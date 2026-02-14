Brasil permite enterrar a las mascotas con sus dueños

Las mascotas empezaron a tomar un papel central en la vida familiar, ya que son quienes nos acompañan día a día y están en las buenas y las malas. Por eso, el estado de San Pablo entendió la importancia de la presencia de los perros y los gatos para los humanos y habilitó que puedan ser enterrados junto a sus dueños en el cementerio.

Esta medida ya entró en vigencia para perros, gatos y otros animales de compañía. La ley fue promulgada por el gobernador Tarcísio de Freitas, luego de haber sido aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa estadual. El texto otorga respaldo legal a una práctica que hasta ahora no estaba contemplada formalmente dentro del sistema funerario.

Mascota, fallecimiento. Foto: contenido generado con IA por Canal 26.

La legislación fue bautizada como “Ley Bob Coveiro”, en referencia a la historia de un perro que vivió durante diez años en un cementerio de Taboão da Serra, en el área metropolitana paulista. El animal permaneció allí tras la muerte de su dueña y, finalmente, pudo ser sepultado junto a ella gracias a una autorización especial.

El caso conmovió tanto y generó tal repercusión pública, que abrió el debate sobre la necesidad de reconocer legalmente el vínculo fuerte que hay entre las mascotas y sus cuidadores y la necesidad de que puedan ser sepultados junto a ellos para que descansen juntos en la eternidad.

Los perros pueden ser enterrados con sus dueños en Brasil Foto: Unsplash.

Cómo se implementa la medida

A partir de ahora, cada municipio del estado deberá reglamentar la aplicación de la norma a través de sus servicios funerarios. Los costos derivados de la inhumación quedarán a cargo de la familia titular del nicho, panteón o sepultura.

En el caso de los cementerios privados, la normativa permite que establezcan sus propias reglas para el entierro de mascotas, siempre que respeten el marco legal vigente, según precisó el gobierno estadual.

Cabe recordar que Brasil es el cuarto país en el mundo con mayor cantidad de mascotas por familia, de acuerdo a los últimos datos de la Asociación Brasileña de las Empresas del Sector de Animales de Compañía (Abempet). De hecho, se estima que hay 141,6 millones de mascotas en un país de 213 millones de habitantes. Entre ellas, 55,1 millones son perros, 24,7 millones gatos, 19,4 millones peces y 40 millones aves.

Vínculo perro y humano Foto: Freepik

Con esta nueva legislación, San Pablo se convierte en uno de los estados pioneros en América Latina en reconocer legalmente el derecho de las familias a despedir a sus animales junto a sus seres queridos, en línea con una tendencia que refleja la creciente importancia de las mascotas dentro del núcleo familiar.