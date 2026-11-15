Cómo hacer puré de papas sin hervirlas en agua: la receta para conseguir una textura suave, cremosa y sin grumos

El puré de papas es una de las guarniciones más populares por su sabor, versatilidad y facilidad de preparación. Aunque la receta tradicional consiste en hervir las papas en agua y luego pisarlas con leche y manteca -como se mostró en varias notas de Canal 26- existe una alternativa para conseguir una textura cremosa y sin grumos: cocinarlas directamente en leche, utilizando una olla de cocción lenta.

Este método permite que las papas se ablanden durante cuatro o cinco horas sin necesidad de controlar constantemente la cocción. Después, se incorpora una mezcla tibia de manteca y crema de leche que aporta suavidad y sabor. Además, el puré se puede preparar directamente en la misma olla y mantener caliente hasta cuatro horas antes de servirlo, una ventaja para quienes necesitan organizar una comida con anticipación.

Puré de papas fresco y sabroso. Foto: Magnific

Ingredientes para el puré de papas

2 kilos de papas

3 dientes de ajo

Sal y pimienta a gusto

2 1/2 tazas de leche entera

200 mililitros de crema espesa

100 gramos de manteca

Cómo preparar puré de papas en olla de cocción lenta

Cómo hacer puré de papas sin agua