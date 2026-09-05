Conmoción en el cine: murió Cristian Belec, el actor y modelo argentino que trabajó en la película de X-Men

Murió el actor y modelo Cristian Belec Foto: X / Asociación Argentina de Actores y Actrices

Murió el actor y modelo argentino Cristian Belec a los 47 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que el artista estaba afiliado desde 2016. Según informó el organismo, Belec falleció el 4 de septiembre de 2026 y dio el pésame a sus amigos y familiares.

Su nombre completo era Carlos Cristian Belec y construyó una trayectoria que atravesó distintos ámbitos de la industria audiovisual. Trabajó en campañas publicitarias, producciones de moda, videoclips, cine y televisión, además de haber tenido una particular experiencia en una superproducción de Hollywood.

Murió el actor y modelo Cristian Belec Foto: X / Asociación Argentina de Actores y Actrices

La asociación destacó su recorrido profesional y recordó especialmente la manera en que entendía la actuación y el modelaje: con pasión, perseverancia, formación permanente, autocrítica y humildad. También resaltó la importancia que Belec le daba al compañerismo y al agradecimiento por cada oportunidad laboral.

Quién era Cristian Belec

Cristian Belec nació el 8 de abril de 1979 y desarrolló buena parte de su carrera como modelo publicitario. A lo largo de los años participó en producciones fotográficas, editoriales y campañas para diferentes marcas nacionales e internacionales.

Entre las empresas para las que trabajó aparecen Fanta, Carrefour, Pierre Cardin, YPF, Tregar, Powerade, PedidosYa, Dunlop, Navarro Correa y Sinteplast, según el repaso realizado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Murió el actor y modelo Cristian Belec Foto: X / Asociación Argentina de Actores y Actrices

Su experiencia en el mundo de la publicidad también lo llevó a ser invitado a El Show Creativo, programa de Canal 9 dedicado a la industria publicitaria. Además del modelaje, Belec amplió su recorrido hacia la actuación y participó en distintos proyectos audiovisuales. Entre ellos estuvieron el cortometraje La visita y los videoclips El buen bailarín, de Sindicato Mono; Pánico, de Starpunks; y Tu luz en mí, de Corto Plazo.

En televisión, uno de sus trabajos fue en 100 días para enamorarse, la ficción de Telefe estrenada en 2018. La producción, protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín, se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de aquel año y gracias a su participación en la ficción, sumó trabajos en publicidad y cine.

Murió el actor y modelo Cristian Belec Foto: X / Asociación Argentina de Actores y Actrices

Cómo fue la participación de Cristian Belec en la película X-Men

Uno de los episodios más llamativos de su carrera ocurrió cuando fue convocado para trabajar en “X-Men: Primera generación”, película estrenada en 2011. Belec llegó a un casting sin conocer inicialmente cuál era el destino del proyecto. Su parecido físico con el actor Michael Fassbender hizo que fuera seleccionado para desempeñarse como doble del intérprete durante el rodaje.

La experiencia representó una oportunidad particular dentro de su carrera, ya que le permitió formar parte de una producción internacional de Hollywood vinculada con una de las franquicias de superhéroes más reconocidas del cine.

Años después, Belec recordó aquella experiencia en una entrevista y contó detalles de cómo había llegado al proyecto. El trabajo como doble de Fassbender fue, sin dudas, uno de los episodios más singulares de su recorrido profesional.