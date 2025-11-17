Donald Trump reafirmó que está dispuesto a hablar con Nicolás Maduro: “No descarto nada”

El presidente de Estados Unidos reiteró que entre las posibilidades también existe una intervención militar en Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en Venezuela, mientras que reafirmó estar dispuesto a hablar con Nicolás Maduro.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, dijo Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca

“Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente”, aseguró al ser preguntado sobre la posibilidad de entablar conversaciones con Maduro antes de realizar un ataque militar.

Las declaraciones de Trump llegan en un momento en que Washington redobló su despliegue en el Caribe, al cual el Pentágono denominó como “Operación Lanza del Sur”.

El líder republicano dijo que Maduro que “no fue bueno con Estados Unidos” y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el barco de guerra más grande del mundo. Foto: X/@Southcom

“No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable”, añadió sobre el Ejecutivo en Caracas.

“Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él”, añadió sobre Maduro.

Trump y la intención de hablar con Maduro

Trump ya aseguró el domingo que “podría haber discusiones” con el gobernante venezolano, “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el viernes aseguró haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin desvelar más detalles.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de EEUU anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno afirma que es “un invento”.