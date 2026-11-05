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Un antiguo basural de Corea del Sur se transformó en un parque ecológico de 71.229 m²: ahora busca recuperar el hábitat de animales silvestres

El proyecto se desarrolló en la ciudad de Icheon, donde un terreno utilizado para depositar residuos fue recuperado mediante una inversión millonaria. El nuevo espacio cuenta con bosques de flores silvestres, vegetación nativa y sectores destinados a proteger la biodiversidad.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Corea del Sur recuperó más de 7 hectáreas para proteger a los animales silvestres.
Corea del Sur recuperó 71.229 metros cuadrados de un antiguo vertedero en la ciudad de Icheon para favorecer la biodiversidad y crear nuevos espacios verdes. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
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Un terreno que durante años fue utilizado como depósito de residuos experimentó una transformación ambiental en Corea del Sur. Donde antes existía un vertedero, ahora se extiende un espacio ecológico de 71.229 metros cuadrados, diseñado para recuperar la vegetación, favorecer la presencia de animales silvestres y acercar a los habitantes a la naturaleza.

La iniciativa se concretó en Icheon, una ciudad de la provincia de Gyeonggi, y forma parte de un programa de restauración destinado a recuperar sectores afectados por actividades humanas.

El proyecto fue inaugurado oficialmente el 29 de octubre de 2026, después de una intervención que incluyó la creación de áreas forestadas, espacios con flores silvestres y ambientes adecuados para distintas especies.

Corea del Sur recuperó más de 7 hectáreas para proteger a los animales silvestres
El proyecto de restauración de Sogori convirtió un terreno degradado en un espacio con bosques de gramíneas, flores silvestres y vegetación. Foto: Ayuntamiento de Icheon.

La transformación busca demostrar que incluso los terrenos utilizados para acumular residuos pueden recuperar parte de sus funciones ecológicas mediante trabajos de restauración y seguimiento ambiental.

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De un antiguo vertedero a un espacio ecológico de más de 71.000 metros cuadrados

La intervención se desarrolló en Sogori, dentro del distrito de Moga-myeon, en Icheon, sobre un terreno que anteriormente había funcionado como vertedero.

Durante su utilización como depósito de residuos, el área había sufrido alteraciones que afectaron sus condiciones naturales. Por eso, las autoridades locales impulsaron un programa orientado a recuperar su valor ambiental y convertirlo en un espacio compatible con la conservación de la biodiversidad.

La iniciativa, denominada Proyecto de Restauración del Eje Ecológico Urbano de Sogori, permitió intervenir una superficie total de 71.229 metros cuadrados, equivalente a aproximadamente 7,1 hectáreas.

Corea del Sur recuperó más de 7 hectáreas para proteger a los animales silvestres
El nuevo parque ecológico busca recuperar hábitats adecuados para distintas especies, entre ellas el gato leopardo de Amur y anfibios autóctonos. Foto: Ayuntamiento de Icheon.

Según informó el gobierno municipal, la obra requirió una inversión de 7.550 millones de wones surcoreanos, financiada mediante aportes del Gobierno nacional y del presupuesto de la ciudad.

Del total, 4.900 millones de wones provinieron de fondos nacionales, mientras que los 2.650 millones restantes fueron aportados por el municipio.

La finalización de los trabajos marcó una nueva etapa para un terreno que dejó de cumplir su antigua función como depósito de residuos para convertirse en un espacio destinado a la restauración ambiental.

Bosques de flores silvestres y nuevos hábitats para animales en Corea del Sur

Uno de los principales objetivos del proyecto fue recuperar las condiciones necesarias para favorecer la vida silvestre. Para lograrlo, se incorporaron sectores de vegetación, entre ellos un bosque de gramíneas conocido como Haneulbaram, además de áreas destinadas al crecimiento de flores silvestres.

Corea del Sur recuperó más de 7 hectáreas para proteger a los animales silvestres.
El parque ecológico de Sogori cuenta con senderos, áreas verdes y ambientes restaurados para favorecer el desarrollo de la flora y la fauna. Foto: YouTube / Ayuntamiento de Icheon.

