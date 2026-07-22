Llega la Cocktail Fest a Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas para la fiesta que combina tragos y música

Cocktail Fest de invierno. Foto: Cabarco

Este viernes 24 de julio se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires la Cocktail Fest, una fiesta que une a la música electrónica con la coctelería. Organizada por CABARCO (la Cámara Argentina de Bares de Coctelería) se hará en el Parque de la Innovación (Av. Guillermo Udaondo 1003-1133) en su versión invierno.

Desde las 19, quienes compren su ticket podrán disfrutar de un DJ en vivo para bailar en el domo principal y siete barras de bares de la ciudad con cócteles creados especialmente, inspirados en Buenos Aires y en los barrios que le dan identidad.

Cabe señalar que estas fiestas representan la antesala de la Bs As Cocktail Week, el evento más importante de la coctelería local que se realizará en septiembre.

Cocktail Fest de invierno el 24 de julio. Foto: Cabarco

Tragos bien porteños

“Nuestro propósito es celebrar la coctelería local. Buenos Aires es reconocida por marcar tendencia y ofrecer propuestas diversas para disfrutar la noche. Estos son los primeros pasos para llevar la Cocktail Fest a diferentes ciudades del país”, asegura Eduardo Demaestri, Presidente de la Cámara. Por eso pensaron en siete miradas sobre una misma ciudad para esta edición:

Brukbar

Back Room

Rey de Copas

Andante

Puerta Uno

Baru

Quebracho

Estos presentarán cada uno un cóctel inspirado en Buenos Aires, en la ciudad en su conjunto o en alguno de sus barrios.

La música electrónica y la coctelería de autor comparten una misma búsqueda: construir una experiencia sensorial completa, donde cada elemento -sonido, sabor, ambiente- se piensa con la misma atención al detalle que una buena selección musical.

Cocktail Fest de invierno el 24 de julio. Foto: Cabarco

En los últimos años, Buenos Aires vio crecer una escena de bares que integran DJ sets, vinilos y programación musical curada como parte central de la experiencia de barra, donde el trago de autor dialoga con lo que suena esa noche. La Cocktail Fest de invierno lleva esa fusión a su máxima expresión: una ocasión en la que la barra y la cabina son protagonistas por igual.

Cuánto salen las entradas y qué incluyen

El precio del ticket para acceder a la segunda Cocktail Fest del año (la anterior fue en mayo) este viernes 24 de julio desde las 19 tienen un valor de $ 30.000, se compran online e incluyen uno de los cocktails presentados. Quienes accedan a los tickets podrán participar de la experiencia hasta la medianoche. El ingreso será hasta las 21.