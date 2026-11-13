Hace 214 años, Bernardino Rivadavia impulsó un proyecto científico que tardó 11 años en concretarse: hoy conserva fósiles de dinosaurios de 70 millones de años

Las colecciones del museo que nació de una iniciativa de Rivadavia Foto: Conicet

En 1812, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata atravesaban los primeros años revolucionarios, Bernardino Rivadavia impulsó una iniciativa novedosa: reunir animales, plantas y minerales de las provincias para estudiar la naturaleza. La propuesta no pudo concretarse de inmediato, pero marcó el comienzo de una historia que continúa vigente. Once años después, en 1823, nació el Museo Público de Buenos Aires, antecedente del actual Museo Argentino de Ciencias Naturales, frente al Parque Centenario.

La propuesta de Rivadavia de 1812 para conocer el territorio argentino

Nacido el 20 de mayo de 1780, Rivadavia fue una figura destacada de los primeros gobiernos posteriores a la Revolución de Mayo. En 1812, como secretario del Primer Triunvirato, participó en medidas destinadas a organizar las instituciones y promover la educación y el conocimiento. Ese mayo, el gobierno convocó a las provincias a aportar objetos de historia natural para formar un museo en Buenos Aires. La idea era reunir testimonios de la diversidad del territorio, desde sus minerales hasta las especies vegetales y animales, cuando todavía faltaban investigaciones sistemáticas sobre gran parte de la región.

El museo que conserva cerca de 1,5 millones de ejemplares Foto: Turismo Buenos Aires

Sin embargo, las urgencias de la guerra de independencia y la inestabilidad política relegaron aquel proyecto. Recién durante el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, con Rivadavia como ministro, la iniciativa recuperó impulso. Ese intervalo muestra que la creación de un museo no fue un hecho aislado, sino parte de los intentos de construir instituciones científicas duraderas en un territorio que buscaba definirse políticamente.

El 31 de diciembre de 1823 nació el Museo Público de Buenos Aires

La fecha decisiva llegó el 31 de diciembre de 1823, cuando se dispuso la creación oficial del Museo Público de Buenos Aires. Sus primeras instalaciones estuvieron vinculadas con el Convento de Santo Domingo, donde comenzaron a organizarse las colecciones. Más adelante, la institución ocupó otros edificios de la ciudad, incluidos espacios relacionados con la Manzana de las Luces, mientras aumentaba la cantidad de materiales destinados al estudio y la exhibición.

El Museo Argentino de Ciencias Naturales, un símbolo de la historia científica del país Foto: Turismo Buenos Aires

A lo largo del siglo XIX, sus fondos crecieron mediante donaciones, exploraciones y trabajos de especialistas. Entre los nombres asociados a su desarrollo sobresalen Hermann Burmeister, Florentino Ameghino y Ángel Gallardo, investigadores que impulsaron distintas ramas de las ciencias naturales. El museo se convirtió así en un lugar donde observar y clasificar especímenes, formar colecciones de referencia y ampliar el conocimiento de la fauna, la flora y los fósiles de la Argentina.

De varias sedes al edificio de 1937 frente al Parque Centenario

Durante más de cien años, el museo pasó por diferentes ubicaciones hasta consolidarse en su edificio actual, sobre la avenida Ángel Gallardo. La instalación se completó en 1937, en una construcción concebida especialmente para albergar colecciones científicas. Su arquitectura también cuenta una historia: los detalles ornamentales incluyen figuras de arañas, murciélagos, caracoles y búhos, una decoración que anticipa el universo natural que se estudia en su interior.

Más de 200 años de historia científica en Buenos Aires Foto: Conicet

La institución también modificó sus áreas de trabajo. En 1947, las colecciones de arqueología, etnografía y antropología fueron transferidas al Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. Con el tiempo, el establecimiento profundizó su perfil en disciplinas como zoología, paleontología y geología, combinando exposiciones abiertas al público con la tarea cotidiana de sus investigadores.

Las 23 colecciones nacionales y los fósiles que guarda el museo

En la actualidad, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia reúne 23 colecciones nacionales y alrededor de 1,5 millones de especímenes, según cifras institucionales. No todos están a la vista: muchos permanecen en laboratorios y depósitos especializados porque son materiales de consulta para investigaciones, comparaciones científicas y tareas de conservación.

Entre sus piezas más conocidas figura el Carnotaurus sastrei, un dinosaurio carnívoro hallado en Chubut y estudiado por el paleontólogo José Bonaparte. Sus restos, de aproximadamente 70 millones de años, son especialmente valiosos por su estado de conservación y por las impresiones de piel encontradas junto al esqueleto. A estos materiales se suman fósiles de mamíferos prehistóricos, reptiles, peces, moluscos e insectos.

Dónde queda el museo que nació de una idea de hace 214 años

El museo está ubicado en avenida Ángel Gallardo 490, en Caballito, frente al Parque Centenario. Allí, las salas abiertas al público acercan a los visitantes a distintos períodos de la historia natural, mientras las colecciones científicas permiten seguir investigando especies presentes y desaparecidas. En 2026 se cumplen 214 años de la iniciativa de 1812: aquella convocatoria a reunir materiales de todo el territorio terminó siendo el punto de partida de una institución que preserva parte esencial del patrimonio científico argentino.