Estos ambientes fueron diseñados para contribuir a la recuperación del paisaje y ofrecer condiciones favorables para distintas especies.

Entre los animales contemplados por el proyecto se encuentran el gato leopardo de Amur, un pequeño felino silvestre presente en Asia oriental, y una especie de rana de boca estrecha que habita en la península coreana. Ambos forman parte de la fauna que las autoridades buscan favorecer mediante la recuperación de ambientes adecuados.

La presencia de vegetación y refugios naturales resulta importante para estos animales, ya que permite ofrecer espacios donde puedan encontrar alimento, protección y condiciones apropiadas para desarrollar sus ciclos de vida.

Sin embargo, la creación de hábitats no significa necesariamente que todas las especies ya se hayan establecido en el lugar. Su evolución dependerá del seguimiento ambiental que se realice durante los próximos años.

Cómo Corea del Sur convirtió un terreno degradado en un espacio para la biodiversidad

La recuperación de Sogori no se limitó a plantar árboles o mejorar el aspecto visual del antiguo vertedero. El proyecto fue concebido como una intervención de restauración ecológica, un proceso que busca recuperar las funciones naturales de ambientes que sufrieron modificaciones importantes.

Corea del Sur recuperó más de 7 hectáreas para proteger a los animales silvestres.
Las autoridades de Icheon destinaron 7.550 millones de wones surcoreanos a la restauración de más de siete hectáreas. Foto: YouTube / Ayuntamiento de Icheon.

En este caso, el trabajo incluyó la incorporación de vegetación y la preparación de sectores capaces de favorecer la presencia de fauna silvestre.

También se habilitaron espacios para que los residentes puedan observar y conocer el entorno natural, con el propósito de acercar la educación ambiental a la comunidad.

De esta manera, el nuevo parque cumple una doble función: contribuir a la recuperación de un ecosistema alterado y ofrecer oportunidades para que los habitantes aprendan sobre la importancia de protegerlo.

La transformación también forma parte de una estrategia más amplia de Icheon para ampliar los espacios verdes y mejorar las condiciones ambientales de la ciudad.

Qué ocurrirá con el parque ecológico de Icheon después de su inauguración

Aunque las obras finalizaron en octubre de 2026, las autoridades explicaron que la recuperación del ecosistema continuará durante los próximos años.

El municipio anunció que realizará tareas de monitoreo y mantenimiento para evaluar cómo evoluciona la vegetación y si los ambientes creados logran consolidarse como refugios para distintas especies. Este seguimiento será fundamental para determinar el éxito de la restauración, ya que recuperar un terreno degradado requiere mucho más que completar las obras iniciales.

Durante la inauguración, el alcalde de Icheon, Seong Suseok, destacó que la intervención permitirá mejorar el entorno ecológico urbano y contribuir a la calidad de vida de los residentes.

Corea del Sur recuperó más de 7 hectáreas para proteger a los animales silvestres
Seong Suseok, alcalde de Icheon, anunció que las autoridades realizarán tareas de monitoreo para evaluar la recuperación de la vegetación y la biodiversidad. Foto: Ayuntamiento de Icheon.

Además, adelantó que la ciudad continuará desarrollando otros proyectos vinculados con parques, bosques urbanos y espacios naturales.

El caso de Sogori representa una transformación significativa: más de siete hectáreas que anteriormente se utilizaban para depositar residuos ahora están destinadas a recuperar vegetación, favorecer la biodiversidad y ofrecer un nuevo espacio de contacto con la naturaleza.

El verdadero resultado ambiental se conocerá con el paso del tiempo, cuando el monitoreo permita establecer si los hábitats restaurados logran sostener poblaciones de animales y plantas.

Por ahora, el antiguo vertedero ya tiene una función completamente diferente: convertirse en un lugar donde la naturaleza pueda volver a desarrollarse.

EcologíaAnimales silvestresCorea del Sur
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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