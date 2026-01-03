Tensión en Venezuela: la Casa Rosada espera noticias de Estados Unidos sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo

El Gobierno sostiene que aún hay fuerzas leales a Maduro con control territorial y espera definiciones en los próximos días. A su vez, mantienen contactos permanentes con Washington.

La Casa Rosada sigue de cerca los movimientos de Estados Unidos en Venezuela y mantiene contactos permanentes con representantes de Washington, en un contexto que, según advierten en el Gobierno, todavía está lejos de resolverse.

Allí, subrayan que el conflicto “no está saldado”, debido a que continúan operando en el territorio venezolano fuerzas leales a Nicolás Maduro con capacidad de control en distintas regiones del país.

De acuerdo con información a la que accedió TN, el Ejecutivo nacional recibe reportes a través de canales tanto formales como informales de la administración estadounidense, en especial mediante vínculos con la embajada y con áreas vinculadas a la seguridad y la inteligencia.

Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades concretas sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo ni sobre el resto de los ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en Venezuela.

En el Gobierno reconocen que esperan precisiones adicionales sobre el alcance y las consecuencias de la operación estadounidense en los próximos días y no descartan la posibilidad de mantener reuniones con funcionarios norteamericanos.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se encontraba en su país por las celebraciones de Año Nuevo y regresó este lunes para retomar su agenda en Buenos Aires.

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: “La libertad avanza”

Javier Milei celebró en redes sociales la captura de Nicolás Maduro con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano.

LA LIBERTAD AVANZA

Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el Presidente también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.

Asimismo, Milei reiteró en distintas oportunidades su respaldo al respeto de la voluntad popular en Venezuela y al reconocimiento internacional de María Corina Machado, a quien considera una referencia central del proceso de cambio político en ese país.