Ataques de Israel a Líbano: se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se pospuso sin nueva fecha.

Las negociaciones han sufrido este primer revés debido a que el sur del Líbano ha seguido siendo blanco de ataques este jueves por parte de Israel, que han causado decenas de muertos y heridos; a pesar de que el alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán comprende a ese país.

Se pospuso la reunión entre EEUU, Irán y los mediadores. Video: EFE.

El encuentro estaba previsto para este viernes en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un importante operativo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza informó que, pese a este revés, “los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan” y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones.

Periodistas de varios medios internacionales habían llegado para intentar cubrir el evento a pesar de que las autoridades habían indicado que no se preveía acceso para la prensa.

Nuevos ataques de Israel en el Líbano. Foto: REUTERS

Estaba todo listo para la reunión

Conforme a las indicaciones recibidas, las autoridades suizas habían puesto en marcha un plan para garantizar la seguridad de los negociadores y mediadores en Bürgenstock, un apartado resort de montaña ubicado en lo alto del lago de Lucerna y que incluye dos lujosos hoteles y residencias, y un espacio termal con impresionantes vistas al lago y a los Alpes.

El lugar, además de su carácter exclusivo, presenta una singular ventaja en términos de seguridad: su acceso puede quedar completamente bloqueado si se corta la única carretera que conduce hasta él y se interrumpe el servicio del histórico teleférico que lo conecta con la orilla del lago de Lucerna, situada 500 metros más abajo.

Estados Unidos e Irán. Foto: REUTERS

La policía cantonal ya había hecho ambas cosas: colocado un puesto de control para filtrar las entradas e impedir el paso de cualquiera que no estuviese hospedado en Bürgenstock o de más efectivos de seguridad, y se había anunciado que el teleférico se encontraba cerrado desde este miércoles por la noche hasta el lunes próximo.

En este complejo turístico se celebró en 2024 la Cumbre de Paz para Ucrania, a la que asistieron numerosos jefes de Gobierno y delegaciones de 92 países, en un esfuerzo por avanzar en la reflexión sobre su reconstrucción una vez terminada la guerra con Rusia.