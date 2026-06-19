Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Ataques de Israel a Líbano: se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

Las negociaciones sufrieron este primer revés debido a que el sur del Líbano ha seguido siendo blanco de ataques este jueves por parte de Israel, que causaron decenas de muertos y heridos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ataque de Israel sobre el Líbano.
Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se pospuso sin nueva fecha.

Las negociaciones han sufrido este primer revés debido a que el sur del Líbano ha seguido siendo blanco de ataques este jueves por parte de Israel, que han causado decenas de muertos y heridos; a pesar de que el alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán comprende a ese país.

Se pospuso la reunión entre EEUU, Irán y los mediadores. Video: EFE.

El encuentro estaba previsto para este viernes en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un importante operativo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza informó que, pese a este revés, “los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan” y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones.

Contenido Recomendado

Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica: entró en vigor de forma inmediata

Periodistas de varios medios internacionales habían llegado para intentar cubrir el evento a pesar de que las autoridades habían indicado que no se preveía acceso para la prensa.

Nuevos ataques de Israel en el Líbano. Foto: REUTERS

Estaba todo listo para la reunión

Conforme a las indicaciones recibidas, las autoridades suizas habían puesto en marcha un plan para garantizar la seguridad de los negociadores y mediadores en Bürgenstock, un apartado resort de montaña ubicado en lo alto del lago de Lucerna y que incluye dos lujosos hoteles y residencias, y un espacio termal con impresionantes vistas al lago y a los Alpes.

El lugar, además de su carácter exclusivo, presenta una singular ventaja en términos de seguridad: su acceso puede quedar completamente bloqueado si se corta la única carretera que conduce hasta él y se interrumpe el servicio del histórico teleférico que lo conecta con la orilla del lago de Lucerna, situada 500 metros más abajo.

Estados Unidos e Irán.
Estados Unidos e Irán. Foto: REUTERS

La policía cantonal ya había hecho ambas cosas: colocado un puesto de control para filtrar las entradas e impedir el paso de cualquiera que no estuviese hospedado en Bürgenstock o de más efectivos de seguridad, y se había anunciado que el teleférico se encontraba cerrado desde este miércoles por la noche hasta el lunes próximo.

En este complejo turístico se celebró en 2024 la Cumbre de Paz para Ucrania, a la que asistieron numerosos jefes de Gobierno y delegaciones de 92 países, en un esfuerzo por avanzar en la reflexión sobre su reconstrucción una vez terminada la guerra con Rusia.

IránEstados Unidos
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Donald Trump jubiló al Air Force One y lo reemplaza por el “Palacio volador”:cómo es el nuevo avión presidencial donado por Qatar

    Donald Trump jubiló al Air Force One y lo reemplaza por el “Palacio volador”: cómo es el nuevo avión presidencial donado por Qatar

  2. Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

    Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

  3. El aeropuerto más peligroso del mundo está entre las montañas del Himalaya:pista corta, clima feroz y riesgo extremo

    El aeropuerto más peligroso del mundo está entre las montañas del Himalaya: pista corta, clima feroz y riesgo extremo

  4. Tragedia en Brasil:qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

    Tragedia en Brasil: qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

  5. Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

    Unirá Argentina y Chile: el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren
Lo último
También podría interesarte
Política

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Javier Milei defendió a las empresas manejadas con inteligencia artificial:“¿Por qué no probar con el político robot?”

Luz verde para la línea F del subte:cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

Economía

MSCI le cierra la puerta a la Argentina:seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

MSCI le cierra la puerta a la Argentina: seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

Balanza comercial:Argentina registró en mayo un superávit récord de 3.504 millones de dólares por el salto de las exportaciones

Privatización de la Hidrovía:Jan De Nul ganó la licitación y operará la ruta fluvial por los próximos 25 años

Cuenta DNI lanzó una promoción especial por el Día del Padre:cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés

Internacionales

Ataques de Israel a Líbano:se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

Ataques de Israel a Líbano: se suspendió la reunión entre EEUU e Irán para avanzar con la firma de acuerdo de paz

El aeropuerto más peligroso del mundo está entre las montañas del Himalaya:pista corta, clima feroz y riesgo extremo

Terror en Nueva York durante los festejos por el título de los Knicks:disparos, corridas y tensión

Hito naval:un país de Sudamérica lanzó un buque multipropósito para operar en la región de la Antártida