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Receta de budín de naranja: fácil, esponjoso y con ingredientes que todos tienen en casa

Sin batidora ni pasos complicados, este budín húmedo y aromático es ideal para el mate, el desayuno o la merienda.

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Receta de budín de naranja: fácil, esponjoso y con ingredientes que todos tienen en casa
Receta de budín de naranja: fácil, esponjoso y con ingredientes que todos tienen en casa Foto: Gemini
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El budín de naranja es uno de esos clásicos que nunca fallan cuando hay ganas de algo dulce y casero. Con una miga húmeda y esponjosa y un aroma cítrico irresistible, se prepara en pocos pasos y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina. Además, no hace falta batidora ni técnicas complicadas: solo un bol, un batidor y ganas de disfrutar.

Para esta receta se necesitan 2 huevos, 180 gramos de azúcar, 100 mililitros de aceite, el jugo y la ralladura de una naranja, 250 gramos de harina leudante y 100 mililitros de leche. Si solo hay harina común, se puede usar agregando 10 gramos de polvo para hornear.

Paso a paso: cómo hacer el budín de naranja esponjoso

El primer paso es colocar los huevos y el azúcar en un recipiente y batir hasta que la mezcla quede más clara y espumosa. Después, se incorpora el aceite en forma de hilo y se suma el jugo junto con la ralladura de naranja. Es clave rallar solo la parte naranja de la cáscara para evitar el sabor amargo de la parte blanca.

Luego, se agrega la harina de a poco, alternando con la leche. Se mezcla con movimientos suaves hasta lograr una preparación homogénea, sin grumos y de textura cremosa. Es importante no batir de más una vez que se suma la harina, para que el budín quede bien aireado.

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Ingredientes del budín de naranja
Ingredientes del budín de naranja Foto: Gemini

La mezcla se vuelca en una budinera enmantecada y enharinada. Se lleva al horno precalentado a 180 °C y se cocina entre 35 y 45 minutos. Para saber si está listo, se pincha el centro con un palillo: si sale seco o con algunas migas, ya se puede sacar.

Consejos para servir y variantes del budín de naranja

Una vez fuera del horno, conviene dejarlo reposar unos minutos antes de desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla. Se puede servir solo, espolvoreado con azúcar impalpable o con un glaseado simple hecho con azúcar impalpable y unas gotas de jugo de naranja, que realza el sabor cítrico.

Este budín es perfecto para acompañar el mate, el café o una merienda en familia. Además, admite sumar chips de chocolate, frutos secos o semillas para darle un toque distinto.

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