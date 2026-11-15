Una batalla de apenas 10 minutos, 2.000 soldados derrotados y un pacto firmado 22 días después: así cayó el Directorio en 1820 tras la victoria de Estanislao López

El enfrentamiento que precipitó la caída del Directorio Foto: revisionistas

El 1 de febrero de 1820, en las cercanías del arroyo Cepeda, ocurrió uno de los enfrentamientos decisivos de la historia argentina. Las fuerzas federales de Estanislao López y Francisco Ramírez derrotaron al ejército del director supremo José Rondeau en la llamada “batalla de los Diez Minutos”, por la rapidez con la que se desorganizó la caballería rival. Pero el combate no terminó allí: hubo movimientos previos y sectores que siguieron resistiendo. El resultado precipitó la caída del Directorio y abrió otra etapa. Apenas 22 días después, tres provincias firmaron un pacto de 12 artículos.

Por qué Estanislao López se enfrentó al Directorio en 1820

La batalla se produjo en medio de una disputa sobre cómo organizar las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aunque la independencia había sido declarada en 1816, seguía sin resolverse la distribución del poder entre Buenos Aires y el interior. El gobierno central defendía una estructura con fuerte autoridad nacional, mientras los dirigentes federales reclamaban autonomía para las provincias y rechazaban la concentración de decisiones en la capital.

Estanislao López, Héroe Nacional Foto: Wikipedia

Las tensiones aumentaron con la Constitución de 1819, cuestionada por su orientación centralista. López, gobernador de Santa Fe, y Ramírez, figura de Entre Ríos y aliado del movimiento liderado por José Gervasio Artigas, organizaron sus fuerzas para enfrentar al Directorio. José Rondeau, director supremo, avanzó para frenar la ofensiva federal. La disputa ya no se limitaba a una batalla: estaba en juego el modelo político de un territorio que todavía buscaba convertirse en un país organizado.

Una carga de caballería y una derrota que quedó asociada a diez minutos

El enfrentamiento decisivo ocurrió el 1 de febrero de 1820, en la cañada del arroyo Cepeda, cerca del actual límite entre Buenos Aires y Santa Fe. Las reconstrucciones históricas ofrecen cifras variables, pero suelen estimar que los federales reunían entre 1.500 y 1.700 hombres, frente a unos 2.000 soldados bajo las órdenes de Rondeau. El ejército directorial ubicó a la infantería y la artillería en el centro, la caballería en los flancos y las carretas como protección de retaguardia.

La batalla de Cepeda de 1820, un triunfo decisivo para los federales Foto: revisionistas

La movilidad de los jinetes federales resultó decisiva. Las fuerzas de López y Ramírez rodearon las posiciones adversarias y atacaron de manera sorpresiva, provocando la dispersión de buena parte de la caballería porteña. De allí nació el apodo de “batalla de los Diez Minutos”, aunque no debe interpretarse como la duración exacta de todas las acciones militares: se registraron escaramuzas desde el 31 de enero y parte de la infantería continuó resistiendo después. Los sobrevivientes retrocedieron hacia San Nicolás de los Arroyos y algunos regresaron a Buenos Aires.

La caída de Rondeau y el comienzo de la Anarquía del Año XX

La derrota provocó la salida de Rondeau, el fin del Directorio y la disolución del Congreso que había declarado la independencia. Buenos Aires debió reorganizar su gobierno y Manuel de Sarratea asumió como gobernador provisorio, mientras las provincias avanzaron en el ejercicio de sus propias autonomías. El período pasó a conocerse como Anarquía del Año XX, una denominación que refleja la inestabilidad política, aunque no significa que desaparecieran todas las instituciones: surgieron gobiernos provinciales y comenzaron negociaciones para establecer nuevos acuerdos.

Doce artículos y tres provincias: qué estableció el Tratado del Pilar

El 23 de febrero de 1820, solo 22 días después de Cepeda, Sarratea, López y Ramírez firmaron el Tratado del Pilar en representación de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El documento incluía 12 artículos y procuraba terminar las hostilidades, reconocer las aspiraciones federales y sentar las bases para un futuro entendimiento entre las provincias. También abordaba la retirada de tropas, las relaciones comerciales y cuestiones vinculadas con la navegación de los ríos Paraná y Uruguay.

El Tratado del Pilar fue firmado el 23 de febrero de 1820 Foto: Archivo de la Pronvincia de Santa Fe

El acuerdo se convirtió en uno de los pactos preexistentes asociados con el proceso que desembocaría en la Constitución Nacional de 1853. Así, una victoria recordada por su rapidez tuvo efectos mucho más duraderos: puso fin a un gobierno central y abrió el camino hacia nuevas formas de organización política en la Argentina.