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Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré: cronograma completo, artistas y cómo llegar

Se trata de una celebración que reúne gastronomía, música en vivo, danzas folklóricas y propuestas recreativas para todas las edades. Todo lo que tenés que saber.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Miles de visitantes participan cada año de la Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de Mercedes.
Miles de visitantes participan cada año de la Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes
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La localidad de Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, se prepara para recibir una de sus celebraciones más emblemáticas. El domingo 9 de agosto se realizará la 9.ª Fiesta de la Galleta de Campo, una jornada que combinará tradición, espectáculos en vivo, actividades participativas y la mejor gastronomía regional.

La propuesta busca rendir homenaje a los panaderos y productores locales, además de destacar a la galleta de campo como uno de los productos más representativos de la identidad gastronómica del pueblo. Como cada año, se espera la llegada de visitantes de distintos puntos de la provincia para disfrutar de una experiencia que une cultura y sabores.

Qué actividades tendrá la Fiesta de la Galleta de Campo

Las actividades se desarrollarán en dos espacios principales: la Estación Tomás Jofré y la Plaza Silvano. Desde temprano habrá espectáculos artísticos, propuestas para las infancias y espacios para compartir en familia.

Multitud reunida durante la Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré con canastos de pan artesanal en primer plano.
Miles de visitantes participan cada año de la Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes

En la Estación Tomás Jofré, la programación comenzará a las 10:00 con la presentación del Ballet Municipal de Folclore Estrella del Sur. Más tarde, a las 14:00, llegará el espectáculo infantil de Ventolina, pensado especialmente para los más chicos.

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La agenda continuará a las 15:00 con un taller abierto de folklore coordinado por el Ballet Aramí, una invitación para que vecinos y turistas participen activamente de una de las expresiones culturales más tradicionales de la región.

Los artistas confirmados para la jornada

Desde las 13:00, la actividad se trasladará también a la Plaza Silvano, donde se presentará una variada grilla artística integrada por Ballet Aramí, Pablo Aschero, Estímulo Dance y Stefi Rodríguez.

Además, el Ballet Municipal de Folclore Estrella del Sur volverá a subir al escenario durante la tarde, mientras que el cierre musical estará a cargo de Cumbia Pika, una de las propuestas más esperadas por el público para despedir la jornada.

Gastronomía, tradición y emprendedores locales

Más allá de los espectáculos, la fiesta volverá a poner el foco en la producción local. Los visitantes podrán recorrer puestos gastronómicos, adquirir productos regionales y conocer el trabajo de artesanos y emprendedores que forman parte de la identidad de Tomás Jofré.

Uno de los momentos destacados será la tradicional elección de la mejor galleta de campo, una actividad que año tras año reúne a elaboradores locales y que se convirtió en uno de los símbolos del evento.

Multitud reunida durante la Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré con canastos de pan artesanal en primer plano.
Miles de visitantes participan cada año de la Fiesta de la Galleta de Campo en Tomás Jofré, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de Mercedes. Foto: Municipalidad Mercedes

Con una combinación de folklore, música popular, gastronomía y tradición, la Fiesta de la Galleta de Campo se consolida como uno de los encuentros más convocantes del calendario turístico de Mercedes y una excusa ideal para descubrir los encantos de uno de los pueblos gastronómicos más reconocidos de la provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar a la Fiesta de la Galleta de Campo desde CABA

Ubicado a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tomás Jofré es una de las escapadas gastronómicas más elegidas de la provincia. Para quienes planean asistir a la Fiesta de la Galleta de Campo, el viaje en auto demanda alrededor de una hora y cuarto, dependiendo del tránsito.

La forma más sencilla de llegar es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 hasta Mercedes. Desde allí, un corto desvío señalizado permite acceder a Tomás Jofré, donde se desarrollará el evento.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden llegar mediante servicios de la línea 57 con conexión hacia Mercedes y luego completar el trayecto hasta la localidad. También existe la posibilidad de viajar en tren hasta la ciudad de Mercedes y continuar en remís o transporte local.

Con su propuesta gastronómica, espacios al aire libre y ambiente familiar, Tomás Jofré se consolida como uno de los destinos favoritos para una escapada de fin de semana cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Fiestas RegionalesMercedesTurismo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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