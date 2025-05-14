comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Estados Unidos e Irán: un entendimiento inevitable y por qué incomoda tanto a Israel

El acercamiento tiene mucho peso geopolítico, se inscribe en el nuevo equilibrio de fuerzas que se está gestando en Medio Oriente. Y en ese tablero, Israel —aliado histórico de Washington y enemigo acérrimo de Teherán— observa el proceso con preocupación.

Pablo Tanous - Geopolítica en acción
Por Pablo Tanous - Geopolítica en acción
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bandera de Estados Unidos; bandera de Irán. Foto: Grok.
Bandera de Estados Unidos; bandera de Irán. Foto: Grok.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El posible entendimiento entre Estados Unidos e Irán aparece como una salida lógica, incluso previsible, al conflicto en torno al programa nuclear iraní. Este acercamiento tiene un peso geopolítico de primer orden, ya que se inscribe en el nuevo equilibrio de fuerzas que se está gestando en Medio Oriente. Y en ese tablero, Israel —aliado histórico de Washington y enemigo acérrimo de Teherán— observa el proceso con preocupación.

¿Cómo equilibrará Donald Trump su voluntad de acuerdo con Irán con su manifiesta cercanía a Israel? ¿Qué consecuencias inmediatas puede acarrear este movimiento diplomático?

Acuerdos nucleares entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters/Majid Asgaripour/WANA
Acuerdos nucleares entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters/Majid Asgaripour/WANA

Acuerdos nucleares entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters/Majid Asgaripour/WANA

El incentivo para ambas partes está claro. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se ha propuesto reposicionar a Estados Unidos como un pacificador global, con foco en dos conflictos clave: Ucrania y Medio Oriente. Un dato reciente y llamativo refuerza esta lectura: Estados Unidos llegó a una tregua con los hutíes para que dejen de atacar buques en el Mar Rojo. Lo curioso es que Israel no participó del acuerdo y que el comercio estadounidense prácticamente no transita esa ruta, mientras que una buena parte del comercio chino sí lo hace. ¿Estamos ante una señal de entendimiento tácito con Beijing? La baja de aranceles y la pacificación de una ruta comercial tan crítica son cuestiones bien recibidas por los grandes actores del comercio internacional. En particular China, cuya fortaleza económica se sostiene en su capacidad exportadora.

Contenido Recomendado

Nuevo escenario político en EE.UU.:qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Nuevo escenario político en EE.UU.: qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

Tiroteo en Washington: al menos 4 personas heridas y la Policía busca al sospechoso

Por lo pronto, la exclusión de Israel de la tregua entre estadounidenses y hutíes no tardó en generar consecuencias: un ataque desde Yemen impactó en un aeropuerto israelí, provocando daños más severos que en ocasiones anteriores. La tregua negociada por Estados Unidos se centró exclusivamente en el Mar Rojo, sin contemplar la seguridad de Israel. En Tel Aviv miran con preocupación esta situación, y hay quienes comienzan a sospechar que está en ciernes lo que consideran una “traición de Trump”.

Es que la tregua estaría relacionada íntimamente al hecho de que a pesar de haber comenzado su gestión como un firme defensor de la posición israelí, Trump comprendió —o al menos así lo dio a entender— que era necesario reabrir el canal de diálogo con Irán. Hoy, desde Washington se entiende que cualquier pacificación duradera en Medio Oriente requiere un marco de entendimiento con la nación persa.

El razonamiento es simple: una República Islámica aislada y económicamente asfixiada tiene mucho más incentivo para desarrollar armamento nuclear como vía de defensa. En cambio, un Irán integrado a un acuerdo internacional y con posibilidad de crecimiento económico tendría menos razones para avanzar en esa dirección. No se trata sólo de evitar un enfrentamiento con Israel, sino también de neutralizar posibles tensiones con Arabia Saudita o incluso con Irak, dependiendo de la evolución interna de estos países.

Sin embargo, más allá del tono o las condiciones en las que se alcance el acuerdo, Israel parece decidido a impedirlo. La ofensiva en Gaza, lejos de menguar, se mantiene con una intensidad preocupante. Al mismo tiempo, altos funcionarios del gobierno israelí han emitido duras advertencias tanto hacia Gaza como hacia Teherán.

Para el Estado hebreo, un entendimiento entre Estados Unidos e Irán no solo representa una amenaza desde el punto de vista nuclear, sino también desde una perspectiva estratégica: permitiría a su principal enemigo aliviar su economía, desarrollar su infraestructura y, en el mediano plazo, mejorar sus capacidades militares.

La pregunta de fondo es si Israel logrará evitar este acercamiento o, al menos, condicionarlo. Y, más aún, hasta dónde está dispuesto a llegar para impedirlo.

Estados UnidosIsraelIránMedio OrienteGeA
Pablo Tanous - Geopolítica en acción
Pablo Tanous - Geopolítica en acción

Autor

Notas Más leídas

  1. Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

    Tiroteo en Washington: murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

  2. Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití:lo que se sabe del despliegue

    Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití: lo que se sabe del despliegue

  3. Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

    Renunció el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo por su romance con una presunta espía

  4. Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio:la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

    Tenía 4 años y murió tras salvar a su hermana de un incendio: la historia del niño que hoy tiene un parque junto a la estatua del Papa León XIV

  5. Corea del Norte y su temible poder:los secretos de un régimen que desafía al mundo

    Corea del Norte y su temible poder: los secretos de un régimen que desafía al mundo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei llamará al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña:“Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”

Javier Milei y Pedro Alliana argentina y paraguay

El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

“Propone la alternativa del humanismo cristiano”:Diego Guelar analizó el mensaje del papa León XIV e interpeló a quienes ejercen responsabilidades políticas

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

De manejar las finanzas de Nvidia a reemplazar a Jensen Huang:quién es Colette Kress y cuál es su fortuna

Colette Kress, la nueva directora financiera de Nvidia

Nuevo escenario político en EE.UU.:qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor

Por qué Nayib Bukele envió tropas a Haití:lo que se sabe del despliegue