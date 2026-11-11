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Fue la quinta de Juan Manuel de Rosas, se inauguró ante 30.000 personas en 1875 y hoy tiene 370 hectáreas y 29 plazas: la historia de los Bosques de Palermo

Antes de convertirse en uno de los espacios verdes más importantes de Buenos Aires, fue la residencia de Juan Manuel de Rosas. Su transformación en el siglo XIX dejó una historia que todavía puede descubrirse entre sus jardines, lagos y monumentos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Parque Tres de Febrero
Parque Tres de Febrero Foto: Instagram @tinchocantera
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En pleno corazón de Palermo se encuentra el Parque Tres de Febrero, conocido popularmente como los Bosques de Palermo, un espacio de 370 hectáreas que combina naturaleza, historia y arquitectura. Sin embargo, pocos conocen que estos terrenos pertenecieron a Juan Manuel de Rosas y que su nombre está directamente relacionado con una de las batallas más importantes del país. El 11 de noviembre de 2026, el parque cumple 151 años desde su inauguración oficial.

De la quinta de Juan Manuel de Rosas al Parque Tres de Febrero: cómo comenzó su historia

La historia del Parque Tres de Febrero comenzó mucho antes de su inauguración. Durante la década de 1830, Juan Manuel de Rosas adquirió extensos terrenos en una zona conocida como el bañado de Palermo, que entonces presentaba tierras bajas y sectores inundables por su cercanía con el Río de la Plata. Para acondicionar el lugar, ordenó trasladar enormes cantidades de tierra desde Belgrano y Recoleta mediante miles de viajes en carreta.

El caserón que vive debajo de Palermo Foto: Archivo General de la Nación

Entre 1836 y 1841 se construyó allí Palermo de San Benito, una residencia rodeada de jardines, plantaciones y espacios destinados a diferentes actividades. El caserón combinaba características de las estancias rurales con influencias mediterráneas y también funcionó como sede del Gobierno bonaerense. Sin embargo, su destino cambió radicalmente después del 3 de febrero de 1852, cuando las tropas encabezadas por Justo José de Urquiza derrotaron a Rosas en la Batalla de Caseros.

Por qué se llama Parque Tres de Febrero: la batalla que cambió el destino de Palermo

El nombre del parque recuerda precisamente aquella batalla que terminó con el gobierno de Rosas. Apenas 13 días después de su derrota, un decreto provincial dispuso que sus propiedades pasaran a pertenecer al Estado, incluidos los terrenos de Palermo. Durante las décadas siguientes surgieron diferentes proyectos para aprovechar ese espacio, hasta que Domingo Faustino Sarmiento impulsó la creación de un gran parque público, inspirado en los espacios verdes de importantes ciudades del mundo.

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El histórico órgano francés de la Basílica de Luján, instalado en 1908.
La obra estuvo a a cargo de los arquitectos Ernesto Oldendorf, Fernando Mauduit y Jordan Wysocky Foto: Instagram @parque3defebrero

En 1874 se sancionó la Ley Nacional N.º 658, que estableció su creación y asignó un presupuesto para desarrollar las obras. Finalmente, el 11 de noviembre de 1875, el presidente Nicolás Avellaneda inauguró oficialmente el Parque Tres de Febrero ante unas 30.000 personas. Durante la ceremonia plantó una magnolia que todavía se conserva y que constituye uno de los testimonios vivos de aquella jornada histórica.

La demolición del caserón de Rosas y la transformación impulsada por Carlos Thays

Aunque los terrenos ya funcionaban como parque público, la antigua residencia de Rosas permaneció en pie durante varios años. Después de 1852 había tenido diferentes usos, incluso como sede de instituciones educativas y militares. Sin embargo, durante la intendencia de Adolfo Bullrich se decidió su demolición, que se realizó durante la noche del 2 al 3 de febrero de 1899, una fecha elegida por su relación con la Batalla de Caseros. En 1900 se inauguró allí un monumento dedicado a Sarmiento, realizado por el escultor francés Auguste Rodin.

Inaugurado oficialmente el 11 de noviembre de 1875 Foto: Instagram @parque3defebrero

Otra figura fundamental fue Carlos Thays, el paisajista francés que asumió la Dirección de Paseos y Jardines de Buenos Aires en 1891. Su trabajo permitió ampliar sectores del parque, incorporar nuevas especies vegetales y reorganizar sus recorridos. Entre sus intervenciones se destacó la creación del Lago de Regatas, cuya excavación también proporcionó tierra para elevar sectores ferroviarios afectados por inundaciones. Con el tiempo, los caminos, puentes y esculturas terminaron de consolidar el paisaje característico de los Bosques de Palermo.

El Rosedal de Palermo: casi 8.000 rosas y un jardín histórico que nació en 1914

Uno de los rincones más emblemáticos del Parque Tres de Febrero es el Rosedal de Palermo, cuyo desarrollo comenzó en 1914 y estuvo vinculado con Benito Carrasco, ingeniero agrónomo y discípulo de Thays. Actualmente, el jardín ocupa casi cuatro hectáreas y reúne cerca de 8.000 rosas de 93 variedades, según datos del Gobierno porteño. Entre sus atractivos aparecen el Puente Blanco, las pérgolas y el Patio Andaluz, construido en 1929 y obsequiado por Sevilla a Buenos Aires.

La historia de estos terrenos también se relaciona con los orígenes del fútbol argentino: en 1867, en el sector donde actualmente se encuentra el Planetario, se disputó uno de los primeros partidos organizados del país. Hoy, el Parque Tres de Febrero comprende 370 hectáreas y 29 plazas, además de lagos, jardines y espacios culturales. A 151 años de su inauguración, conserva las huellas de una transformación que convirtió una antigua residencia política en uno de los principales pulmones verdes de Buenos Aires.

HistoriaPalermo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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