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Llega el festival de las carnes ahumadas a Palermo: cuándo y dónde disfrutar de brisket, ribs y BBQ

El festival de carnes busca acercar al público la cultura de los ahumados, una técnica gastronómica que ganó popularidad en todo el mundo gracias a sus intensos sabores y largas cocciones con humo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Festival Smoked en Palermo.
Festival Smoked en Palermo. Foto: linda.buenosaires.gob.ar
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Los fanáticos de las carnes ahumadas ya tienen una nueva cita en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 8 y domingo 9 de agosto se realizará una nueva edición de “SMOKED, Festival de Ahumados”, un evento que reunirá en La Rural algunas de las mejores propuestas de la cocina smokehouse y BBQ, con entrada libre y gratuita.

Durante dos jornadas, el predio de Palermo ofrecerá carnes cocinadas a fuego lento, bebidas, música en vivo, un mercado de productos artesanales y un ambiente ideal para disfrutar al aire libre en familia o con amigos.

Festival Smoked en Palermo. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Cuándo es el Festival Smoked en Palermo

El Festival Smoked se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de agosto, entre las 12 y las 20 horas, en La Rural, ubicada sobre Avenida Santa Fe 4201, en el barrio porteño de Palermo.

La propuesta busca acercar al público la cultura de los ahumados, una técnica gastronómica que ganó popularidad en todo el mundo gracias a sus intensos sabores y largas cocciones con humo.

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Festival Smoked en Palermo. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Horarios, acceso y entradas: cómo acceder al festival en La Rural

El ingreso al evento será por el acceso de Plaza Italia y la entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario comprar tickets para ingresar.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer distintos puestos gastronómicos, disfrutar de espacios al aire libre, música y barras con diferentes opciones de bebidas para acompañar la experiencia.

Menú de carnes ahumadas: brisket, ribs BBQ, pulled pork y más especialidades

El gran atractivo del festival será su amplia oferta gastronómica, con algunos de los platos más emblemáticos de la cocina smokehouse. Entre las especialidades que se podrán degustar se destacan:

  • Brisket estilo texano
  • Ribs con salsa BBQ
  • Pulled pork
  • Pastrami
  • Bondiola ahumada
  • Sausages artesanales
  • Smash burgers
  • Hot dogs
  • Tacos tex-mex de brisket y de cerdo
  • Salmón y trucha ahumada
Festival Smoked en Palermo. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

La propuesta también incluirá los clásicos acompañamientos de la cocina americana, como mac & cheese, papas loaded, coleslaw, pickles, cornbread, chili, onion rings y sándwiches.

Para el final, habrá una gran variedad de postres inspirados en la gastronomía estadounidense, entre ellos cheesecake, brownies, apple pie, cookies, donuts y banana pudding.

Mercado de productos ahumados: qué embutidos, conservas y salsas se podrán comprar

Además de la oferta gastronómica para consumir en el lugar, SMOKED contará con un mercado especialmente pensado para quienes quieran llevarse productos a casa. Allí se podrán encontrar:

  • Quesos artesanales
  • Embutidos
  • Conservas
  • Sales y especias
  • Salsas para BBQ
  • Infusiones ahumadas

También habrá vinos, barras de coctelería, bourbon, whiskey, gin y cervezas artesanales para acompañar los distintos platos.

Festival Smoked en Palermo. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

¿Se puede ir con mascotas? Un evento pet friendly al aire libre

El Festival Smoked es un evento pet friendly, por lo que quienes lo deseen podrán asistir junto a sus mascotas.

Con una propuesta gastronómica centrada en los ahumados, espacios abiertos, música y entrada gratuita, SMOKED se presenta como uno de los grandes planes gastronómicos del fin de semana en Palermo para descubrir nuevos sabores y disfrutar de una experiencia al aire libre.

FestivalGastronomíaCarne
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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