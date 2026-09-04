San Isidro abre las puertas de su historia: las visitas gratuitas que permiten viajar más de 300 años en el tiempo

Museos de San Isidro Foto: Instagram @sanisidromuseos

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un territorio donde el pasado todavía se reconoce en las antiguas casonas, las barrancas y la sombra de árboles centenarios. San Isidro celebrará el Mes del Turismo con seis visitas guiadas gratuitas, programadas entre el sábado 5 y el domingo 20 de septiembre.

Los recorridos comenzarán a las 16 horas y atravesarán Martínez, Acassuso, Beccar, Villa Adelina, Boulogne y el casco histórico sanisidrense. Algunas propuestas tendrán capacidad limitada o se suspenderán por lluvia, por lo que se recomienda verificar las condiciones antes de concurrir.

Martínez, entre el arte y los recuerdos

La primera actividad será el sábado 5 de septiembre, con el paseo “Martínez, entre calles, arte y recuerdos”. La salida se realizará desde la Estación Martínez, ubicada en Alvear y Eduardo Costa.

El recorrido permitirá descubrir cómo esta localidad construyó su identidad alrededor del ferrocarril, sus calles arboladas y sus tradicionales zonas residenciales. La visita será abierta y gratuita, pero se suspenderá en caso de lluvia.

Museo Pueyrredón: una casa atravesada por la historia argentina

El domingo 6 llegará “Historias al paso”, una visita por la casa y los jardines del Museo Pueyrredón, en Rivera Indarte 48, Acassuso. Será una de las actividades que no se suspenderán por mal tiempo.

Construida hacia 1790, la casa es uno de los mayores exponentes de la arquitectura colonial rioplatense que todavía se conservan. Allí vivió Juan Martín de Pueyrredón, quien fue Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El Museo Pampeano es una réplica de la casa de postas que se encontraba en la chacra que perteneciera al Gral Juan Martín de Pueyrredón Foto: Instagram @turismochascomus

La propiedad también guarda un relato estrechamente ligado a la independencia. En sus jardines se conserva el histórico algarrobo bajo cuya sombra, según la tradición, José de San Martín y Pueyrredón conversaron sobre la campaña libertadora.

La quinta abrió como museo en 1944 y reúne más de 2.000 objetos históricos, entre pinturas, esculturas y piezas religiosas. Además, las excavaciones arqueológicas iniciadas en 2019 permitieron recuperar rastros de la vida cotidiana de quienes habitaron y trabajaron en el lugar.

The Beatles tendrán su propio recorrido en Beccar

El sábado 12 de septiembre, el Museo Lucy Mattos presentará una visita especial relacionada con The Beatles. La actividad se realizará en Avenida del Libertador 17.426, Beccar.

El recorrido tendrá un cupo máximo de 30 personas, con ingreso por orden de llegada, y no se suspenderá por lluvia. La experiencia sumará música y cultura popular a una programación marcada por la memoria y el patrimonio.

El casco histórico donde comenzó San Isidro

Uno de los paseos más esperados tendrá lugar el domingo 13 de septiembre. La visita por el Casco Histórico Tradicional saldrá desde la Oficina de Turismo, en Avenida del Libertador 16.208.

Caminar por este sector significa regresar a los orígenes del distrito. En 1706, Domingo de Acassuso donó un terreno sobre la barranca para establecer una capellanía dedicada a San Isidro Labrador. Aquella decisión es considerada el punto fundacional de la ciudad.

Catedral de San Isidro. Foto: Catedral de San Isidro.

En el mismo solar se levanta actualmente la Catedral de San Isidro, construida entre 1895 y 1898. Su arquitectura neogótica, sus vitrales europeos y su torre de casi 70 metros la convirtieron en una de las postales más reconocibles de la zona norte.

Frente al templo se encuentra la Plaza Mitre, donde estuvo la primera capilla y su antiguo cementerio. Allí también fue instalado, en 1913, el histórico reloj floral que se transformó en un símbolo de San Isidro.

El paisaje se completa con la Quinta Los Ombúes, una casona histórica que funciona como museo, biblioteca y archivo municipal. Desde su barranca se obtiene una vista privilegiada del entorno costero.

Árboles, aves y naturaleza en Villa Adelina

El sábado 19 de septiembre será el turno de “Árboles, trinos y aleteos”, una experiencia guiada por el Parque Municipal del Golf, en Luis María Drago 299, Villa Adelina.

La propuesta invitará a observar los árboles, las aves y los sonidos de la naturaleza urbana. La actividad será gratuita y abierta, aunque quedará suspendida en caso de lluvia.

El Museo del Juguete cerrará el Mes del Turismo

La última visita se realizará el domingo 20 de septiembre en el Museo del Juguete de Boulogne, ubicado en General Lamadrid 197.

“El Mundo en un tablero” será una experiencia destinada a recuperar la memoria a través de los juegos. El museo conserva juguetes de distintas épocas y propone reflexionar sobre la infancia, la identidad y el derecho a jugar.

Museo del Juguete Foto: Municipio de San Isidro

La capacidad será limitada y el ingreso se habilitará por orden de llegada. La actividad no se suspenderá por lluvia.

El cronograma de las visitas gratuitas

Sábado 5: Martínez, entre calles, arte y recuerdos.

Domingo 6: Historias al paso en el Museo Pueyrredón.

Sábado 12: The Beatles en el Museo Lucy Mattos.

Domingo 13: recorrido por el Casco Histórico Tradicional.

Sábado 19: Árboles, trinos y aleteos en Villa Adelina.

Domingo 20: El Mundo en un tablero, en el Museo del Juguete.

Todas las actividades comenzarán a las 16 horas. Para conocer posibles modificaciones, disponibilidad de cupos o cancelaciones por cuestiones climáticas, se recomienda consultar previamente los canales oficiales de Turismo de San Isidro.