestas se destacaban la organización federal, la inmigración, las libertades individuales y el desarrollo económico. Alberdi murió en Francia el 19 de junio de 1884, dos años antes de la inauguración de la estación ferroviaria que llevaría su apellido y medio siglo antes de que la localidad adoptara oficialmente su nombre.

Un pueblo de 4.087 habitantes que conserva sus raíces ferroviarias

Juan Bautista Alberdi pertenece al partido de Leandro N. Alem y se encuentra a 25 kilómetros de Vedia, 80 de Junín y 90 de Rufino, cerca del límite entre Buenos Aires y Santa Fe. Según el Censo 2022, cuenta con 4.087 habitantes y mantiene una estrecha vinculación con las actividades agropecuarias y las tradiciones del interior. Su identidad está atravesada por la historia ferroviaria, ya que la estación fue el punto alrededor del cual comenzó a consolidarse el núcleo urbano.

Alberdi, pueblo
Antigua esquina de Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

La localidad también es conocida por la Fiesta del Cordero Alberdino al Asador, una celebración gastronómica y cultural que tradicionalmente se realiza en octubre, en el predio ferroviario. El encuentro reúne propuestas musicales, actividades recreativas y costumbres rurales, manteniendo vivo el vínculo de la comunidad con su pasado.

Cómo llegar a Juan Bautista Alberdi desde Buenos Aires

Para conocer este rincón bonaerense se puede viajar en auto por la Ruta Nacional 7, que conecta la región con Junín y otras localidades del noroeste provincial. Su ubicación permite incluirlo en un recorrido por pueblos históricos y paisajes de la llanura pampeana.

Alberdi, pueblo
Antigua construcción de Juan Bautista Alberdi, un pueblo con más de 130 años de historia Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Más de 130 años después de su fundación, Juan Bautista Alberdi conserva una historia singular: nació con el nombre de un comerciante inglés, creció gracias al ferrocarril y terminó homenajeando a uno de los principales inspiradores de la Constitución argentina.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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