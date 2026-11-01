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En 1965 desapareció un avión argentino con 68 personas tras incendiarse un motor: 61 años después no hallaron ni un solo resto

El TC-48 trasladaba a 54 cadetes y 14 tripulantes de la Fuerza Aérea Argentina cuando declaró una emergencia sobre el Caribe. Debía llegar a El Salvador, pero se desvaneció sin dejar evidencias concluyentes.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El TC-48
El TC-48 nunca llegó a destino Foto: Wikipedia
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El 3 de noviembre de 1965, un avión de la Fuerza Aérea Argentina desapareció durante un vuelo de instrucción por América Central. En su interior viajaban 68 personas, entre ellas decenas de jóvenes cadetes que estaban cerca de terminar su formación militar.

La aeronave era el TC-48, un Douglas C-54 Skymaster que había partido desde la Base Aérea de Howard, en Panamá, con destino a San Salvador. Poco después del despegue, la tripulación informó un incendio en uno de los motores. Esa comunicación marcó el comienzo de uno de los mayores misterios de la aviación argentina.

A casi 61 años de la tragedia, nunca se encontraron restos confirmados del avión, equipajes ni pertenencias de sus ocupantes. Tampoco pudo determinarse si cayó al mar o si terminó oculto en una región selvática de Costa Rica.

Un viaje de instrucción que debía terminar en Estados Unidos

El TC-48 participaba del viaje final de instrucción de la promoción XXXI de la Escuela de Aviación Militar. La travesía tenía como destino final California, Estados Unidos, y contemplaba numerosas escalas debido a la distancia y a las características de las aeronaves.

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A bordo viajaban 54 cadetes y 14 personas entre oficiales, instructores, tripulantes y personal de apoyo. Muchos de los jóvenes tenían alrededor de 22 años y estaban próximos a recibir el grado de alférez para iniciar formalmente sus carreras en la Fuerza Aérea.

El TC-48
El TC-48 desapareció el 3 de noviembre de 1965 Foto: Wikipedia

Los cadetes habían sido distribuidos entre el TC-48 y otra aeronave argentina, el T-43. Los dos aviones debían cubrir la misma ruta, pero solamente uno llegó a destino.

Antes de comenzar el recorrido internacional, los integrantes de la promoción fueron despedidos por el entonces presidente Arturo Umberto Illia. Con el paso del tiempo, aquellas imágenes se transformaron en uno de los últimos registros públicos de los jóvenes desaparecidos.

El TC-48 declaró una emergencia después del despegue

Durante la madrugada del 3 de noviembre, el T-43 despegó de Panamá a las 5.43. El TC-48 partió apenas seis minutos más tarde. Por delante tenía un trayecto de aproximadamente 1150 kilómetros hasta San Salvador.

Las condiciones meteorológicas eran complejas. En la región se habían pronosticado lluvias, turbulencias intensas, nubosidad y poca visibilidad, factores capaces de dificultar una maniobra de emergencia sobre el Caribe o cerca de las montañas centroamericanas.

El TC-48
El avión argentino llevaba 68 personas a bordo Foto: Wikipedia

Alrededor de 40 minutos después del despegue llegó el mensaje más preocupante: el TC-48 tenía fuego en el motor número 3, ubicado en el ala derecha. Algunas reconstrucciones también señalaron posibles problemas en otro motor, una situación que habría reducido considerablemente la capacidad de mantener el vuelo.

Un piloto comercial logró mantener contacto radial con la aeronave y habría recomendado intentar un aterrizaje en Puerto Limón, Costa Rica. La alternativa buscaba evitar las montañas cercanas a San José y permitir una aproximación más segura.

En el aeropuerto de Puerto Limón se desplegaron ambulancias, bomberos y personal preparado para recibir a los pasajeros. Sin embargo, el avión nunca apareció.

Las dos hipótesis sobre el destino del avión argentino

La primera teoría sostiene que los pilotos intentaron realizar un amerizaje de emergencia y que la aeronave terminó hundida en las profundidades del mar Caribe. La segunda señala que el TC-48 alcanzó territorio costarricense, pero impactó contra una montaña o cayó en una zona de vegetación cerrada.

El TC-48
En el avión viajaban 54 jóvenes cadetes Foto: Wikipedia

No existen pruebas definitivas que permitan confirmar alguna de las hipótesis. Durante décadas se efectuaron búsquedas por aire, tierra y mar, tanto oficiales como particulares. Además, familiares e investigadores organizaron expediciones en áreas selváticas de Costa Rica.

Las operaciones no encontraron partes verificables del fuselaje ni objetos que pudieran atribuirse con certeza a las personas desaparecidas. La ausencia total de rastros convirtió el caso en un enigma internacional.

Testimonios, pistas falsas y versiones sin comprobar

Con los años aparecieron pobladores que aseguraron haber visto restos de un avión entre las montañas. También circularon historias sobre pertenencias de los cadetes, posibles sobrevivientes y testimonios que ubicaban la aeronave en diferentes puntos de Costa Rica.

Sin embargo, las investigaciones no lograron demostrar esas versiones. Las contradicciones entre horarios, ubicaciones y comunicaciones radiales hicieron todavía más difícil reconstruir la ruta final.

Para las familias, la falta de evidencias prolongó una espera dolorosa. Sin restos y sin un lugar concreto donde rendir homenaje, cada aniversario renovó el pedido de continuar con la búsqueda.

61 años después, el misterio del TC-48 sigue abierto

El 3 de noviembre de 2026 se cumplen 61 años de la desaparición. El TC-48 continúa siendo uno de los episodios más desconcertantes de la historia aeronáutica argentina: un avión de grandes dimensiones, 68 personas y una emergencia transmitida por radio, pero ninguna evidencia física concluyente.

La respuesta podría permanecer bajo el Caribe o escondida entre las montañas y la selva. Hasta que aparezca una prueba definitiva, el último tramo del TC-48 seguirá siendo una página inconclusa de la historia argentina.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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