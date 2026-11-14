En 1846, Justo José de Urquiza compró una estancia en Entre Ríos que llegó a tener 70.000 hectáreas: 175 años después, su casco histórico se vendió por 8,6 millones de dólares

La estancia entrerriana que llegó a tener 70.000 hectáreas Foto: Regionlitoral

En 1846, Justo José de Urquiza, quien años después se convertiría en el primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, adquirió una estancia en Entre Ríos que terminaría transformándose en uno de los establecimientos rurales más importantes de la región. Se trataba de San Pedro, una propiedad que llegó a reunir aproximadamente 70.000 hectáreas y que, con el paso de las décadas, desarrolló una organización comparable a la de un pequeño pueblo.

Ubicada en el departamento Uruguay, esta histórica estancia llegó a contar con viviendas, escuela, panadería, servicios sanitarios y numerosos trabajadores dedicados a la producción agropecuaria. Su crecimiento estuvo relacionado con la expansión de las grandes propiedades rurales del siglo XIX y con la familia de uno de los protagonistas de la organización nacional argentina.

La estancia de 70.000 hectáreas que perteneció a Justo José de Urquiza

La historia de San Pedro comenzó a mediados del siglo XIX, cuando Urquiza adquirió el establecimiento en 1846, durante una etapa de consolidación de su poder económico y político en Entre Ríos. El militar y gobernador entrerriano había desarrollado una importante actividad ganadera, basada en la compra de tierras y la comercialización de productos rurales. Su patrimonio llegó a extenderse por distintas provincias y territorio uruguayo, con propiedades que, según investigaciones históricas, sumaron aproximadamente 923.000 hectáreas.

La imponente residencia de la familia Urquiza Foto: Regionlitoral

Sin embargo, San Pedro tuvo un desarrollo particular después del asesinato de Urquiza, ocurrido el 11 de abril de 1870 en el Palacio San José. La estancia pasó a manos de su hija Justa de Urquiza, casada con el general Luis María Campos. Bajo la administración familiar, el establecimiento amplió sus actividades y consolidó una infraestructura destinada a sostener a sus habitantes.

Cómo una estancia de Entre Ríos terminó funcionando como un pequeño pueblo

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, San Pedro experimentó una transformación que excedió la actividad ganadera. La distancia respecto de los centros urbanos y la cantidad de personas vinculadas con el establecimiento hicieron necesaria la construcción de edificios y servicios que permitieran desarrollar la vida cotidiana dentro de la propiedad.

Estancia San Pedro, una joya histórica de Entre Ríos Foto: Regionlitoral

La estancia llegó a contar con panadería, despensa, escuela, sala de primeros auxilios, viviendas y diferentes instalaciones productivas. También existían galpones destinados al almacenamiento, espacios para trabajar con animales y dependencias utilizadas por los empleados. Según una reconstrucción publicada por La Nación, hacia 1920 trabajaban allí aproximadamente 120 personas, mientras que otras crónicas mencionan que, durante sus años de mayor actividad, la población vinculada con San Pedro habría superado el millar de habitantes.

La mansión de estilo Tudor que conserva recuerdos de la familia Urquiza

Uno de los elementos más llamativos de San Pedro es su casa principal, cuya construcción original se remonta a 1872. Décadas después, en 1928, fue remodelada con una arquitectura de estilo Tudor, inspirada en las residencias rurales británicas. El edificio incorporó amplios ambientes, mobiliario y espacios destinados a recibir invitados. También se construyó una casa de huéspedes, fechada en 1911, que acompañó el crecimiento de las instalaciones familiares.

Arquitectura de estilo Tudor en plena Entre Ríos Foto: Regionlitoral

Entre los objetos históricos mencionados en las crónicas sobre la propiedad aparecen cartas, muebles antiguos, piezas decorativas y recuerdos vinculados con los descendientes de Urquiza. Estos elementos permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana de una familia que ocupó un lugar destacado en la política y la sociedad argentina. La estancia también llegó a contar con una capilla y otros edificios representativos de las grandes propiedades rurales.

Qué pasó con la histórica estancia San Pedro y sus miles de hectáreas

Durante buena parte del siglo XX, San Pedro permaneció vinculada con los descendientes de Justo José de Urquiza. Sin embargo, su superficie se redujo progresivamente y el establecimiento atravesó cambios de propietarios y de organización productiva.

El histórico casco de la estancia San Pedro Foto: Regionlitoral

En 2005, la empresa agropecuaria Cresud adquirió la propiedad. Posteriormente, en junio de 2021, informó la venta de una fracción de 2.440 hectáreas, que incluía aproximadamente 1.950 hectáreas productivas y el casco histórico, por 8,6 millones de dólares.

Más de 175 años después de su adquisición por Urquiza, San Pedro representa una parte de la historia rural entrerriana, marcada por la concentración de tierras, la formación de comunidades de trabajadores y las transformaciones económicas que acompañaron el desarrollo de la Argentina moderna.