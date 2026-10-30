Así está hoy Iván de Pineda, conductor de Pasapalabra: tiene 49 años, está en pareja hace 26 años y trabaja en distintos proyectos audiovisuales

Iván de Pineda Foto: @ivandeviaje_ en Instagram

Iván de Pineda comenzó de muy joven su carrera laboral en el medio del espectáculo de manera inesperada con su primera incursión en el mundo de la moda de alta costura y, con el paso del tiempo, se extendió hacia la televisión. Aquella primera etapa fue la que definió el rumbo de su recorrido profesional y la recuerda con añoranza.

Se encuentra en pareja con Luz Barrantes hace más de 20 años, una amiga de la infancia a quien conoce desde que tenían 12 años. Decidieron no tener hijos hasta el momento por motivos personales y, al día de hoy, se los nota muy contentos y conformes con su vida conjunta.

Iván de Pineda comenzó de muy joven su carrera laboral en el medio del espectáculo de manera inesperada con su primera incursión en el mundo de la moda de alta costura y, con el paso del tiempo, se extendió hacia la televisión. Foto: @ivandeviaje_ en Instagram

El salto abrupto en la juventud: del colegio secundario a las pasarelas de Milán, Tokio y Nueva York

Aunque él planeaba su vida en torno a un futuro ligado al derecho o a la diplomacia, llegó al mundo del modelaje de manera casi accidental y decidió modificar sus planes. A partir de allí, trabajó para algunas de las marcas más reconocidas de la industria y se vio instalado en las grandes capitales del mundo: Milán, Tokio y Nueva York para llevar a cabo su proyecto.

Sin embargo, el conductor remarca que siempre buscó asumir su carrera con responsabilidad porque la vio desde muy pequeño como una profesión seria. “Nunca dije que no cometí errores. Imaginate, pasar del colegio a Milán, Tokio, Nueva York”, comentó al reconocer la velocidad en la cual pasaron los acontecimientos en su juventud.

Iván de Pineda recorriendo Buenos Aires. Foto: @ivandeviaje_ en Instagram

A pesar de todo reconoce el apoyo incondicional de su entorno que lo motivó a mantener los pies sobre la tierra a pesar de la amplia exposición a la que se vio sometido desde una corta edad.

En este sentido, destaca a la lectura como una herramienta clave para transitar aquellos años movidos. Esta habilidad que desarrolló desde muy pequeño le dio una ventaja: un nuevo modo de conectar con las ciudades que visitaba por trabajo.

Una historia de amor consolidada: más de dos décadas en pareja con Luz Barrantes

La pareja que formó Iván de Pineda con Luz Barrantes los llevó a convivir desde 2018 a pesar de estar juntos hace más de 20 años y no tener hijos. Al conocerse desde los 12 años lograron compartir cientos de momentos juntos: “Me parece que es una compaginación de situaciones en las que uno elige y se elige. Y creo que el mérito está todo de parte de ella, que es una genia. La verdad, estoy muy contento”.

La pareja que formó Iván de Pineda con Luz Barrantes los llevó a convivir desde 2018 a pesar de estar juntos hace más de 20 años y no tener hijos. Foto: @ivandeviaje_ en Instagram

El matrimonio no está en agenda para él y para Luz: “Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino. Está buenísimo la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que, a ver, cómo te lo puedo decir... no nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado”.

La definición sobre la paternidad: por qué consideran que los hijos son una elección de vida

La vida en pareja ha sido reservada a lo largo de los años pero se ha mantenido estable. Más allá de que Iván decidió mantener su vida privada lejos del ojo mediático, dejó entrever un aspecto muy personal: los motivos de su decisión de no tener hijos.

“La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre”, afirmó para determinar que aunque no vaya a suceder pronto, tener hijos es algo que anhela.

La vida en pareja ha sido reservada a lo largo de los años pero se ha mantenido estable. Foto: @ivandeviaje_ en Instagram

El éxito de Pasapalabra: una década al frente del clásico formato televisivo de entretenimiento

Hace una década Iván conduce el éxito televisivo Pasapalabra que se ha transformado en uno de los formatos más reconocidos de la televisión argentina aunque haya sido traído del exterior.

El conductor remarca que aquel proyecto fue gestado mucho tiempo antes de su llegada a la pantalla y recordó que las primeras reuniones de trabajo se vieron atravesadas por el simple disfrute del juego. Con el paso de los años, el programa pasó por cambios de canal, horario y formatos, manteniendo aún la conexión con el público.

Pasapalabra. Foto: Telefe

Proyectos audiovisuales y producción local: el trabajo en equipo detrás de las pantallas

Tanto el equipo de producción como los participantes y el mismo Iván de Pineda mantienen un estado activo en las dinámicas del ciclo Pasapalabra. Así, aquella espontaneidad se refleja en la pantalla, la trasciende y permite que las personas que estén del otro lado jueguen desde sus hogares y generen cierta idea de representación.

Él mismo continúa sorprendiéndose con las consignas a diario y disfruta la posibilidad de seguir adquiriendo nuevos conocimientos a pesar de demostrar un amplio bagaje en el ámbito de la cultura.

Desde hace algunos años, Iván se ha involucrado en la producción aunque resalta que prefiere mantenerse a un costado y solamente aportar ideas. Por ello valora el trabajo colectivo y resalta la importancia de confiar en los distintos profesionales detrás de las pantallas.