Dejó atrás años de enfrentamientos para aliarse con Bartolomé Mitre: consiguió 16.000 hectáreas en Buenos Aires y su comunidad perdura 164 años después

El cacique Ignacio Coliqueo, figura clave en la historia de Los Toldos Foto: Facebook / Richard Zalazar

En 1862, el cacique mapuche Ignacio Coliqueo llegó con su comunidad al noroeste de la provincia de Buenos Aires, después de años de desplazamientos, enfrentamientos y alianzas militares. Buscaba establecerse en un territorio donde sus familias pudieran desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. Su historia quedó vinculada con Bartolomé Mitre, protagonista de la organización nacional argentina.

Las negociaciones políticas y posteriores concesiones provinciales permitieron que la comunidad obtuviera aproximadamente 16.000 hectáreas de tierras. Aquellos asentamientos constituyeron uno de los antecedentes históricos de Los Toldos, actual cabecera del partido de General Viamonte, donde sus descendientes mantienen viva su identidad cultural.

Ignacio Coliqueo: el cacique mapuche que llegó al noroeste bonaerense

Ignacio Coliqueo nació hacia fines del siglo XVIII en territorio mapuche, al oeste de la cordillera de los Andes. Durante su trayectoria participó en conflictos y estableció alianzas con dirigentes indígenas y militares criollos, en una época marcada por disputas territoriales y el avance de las fronteras provinciales.

Ignacio Coliqueo, el cacique mapuche que se alió con Bartolomé Mitre Foto: Facebook / Richard Zalazar

Hacia 1860 se distanció de Juan Calfucurá, uno de los principales líderes indígenas de las pampas, y comenzó a negociar con las autoridades bonaerenses. Su objetivo era conseguir un territorio estable para las familias que lo acompañaban, mientras aumentaba la presión militar sobre las comunidades originarias.

De los enfrentamientos militares a su alianza con Bartolomé Mitre

En 1861, Coliqueo estableció vínculos con Bartolomé Mitre, entonces gobernador de Buenos Aires. Integrantes de su comunidad participaron del lado bonaerense durante la batalla de Pavón, librada el 17 de septiembre de 1861, que enfrentó a las fuerzas de Mitre con las de Justo José de Urquiza.

Bartolomé Mitre. Foto: Archivo General de la Nación.

Después del conflicto, Mitre reconoció a Coliqueo como cacique principal de los denominados indios amigos y coronel del Ejército Nacional. Esta denominación identificaba a comunidades indígenas que mantenían acuerdos militares con las autoridades estatales. Coliqueo buscó transformar aquella alianza en una garantía territorial que permitiera construir viviendas, criar ganado y desarrollar actividades productivas.

Las 16.000 hectáreas que dieron origen a una comunidad histórica

En 1862, Coliqueo y sus familias se instalaron en Tapera de Díaz, en tierras que actualmente pertenecen al partido de General Viamonte. Allí organizaron sus viviendas alrededor de la residencia del cacique y comenzaron a desarrollar cultivos y actividades ganaderas.

Sin embargo, la entrega definitiva de tierras no fue inmediata. En 1866, la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 474, que reconoció una primera concesión de dos leguas cuadradas. Posteriormente, la Ley 552 de 1868 amplió la superficie hasta aproximadamente 16.000 hectáreas. La comunidad obtuvo la escritura en 1869, aunque las disputas territoriales continuaron durante las décadas siguientes.

Cómo nació Los Toldos y por qué su nombre recuerda a la comunidad de Coliqueo

El asentamiento indígena fue uno de los antecedentes de Los Toldos, cuyo nombre recuerda las viviendas tradicionales de la comunidad. Sin embargo, la fundación formal de la localidad ocurrió décadas después, cuando el comerciante Electo Urquizo impulsó la creación de un núcleo urbano.

Los Toldos, Buenos Aires. Foto: viamontedigital.com.ar

El 2 de noviembre de 1892 se estableció oficialmente la fundación del pueblo. Un año después, la llegada del Ferrocarril Oeste favoreció el crecimiento de la población, el comercio y las actividades agropecuarias. En 1908 se creó el partido de Los Toldos, posteriormente denominado General Viamonte, en homenaje al militar y dirigente político Juan José Viamonte.

El legado de Coliqueo: una comunidad mapuche que conserva su identidad

Ignacio Coliqueo murió en 1871, pero su comunidad continuó habitando el territorio bonaerense. Durante el siglo XX, diferentes procesos de subdivisión, transferencias y conflictos por la propiedad provocaron una importante reducción de las tierras originalmente reconocidas.

Los Toldos. Foto: Wikipedia.

La Defensoría del Pueblo bonaerense documentó en 2016 los antecedentes de aquellas concesiones y los posteriores problemas territoriales. Actualmente, el Museo Histórico Ygnacio Coliqueo, ubicado sobre la Ruta Provincial 65, permite conocer su trayectoria mediante fotografías, objetos y relatos vinculados con la cultura mapuche.

En 2026 se cumplen 164 años del establecimiento de Coliqueo en la región. Su historia permite comprender los orígenes de Los Toldos, las relaciones entre las comunidades indígenas y el Estado argentino, y la diversidad cultural que caracteriza al noroeste bonaerense.