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Cómo hacer puré de papas sin hervirlas en agua: la receta para conseguir una textura suave, cremosa y sin grumos

Una preparación sencilla que reemplaza el hervor tradicional en agua por una cocción lenta en leche. El resultado es una guarnición suave y esponjosa, ideal para acompañar carnes y otras comidas.

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Fácil
Preparación:
20 hr
Cocción:
5 hr
Total:
5 hr 20 min
Puré de papas.
Puré de papas. Foto: Unsplash.
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El puré de papas es una de las guarniciones más populares por su sabor, versatilidad y facilidad de preparación. Aunque la receta tradicional consiste en hervir las papas en agua y luego pisarlas con leche y manteca -como se mostró en varias notas de Canal 26- existe una alternativa para conseguir una textura cremosa y sin grumos: cocinarlas directamente en leche, utilizando una olla de cocción lenta.

Este método permite que las papas se ablanden durante cuatro o cinco horas sin necesidad de controlar constantemente la cocción. Después, se incorpora una mezcla tibia de manteca y crema de leche que aporta suavidad y sabor. Además, el puré se puede preparar directamente en la misma olla y mantener caliente hasta cuatro horas antes de servirlo, una ventaja para quienes necesitan organizar una comida con anticipación.

Bowl con puré de papas.
Puré de papas fresco y sabroso. Foto: Magnific

Ingredientes para el puré de papas

  • 2 kilos de papas
  • 3 dientes de ajo
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 1/2 tazas de leche entera
  • 200 mililitros de crema espesa
  • 100 gramos de manteca

Cómo preparar puré de papas en olla de cocción lenta

Cómo hacer puré de papas sin agua

  1. Pelar y cortar las papas en cubos (para que se cocinen de manera uniforme).
  2. Picar los dientes de ajo y agregarlos a la olla junto a las papas.
  3. Sumar la leche, añadir sal y pimienta.
  4. Tapar la olla y cocinar a fuego alto durante 4 a 5 horas, hasta que las papas estén blandas y se deshagan al pincharlas con un tenedor.
  5. Cuando las papas estén listas, cambiar la olla de cocción lenta a la función de mantener caliente.
  6. En una cacerola aparte, derretir la manteca, añadir la crema y calentar hasta que esté tibia, pero sin que llegue a hervir.
  7. Verter la mezcla de manteca con crema sobre las papas en la olla, removiendo suavemente.
  8. Tritura en la olla de cocción lenta con un pisapapas o una batidora eléctrica de mano, hasta que quede suave y esponjosa.
  9. Añadir más sal y pimienta al gusto.
  10. Mantener tapado en el modo caliente hasta 4 horas antes de servir.
RecetaPapa
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