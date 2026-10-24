En 1815 nació el hijo del autor del Himno Nacional: 88 años después, dejó una obra de 10 tomos que cambió la historia argentina

Vicente Fidel López, una figura clave de la historiografía argentina Foto: Archivo General de la Nación

El 24 de abril de 1815, cuando todavía faltaba más de un año para la declaración de la Independencia, nació en Buenos Aires Vicente Fidel López. Su apellido ya estaba relacionado con uno de los símbolos más importantes del país: era hijo de Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino.

Sin embargo, no se limitó a vivir bajo la fama de su padre. A lo largo de sus 88 años fue abogado, periodista, docente, político, novelista e historiador. También padeció el exilio, ocupó importantes cargos públicos y escribió una monumental historia argentina de diez tomos.

Su vida estuvo atravesada por una pregunta que todavía genera discusiones: ¿quién tiene el poder de contar la historia de una nación?

El hijo del hombre que le puso palabras a la Revolución

Vicente Fidel creció en una familia vinculada directamente con los acontecimientos políticos posteriores a la Revolución de Mayo. Su padre no solo había escrito la letra del Himno: también fue presidente provisional de las Provincias Unidas en 1827 y gobernador de Buenos Aires después de la caída de Juan Manuel de Rosas.

Vicente López y Planes, autor de la letra del himno. Foto: Wikipedia.

El joven López estudió derecho, pero sus intereses rápidamente se extendieron hacia la literatura, la filosofía y el periodismo. Durante la década de 1830 frecuentó el Salón Literario de Marcos Sastre, donde coincidió con figuras como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez.

Aquel grupo, posteriormente conocido como la Generación del 37, buscaba imaginar una organización política capaz de superar los enfrentamientos entre unitarios y federales. Sus ideas, sin embargo, chocaron con el gobierno de Rosas.

El exilio que transformó su carrera

En 1840, López abandonó Buenos Aires y comenzó un extenso exilio que lo llevó por Uruguay, Brasil y Chile. La distancia no lo apartó de la vida intelectual. Por el contrario, encontró en la educación y el periodismo dos poderosas herramientas de intervención.

En Chile fortaleció su relación con Domingo Faustino Sarmiento. Juntos impulsaron publicaciones y participaron en la fundación de un establecimiento educativo llamado El Liceo, donde López trabajó como profesor.

Padre e hijo dejaron su propia marca en la historia argentina Foto: Archivo General de la Nación

También dirigió la Revista de Valparaíso y comenzó a desarrollar su particular mirada sobre el pasado. Para él, la historia no debía ser una simple acumulación de fechas y documentos, sino un relato capaz de explicar los conflictos que daban forma a las naciones.

Después de la batalla de Caseros y la caída de Rosas en 1852, pudo regresar a su país. Para entonces, ya había construido una identidad intelectual propia.

De rector universitario a ministro de Hacienda

De regreso en Buenos Aires, López participó activamente en la política. Fue diputado nacional, presidió el Banco de la Provincia y se desempeñó como rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1874 y 1877.

Durante sus intervenciones parlamentarias defendió medidas de protección para la producción local y cuestionó la dependencia de los artículos importados. Sus planteos anticiparon una discusión económica que atravesaría buena parte de la historia argentina: librecambio o proteccionismo, apertura comercial o desarrollo de la industria nacional.

Padre e hijo dejaron su propia marca en la historia argentina Foto: Archivo General de la Nación

Tras la grave crisis de 1890, el presidente Carlos Pellegrini lo convocó para ocupar el Ministerio de Hacienda. López tenía alrededor de 75 años cuando aceptó intervenir en uno de los momentos financieros más delicados del país.

Los diez tomos que provocaron una histórica discusión

Su mayor legado apareció entre 1883 y 1893, cuando publicó Historia de la República Argentina. Su origen, su revolución y su desarrollo político, una obra integrada por diez volúmenes.

Vicente Fidel López compartió proyectos educativos con Domingo Faustino Sarmiento Foto: Instagram @laturinesa

López reconstruyó el pasado colonial, la Revolución de Mayo, las guerras civiles y la caída de Rosas. Pero no se conformó con presentar documentos: incorporó interpretaciones, retratos de personajes y recursos narrativos que acercaban los acontecimientos al lector.

El historiador que construyó un legado más allá de su apellido Foto: Instagram @laturinesa

Ese método lo enfrentó con Bartolomé Mitre, defensor de una historiografía basada especialmente en la comprobación documental. La disputa representó el choque entre dos maneras de contar el pasado argentino: una centrada en las fuentes y otra que otorgaba mayor importancia a la interpretación y la narración.

Además, López fue uno de los pioneros de la novela histórica nacional. Entre sus títulos más destacados se encuentran La novia del hereje, La loca de la Guardia y La gran semana de 1810.

Murió a los 88 años y dejó una huella propia

Vicente Fidel López murió el 30 de agosto de 1903, a los 88 años. Había nacido antes de la Independencia y falleció cuando el Estado nacional ya estaba consolidado.

Su padre le había puesto palabras al símbolo musical más importante del país. Él, en cambio, dedicó buena parte de su existencia a explicar la historia de aquella nación.

Más de un siglo después, sus interpretaciones continúan siendo revisadas y discutidas. López consiguió que su herencia familiar fuera un punto de partida y no el límite de su identidad: vivió la historia argentina, intervino en ella y finalmente se atrevió a escribirla.