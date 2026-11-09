Nació alrededor de un fortín de 1779 y conserva una laguna de 800 hectáreas: el pueblo bonaerense para celebrar el Día de la Tradición a 100 kilómetros de CABA

Un rincón para festejar el Día de la Tradición Foto: @turismopba

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino donde la historia de la frontera, la cultura gauchesca y los paisajes rurales permanecen vivos. Se trata de Lobos, una ciudad ideal para celebrar el Día de la Tradición con una escapada diferente.

Ubicada a unos 100 kilómetros de CABA, esta localidad combina construcciones antiguas, relatos de fortines, una iglesia neogótica y una enorme laguna. Sus restaurantes, estancias y espacios rurales también permiten disfrutar de asados, cabalgatas y costumbres vinculadas con el campo argentino.

El destino puede recorrerse durante el día y cuenta con acceso por la Ruta Nacional 205 y la Ruta Provincial 41. También es posible llegar utilizando servicios ferroviarios vinculados con las líneas Roca y Sarmiento.

Por qué Lobos es perfecto para el Día de la Tradición

Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición, fecha elegida en homenaje al nacimiento de José Hernández, autor de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. El escritor nació en 1834 y conoció de cerca la vida rural bonaerense, una experiencia fundamental para construir su obra.

La conmemoración se oficializó en la provincia de Buenos Aires en 1939, mediante la Ley N.º 4756. Más tarde, la Ley Nacional N.º 21.154, sancionada en 1975, extendió la celebración a todo el territorio argentino.

Villa Logüercio Foto: Turismo Lobos

En ese contexto, Lobos reúne elementos profundamente relacionados con la identidad bonaerense: campo abierto, antiguas estancias, gastronomía criolla, actividades ecuestres y una historia atravesada por la expansión de la frontera.

Durante noviembre, la ciudad suele convertirse en escenario de encuentros tradicionalistas, espectáculos folklóricos, desfiles a caballo y propuestas gastronómicas alrededor del asado. Antes de viajar, se recomienda consultar la programación oficial, ya que las actividades pueden cambiar cada año.

Una ciudad nacida alrededor de un fortín

La historia de Lobos comenzó antes de su fundación formal. En 1779 se levantó el Fortín de San Pedro de Los Lobos, una construcción defensiva que integraba la antigua línea de frontera organizada durante el gobierno del virrey Juan José de Vértiz. Aunque no sobrevivió, su presencia impulsó el poblamiento de la región.

Plaza de Lobos Foto: Wikipedia

La ciudad fue fundada oficialmente el 2 de junio de 1802 por José Salgado. Su nombre no estaría relacionado con los lobos terrestres, sino con los coipos que habitaban la laguna y eran conocidos como “lobos de agua”. En un mapa confeccionado en Londres en 1772 ya aparecía la referencia “L. Lobos” junto al espejo de agua.

Por estos caminos circularon tropas, carretas, trabajadores rurales y pobladores que construyeron una comunidad en medio de la inmensa llanura pampeana.

Qué conocer en una escapada de un día

El paseo puede comenzar en la Plaza 1810, corazón del casco urbano. Frente a ella se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, cuya arquitectura neogótica, torre con reloj y coloridos vitrales la convierten en uno de los edificios más fotografiados.

El templo ocupa el mismo terreno donde funcionó la primera iglesia del poblado, originalmente construida con materiales sencillos como barro y paja. Sus vitrales aprovechan la luz de la tarde para llenar el interior de diferentes colores.

¿Por qué Lobos se llama así? Foto: Municipalidad de Lobos

Otro lugar fundamental es el Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, instalado en la casa natal del expresidente. El edificio conserva fotografías, documentos, objetos personales y una higuera histórica de alrededor de 1890.

También pueden visitarse el Club Social Lobense, fundado en 1894; el Teatro Cine Italiano, recuperado después de años de abandono; y la antigua estación ferroviaria de estilo inglés. Estos edificios recuerdan el crecimiento que experimentó la ciudad durante los siglos XIX y XX.

La laguna que completa el recorrido

A unos 15 kilómetros del centro se encuentra la Laguna de Lobos, principal atractivo natural de la zona. Con aproximadamente 800 hectáreas, sus costas permiten caminar, organizar un picnic, pescar, navegar en kayak o contemplar el atardecer.

El humedal funciona como refugio de garzas, patos, biguás y espátulas rosadas. En sus aguas viven pejerreyes, carpas, tarariras, bagres y mojarras, especies que impulsaron el desarrollo de la pesca deportiva.

Entre fachadas antiguas, caminos rurales y sabores criollos, Lobos ofrece una manera distinta de celebrar el Día de la Tradición. Allí, el pasado todavía puede descubrirse en la plaza, la estación, las estancias y cada rincón de la llanura bonaerense.