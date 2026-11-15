Fue gobernador de Salta en 1922, candidato a vicepresidente y preso en Ushuaia en 1933: la increíble historia del nieto de Martín Miguel de Güemes

Adolfo Güemes, gobernador de Salta entre 1922 y 1925 Foto: .edisalta.ar

En 1922, Adolfo Güemes Castro, nieto del general Martín Miguel de Güemes, asumió como gobernador de Salta después de una trayectoria dedicada a la medicina. Once años más tarde, su vida dio un giro: en 1933 fue detenido y confinado en la isla Martín García y en Ushuaia, en un contexto de persecución política contra dirigentes radicales. Entre ambos episodios, también llegó a ser candidato a vicepresidente de la Nación y tomó una decisión que vinculó el patrimonio familiar con la educación agropecuaria.

El nieto de Martín Miguel de Güemes que estudió medicina en París

Adolfo Güemes Castro nació el 10 de septiembre de 1873 en Salta, 52 años después de la muerte de su abuelo, el prócer Martín Miguel de Güemes, ocurrida en 1821. Fue hijo de Luis Güemes Puch y Rosaura Castro Sanzetenea, y creció en una familia estrechamente relacionada con la historia política provincial. Sin embargo, antes de entrar en la vida pública eligió una profesión distinta: la medicina.

Adolfo Güemes junto a Carlos Nöel Foto: efemeridesradicales

Tras estudiar en el Colegio Nacional de Salta, se trasladó a Buenos Aires, donde se recibió de médico en 1898 con una tesis sobre la policerosis tuberculosa. Más adelante continuó su formación en París y regresó al país en 1904. Trabajó en el Hospital Rivadavia, aunque con el tiempo su interés por la política lo llevó nuevamente a Salta, donde se incorporó a la Unión Cívica Radical.

Tres años como gobernador: las medidas de Adolfo Güemes en Salta

El 1 de mayo de 1922 asumió la gobernación de Salta y permaneció en el cargo hasta el 1 de mayo de 1925. Durante su gestión se impulsaron obras y mejoras urbanas, y se inauguró la maternidad Luisa Bernal de Villar. También se desarrollaron iniciativas vinculadas con el petróleo, un recurso cada vez más importante para la economía provincial.

Adolfo Güemes junto a Carlos Nöel Foto: efemeridesradicales

Entre las decisiones de su administración figuraron disposiciones que reafirmaban el dominio de la provincia sobre los recursos mineros y la suspensión, durante cinco años, de nuevas solicitudes para explorar petróleo e hidrocarburos. Su mandato coincidió, además, con la inauguración del primer tramo del ferrocarril Salta-Antofagasta, una conexión estratégica para el comercio y la comunicación de la región.

De candidato a vicepresidente a preso político en Ushuaia

El escenario cambió con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, encabezado por José Félix Uriburu contra Hipólito Yrigoyen. Güemes participó en la reorganización del radicalismo y, en 1931, fue elegido candidato a vicepresidente en una fórmula encabezada por el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear. Sin embargo, el gobierno de facto impidió su participación en las elecciones, y la UCR optó por la abstención.

La persecución política continuó bajo la presidencia de Agustín P. Justo. En 1933, Güemes fue detenido y confinado primero en la isla Martín García y luego en Ushuaia, al igual que otros dirigentes radicales. Tras recuperar la libertad, retomó la actividad partidaria y en 1934 alcanzó la presidencia del Comité Nacional de la UCR. Así, quien había gobernado Salta terminó pasando por lugares utilizados para aislar opositores.

La finca familiar que destinó a una escuela agrícola

Otra parte de su legado está en El Carmen de Güemes, una propiedad ubicada al sudoeste de la ciudad de Salta. Su abuelo la había adquirido en 1817, cuando era gobernador, y la llamó así en homenaje a Carmen Puch, su esposa. La finca, de más de 200 hectáreas según las reconstrucciones históricas, había servido como residencia familiar y campamento de caballería durante las guerras de Independencia.

Años después, Adolfo Güemes dispuso ceder el predio al Estado nacional para instalar una escuela agrícola y ganadera. Las fuentes oficiales difieren sobre la fecha exacta: el Gobierno de Salta señala 1945 y la Comisión Nacional de Monumentos, 1946. La casona había sido declarada Monumento Histórico Nacional en 1943, mientras que el proyecto educativo se concretó en la década de 1950.

Adolfo Güemes murió el 4 de octubre de 1947, a los 74 años. Su historia quedó marcada por la medicina, el gobierno provincial, el encarcelamiento político y una propiedad familiar que adquirió una nueva función educativa.