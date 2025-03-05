Israel, Irán, Siria y Hezbolá: en Medio Oriente el tablero se mueve, pero las reglas siguen siendo inciertas

Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Reuters.

Un mes es un siglo en Medio Oriente. Los vencedores de hoy pueden ser los vencidos de mañana, y la lógica convencional rara vez se aplica. Esta volatilidad hace que el análisis regional sea un ejercicio de precisión y paciencia, y el inicio de 2025 no es la excepción.

El debilitamiento de Hezbolá, el feroz ataque sobre Gaza y la caída de Al Assad en Siria parecen consolidar una ventaja estratégica para Israel, mientras Irán y sus aliados pierden peso en la región. Como suele ocurrir, un hecho desencadena otro. El trágico 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión, provocando una serie de movimientos políticos que han fortalecido la posición israelí. Ahora, con Trump de regreso en la Casa Blanca, la administración de Netanyahu podría encontrar en Washington un respaldo clave para sellar, aunque sea temporalmente, una nueva ecuación en el conflicto palestino.

Israel, muy movilizado por la recuperación de 6 rehenes. Foto: Reuters/Shir Torem

Israel, muy movilizado por la recuperación de 6 rehenes. Foto: Reuters/Shir Torem

Pero el juego no se detiene ahí. El puente Irán-Hezbolá no solo está dañado a nivel logístico, con un nuevo gobierno sirio poco afín a Teherán, sino también fracturado en el plano político. La muerte de Hassan Nasrallah ha abierto interrogantes incómodas.

¿Cómo logró Israel obtener información tan precisa? ¿Acaso la filtración provino de dentro de las propias filas enemigas? Por ahora, son solo conjeturas.

Mientras tanto, Rusia parece estar retirándose estratégicamente de la región. A pesar de haber firmado recientemente un tratado de cooperación muy amplio con Irán, la creciente inestabilidad en Siria y la amenaza sobre sus bases militares han llevado a Moscú a reconsiderar su presencia. ¿Es esto una decisión puramente táctica o una ficha en el tablero de negociaciones con Washington? ¿Puede pensarse que los conflictos de Medio Oriente y Ucrania son compartimentos estancos, o forman parte de una negociación geopolítica más amplia entre Rusia y Estados Unidos?

Lo cierto es que Netanyahu, pese a la presión interna y externa, ha encontrado la manera de sostenerse. Pero el desenlace real dependerá de las negociaciones que se llevan a cabo en Arabia Saudita, donde Riad parece haber quedado en una posición inmejorable. Con Irán debilitado, es probable que sus disputas regionales se reorienten hacia Turquía. Siria es la pieza clave en disputa. Ankara y Riad colaboraron para acabar con Al Assad, pero los saudíes tienen una ventaja crucial: el músculo financiero que Turquía no puede igualar.

La nueva administración siria parece haber tomado nota y ha elegido Riad como su primer destino diplomático, a pesar de que fue Ankara quien le brindó apoyo fundamental para llegar al poder. Mohammed bin Salman, heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, está ante una oportunidad histórica: consolidar a su país como el árbitro indiscutido del mundo islámico.

Pero hay un actor más que observa de cerca el desarrollo de los acontecimientos: China. Si la pacificación en Medio Oriente se consolida, Beijing podría retomar sus ambiciosos proyectos de inversión, interrumpidos durante años por la inestabilidad en Siria, Yemen y el conflicto en Israel-Palestina. Aquí surgen preguntas clave: ¿cómo hará Trump para equilibrar sus planes de paz con la necesidad de frenar el avance chino en la región? ¿Buscará mostrarse, a través de la estabilidad, como un socio más confiable que Beijing y competir directamente en el terreno económico? Si así fuera, ¿no sería una apuesta arriesgada, considerando la capacidad productiva de China y sus crecientes vínculos comerciales en Asia y África?

El tablero se ha movido, pero la partida está lejos de terminar. Rusia retrocede, China espera, Irán tambalea y Riad avanza. Trump y Netanyahu juegan su propia estrategia, pero las reglas del juego aún no están del todo escritas.