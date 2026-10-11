Un celular fue la clave para descubrir a una banda narco: secuestraron 208 kilos de cocaína y detuvieron a cinco sospechosos

La organización narco que distribuía cocaína en varias provincias. Foto: Ministerio de Seguridad Nacional.

Un teléfono celular incautado en una antigua causa por narcotráfico y dispositivos de rastreo satelital fueron claves para avanzar sobre una organización que acopiaba y distribuía cocaína en distintas provincias del país. Tras nueve allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestró 208 kilos de droga y detuvo a cinco sospechosos.

La investigación permitió reconstruir presuntos vínculos criminales, movimientos financieros y viajes que habrían estado relacionados con el funcionamiento de la denominada “banda de los micros”. Según la hipótesis de los investigadores, la organización también habría utilizado comercios de distintos rubros para encubrir operaciones económicas vinculadas al narcotráfico.

La organización narco que distribuía cocaína en varias provincias. Foto: PSA | Imagen ilustrativa.

Cómo comenzó la investigación que permitió secuestrar 208 kilos de cocaína

El caso se originó a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado durante una investigación anterior por narcotráfico. La información recuperada del dispositivo permitió identificar nuevos contactos y avanzar sobre una presunta estructura dedicada al acopio, acondicionamiento y distribución de estupefacientes.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional y de la PSA, el análisis de las comunicaciones, los movimientos financieros y las tareas de vigilancia permitió establecer posibles conexiones entre los sospechosos y comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía.

De acuerdo con la hipótesis judicial, esos establecimientos habrían sido utilizados para encubrir operaciones económicas relacionadas con la actividad ilegal. La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro, con intervención del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Domínguez.

Nueve allanamientos y cinco detenidos en el AMBA

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia ordenó nueve allanamientos en distintos domicilios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los procedimientos fueron realizados el martes pasado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El principal hallazgo se produjo en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde los investigadores encontraron 208 kilos de cocaína distribuidos en cajas, mochilas y un bolso.

Además del cargamento, los agentes detuvieron a cinco sospechosos y secuestraron armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación considerada relevante para la causa. Durante los operativos también se incautaron 175.200 dólares estadounidenses y 850.700 pesos argentinos.

La organización narco que distribuía cocaína en varias provincias. Foto: Ministerio de Seguridad Nacional.

Los viajes y los dispositivos que permitieron identificar a los sospechosos

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros migratorios, redes sociales y seguimientos, herramientas que permitieron detectar viajes hacia la provincia de Misiones y distintos países de la región.

Esas diligencias contribuyeron a identificar a personas presuntamente vinculadas con el funcionamiento de la organización y a reunir elementos para solicitar los allanamientos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se refirió al procedimiento a través de una publicación en redes sociales, en la que destacó la cantidad de droga secuestrada y las detenciones.

“200 kilos de cocaína y cinco detenidos. Una organización narco que se escondía atrás de locales comerciales para lavar dinero y traficar cocaína. Droga afuera. Nacos adentro. Ley y orden”, escribió.

200 KILOS DE COCAÍNA Y 5 DETENIDOS Una organización narco que se escondía atrás de locales comerciales para lavar dinero y traficar cocaína. Droga afuera. Narcos adentro. Ley y orden. https://t.co/b8WmCjWfFK — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 9, 2026

Los cinco sospechosos fueron indagados ayer por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien se encontraba subrogando a su colega Sandra Arroyo Salgado.

La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y profundizar el análisis de los vínculos que habrían permitido el acopio y la distribución de la cocaína en distintas jurisdicciones.