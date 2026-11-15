Cómo hacer puré de papas sin hervirlas en agua: la receta para conseguir una textura suave, cremosa y sin grumos
Una preparación sencilla que reemplaza el hervor tradicional en agua por una cocción lenta en leche. El resultado es una guarnición suave y esponjosa, ideal para acompañar carnes y otras comidas.
- Preparación:
- 20 hr
- Cocción:
- 5 hr
- Total:
- 5 hr 20 min
El puré de papas es una de las guarniciones más populares por su sabor, versatilidad y facilidad de preparación. Aunque la receta tradicional consiste en hervir las papas en agua y luego pisarlas con leche y manteca -como se mostró en varias notas de Canal 26- existe una alternativa para conseguir una textura cremosa y sin grumos: cocinarlas directamente en leche, utilizando una olla de cocción lenta.
Este método permite que las papas se ablanden durante cuatro o cinco horas sin necesidad de controlar constantemente la cocción. Después, se incorpora una mezcla tibia de manteca y crema de leche que aporta suavidad y sabor. Además, el puré se puede preparar directamente en la misma olla y mantener caliente hasta cuatro horas antes de servirlo, una ventaja para quienes necesitan organizar una comida con anticipación.
Ingredientes para el puré de papas
- 2 kilos de papas
- 3 dientes de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- 2 1/2 tazas de leche entera
- 200 mililitros de crema espesa
- 100 gramos de manteca
Cómo preparar puré de papas en olla de cocción lenta
Cómo hacer puré de papas sin agua
- Pelar y cortar las papas en cubos (para que se cocinen de manera uniforme).
- Picar los dientes de ajo y agregarlos a la olla junto a las papas.
- Sumar la leche, añadir sal y pimienta.
- Tapar la olla y cocinar a fuego alto durante 4 a 5 horas, hasta que las papas estén blandas y se deshagan al pincharlas con un tenedor.
- Cuando las papas estén listas, cambiar la olla de cocción lenta a la función de mantener caliente.
- En una cacerola aparte, derretir la manteca, añadir la crema y calentar hasta que esté tibia, pero sin que llegue a hervir.
- Verter la mezcla de manteca con crema sobre las papas en la olla, removiendo suavemente.
- Tritura en la olla de cocción lenta con un pisapapas o una batidora eléctrica de mano, hasta que quede suave y esponjosa.
- Añadir más sal y pimienta al gusto.
- Mantener tapado en el modo caliente hasta 4 horas antes de servir.