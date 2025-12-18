Trump hizo un balance de su primer año de gestión: destacó sus logros y realizó importantes anuncios

El presidente de Estados Unidos brindó un esperado discurso, en el que finalmente no mencionó a Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Donald Trump brindó un discurso este miércoles por la noche, en el que buscó hacer un balance positivo acerca de su primer año de gestión. El presidente de Estados Unidos se refirió a sus logros económicos, más allá de que los índices de popularidad lo muestran en su nivel más bajo.

Más allá de la expectativa por la posibilidad de anuncios sobre Venezuela, no hubo menciones al país liderado por el régimen de Nicolás Maduro.

El mandatario abrió el esperado discurso repitiendo muchas de las cosas que dice durante sus intervenciones públicas casi diarias: atacó a los inmigrantes y al gobierno de su predecesor, Joe Biden, y aseguró que en unos pocos meses EE.UU. ha “ido de lo peor a lo mejor” gracias a sus deportaciones, al cierre estricto de la frontera o al uso de los aranceles contra otros países.

El discurso completo de Donald Trump

Según Trump, los once primeros meses de su segundo mandato han traído los mayores “cambios positivos” de la historia y subrayó que “los salarios están subiendo más rápido que la inflación”.

Baja tasa de aprobación para Donald Trump

Esto hace que las encuestas muestren la menor tasa de aprobación para el mandatario desde que retornó a la Casa Blanca, con Gallup situando el porcentaje de estadounidenses que aprueban su labor en un 36 %, solo dos puntos por encima del mínimo que registró en su primer mandato, justo después de inflamar a la muchedumbre que asaltó el Capitolio en enero de 2021.

Otra encuesta de NPR, PBS y la Universidad Marista de Nueva York publicada hoy sitúa su popularidad en el 38 % y muestra un creciente rechazo en grupos que votaron en masa por él en 2024, como los residentes de zonas rurales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

En el discurso de hoy Trump prometió también una reforma sanitaria que ponga fin al llamado “Obamacare” y también un nuevo programa para facilitar vivienda asequible.

Aseguró a su vez que “el galón de gasolina está ahora a 2,5 dólares en buena parte del país” y que en algunos estados “acaba de bajar a 1,99”, aunque la media nacional está actualmente en torno a los 2,9 dólares, según datos de plataformas de seguimiento.

También destacó las rebajas que ha logrado su Gobierno en los precios de los medicamentos, aunque mencionó, una vez más, “recortes del 400, 500 y hasta del 600 %”, volúmenes que ni siquiera tienen sentido matemáticamente.

Unas 1.600 nuevas plantas eléctricas

Aseguró además que en los próximos 12 meses en el país se inaugurarán 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica que harán los precios de la luz bajen “drásticamente”, una afirmación que llega en un momento en el que los ciudadanos de muchos estados están sufriendo agudos incrementos en sus facturas por el creciente consumo de energía de los centros de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Trump también anunció que otorgará a 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial”, que ha dado en llamar “dividendo del guerrero”, por valor de 1.776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país.

Fue prácticamente su única referencia al Ejército después de que ayer dijera que Washington bloqueará todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El presidente estadounidense, que en septiembre ordenó un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas que según él financia Caracas, también aseguró ayer que el Ejecutivo venezolano ha robado yacimientos de crudo y activos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

A su vez, Trump ha dicho en los últimos días que EE.UU. pronto comenzará a realizar ataques terrestres sobre grupos narcotraficantes en territorio venezolano, aunque su propia jefa de Gabinete, Susie Wiles, admitió en una entrevista publicada ayer que el mandatario necesitaría de la autorización del Congreso para mover fichas en este sentido.

En todo caso, el magnate neoyorquino no mencionó una sola vez a Venezuela en su discurso de hoy.