14 toneladas de bronce, frisos de 12 metros y una figura con cadenas rotas: así es el monumento de 112 años que homenajea a San Martín y al Ejército de los Andes en Mendoza

Monumento al Ejército de los Andes, en el Cerro de la Gloria, Mendoza Foto: Argentina.gob.ar.

En lo alto de un cerro mendocino se levanta un monumento construido con 14 toneladas de bronce, grandes bloques de piedra y esculturas. Sus frisos laterales alcanzan los 12 metros y, en la parte superior, una figura femenina sostiene cadenas rotas como símbolo de libertad. La obra fue inaugurada en 1914, casi un siglo después de las campañas militares de José de San Martín.

Se trata del Monumento al Ejército de los Andes, ubicado en el Cerro de la Gloria, dentro del Parque General San Martín de Mendoza. Diseñado por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari, reúne soldados, trabajadores, escenas de despedida y los escudos de Argentina, Chile y Perú.

Un monumento de 14 toneladas de bronce que comenzó a construirse en 1909

La historia del proyecto comenzó en 1909, cuando una ley nacional impulsó un homenaje permanente al Ejército de los Andes. La iniciativa coincidió con los preparativos del centenario de la Revolución de Mayo y buscaba recordar la campaña que, desde Mendoza, permitió liberar Chile y avanzar luego hacia Perú. Ferrari ganó el concurso para ejecutar la obra y propuso instalarla en el entonces llamado Cerro del Pilar, en lugar de una plaza céntrica.

Monumento al Ejército de los Andes. Trabajos de fundición del bronce Foto: Archivo General de la Nación

La elección despertó objeciones de quienes preferían ubicarla en Plaza Independencia, pero el escultor defendió la elevación natural para dar visibilidad al conjunto. La piedra fundamental se colocó en enero de 1912. Después llegaron los movimientos de suelo, la construcción de caminos y la preparación del basamento, mientras las piezas de bronce se fundían en el Arsenal de Guerra de la Nación y se utilizaban piedras procedentes de la cordillera.

Frisos de 12 metros que cuentan cómo se organizó la campaña libertadora

Uno de los principales atractivos son los grandes relieves que cubren los laterales. Según el catálogo de escultura pública de la Universidad Nacional de Cuyo, dos de ellos miden aproximadamente 12 metros de ancho por 2,20 metros de alto. Lejos de mostrar únicamente combates, estas escenas recuperan la participación de distintos sectores sociales.

Cruce de Los Andes

En uno de los relieves aparecen los trabajadores de la maestranza, donde se fabricaban armas y equipos bajo la dirección de fray Luis Beltrán. Otro recuerda a las mujeres que contribuyeron con joyas y pertenencias para sostener la expedición. También se representa la partida hacia Chile y la despedida de los familiares. Cada detalle subraya el esfuerzo colectivo detrás de la campaña sanmartiniana.

Granaderos, tres escudos y una figura con cadenas rotas

En el sector frontal se destaca José de San Martín a caballo, con los brazos cruzados, acompañado por grupos de granaderos. Más arriba, otras figuras ecuestres evocan el avance del Ejército de los Andes por la cordillera. La composición integra escenas de trabajo y combate, pero también símbolos que conectan aquella expedición con la independencia de distintos territorios de América del Sur.

Una obra de 14 toneladas de bronce inaugurada en 1914 Foto: Instagram @mendozaciudad

En la parte superior sobresale una figura femenina alada que sostiene cadenas rotas, una alegoría de la libertad frente al dominio colonial. Un cóndor representa el paisaje cordillerano y los escudos de Argentina, Chile y Perú recuerdan el alcance regional del proyecto emancipador. La combinación de esculturas, relieves y elementos simbólicos convierte al monumento en un relato visual que puede recorrerse desde varios ángulos.

Inauguración en 1914 y cambios en el Cerro de la Gloria

El monumento fue inaugurado el 12 de febrero de 1914, aniversario de la Batalla de Chacabuco, en una celebración que, según investigaciones históricas, reunió a unas 25.000 personas. Hubo desfiles militares, actos oficiales y exhibiciones aéreas. Un año antes, el antiguo Cerro del Pilar había sido rebautizado Cerro de la Gloria, nombre que reforzó su asociación con la campaña libertadora.

En 1939, el arquitecto Daniel Ramos Correas modificó el entorno: eliminó balaustradas y una rampa original e incorporó una amplia escalinata para realzar la perspectiva del conjunto. Declarado Monumento Histórico Nacional en 2019, el sitio sigue siendo uno de los puntos emblemáticos de Mendoza. A 112 años de su inauguración, recuerda tanto a San Martín como a los hombres y mujeres que hicieron posible el cruce de los Andes.