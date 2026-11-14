Sobrevivió a una batalla en 1866 y perdió su caballo por un cañonazo: 17 años después, Dardo Rocha fundó un pueblo bonaerense y lo bautizó en recuerdo del combate

La Plaza Dardo Rocha, uno de los lugares emblemáticos de Pehuajó Foto: impresionesgraficarte.

En 1866, durante la Guerra de la Triple Alianza, Dardo Rocha protagonizó un episodio que estuvo cerca de costarle la vida. Mientras combatía contra las fuerzas paraguayas en Corrientes, una bala de cañón mató a su caballo. El militar logró continuar gracias a la ayuda de un compañero, en un acontecimiento que permanecería ligado a su trayectoria.

Lo sorprendente ocurrió 17 años después, cuando Rocha era gobernador de Buenos Aires y fundó una localidad en el oeste provincial. En lugar de elegir un nombre relacionado con su familia, decidió recordar aquella batalla. Así nació Pehuajó, fundado oficialmente el 3 de julio de 1883, una ciudad que en 2026 cumple 143 años.

Dardo Rocha: el militar que sobrevivió a una batalla en 1866

Dardo Rocha nació el 1 de septiembre de 1838 en Buenos Aires y desarrolló una trayectoria vinculada con el derecho, la actividad militar y la política. Durante su juventud participó en distintos enfrentamientos y posteriormente integró las fuerzas argentinas que combatieron en la Guerra de la Triple Alianza, desarrollada entre 1864 y 1870.

Dardo Rocha fundó la ciudad de La Plata el 19 de noviembre de 1882

Uno de sus episodios más recordados ocurrió el 31 de enero de 1866, durante el combate de Pehuajó, librado cerca del río Paraná, en Corrientes. Según la reconstrucción histórica municipal, una bala de cañón mató al caballo que montaba Rocha, pero el capitán Calderón, oriundo de Chivilcoy, le cedió su animal. Además, debió asumir el mando de su batallón cuando Carlos Keen resultó herido.

De una batalla en Corrientes a la fundación de un pueblo bonaerense

Después de su trayectoria militar, Rocha consolidó su carrera política y se convirtió en gobernador de Buenos Aires entre 1881 y 1884. Durante su administración impulsó importantes proyectos, entre ellos la fundación de La Plata, inaugurada el 19 de noviembre de 1882 como nueva capital provincial.

Al año siguiente, su gobierno avanzó con la organización de un asentamiento agrícola conocido como Las Mellizas, ubicado en el oeste bonaerense. El territorio pertenecía entonces al partido de Nueve de Julio y presentaba condiciones favorables para las actividades rurales, aunque enfrentaba dificultades de comunicación. El 3 de julio de 1883, dos decretos provinciales establecieron la organización territorial y la fundación del nuevo pueblo, además de contemplar concesiones para sus primeros pobladores.

Por qué Dardo Rocha eligió el nombre Pehuajó y qué significa

La denominación estuvo relacionada directamente con aquella experiencia militar de 1866. Rocha decidió recordar el combate de Pehuajó, donde había participado 17 años antes, y trasladar ese nombre a la nueva localidad bonaerense.

Pehuajó, la ciudad bonaerense fundada por Dardo Rocha en 1883 Foto: 365pehuajo

El término tiene raíces guaraníes y suele interpretarse como “estero profundo” o “terreno pantanoso”, en referencia a las características geográficas del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. La fundación también se produjo durante una etapa de expansión territorial de Buenos Aires, marcada por la reorganización de las tierras rurales y el avance estatal sobre territorios indígenas.

Los primeros 26 pobladores y el crecimiento de Pehuajó

Uno de los datos más interesantes de aquella fundación es que el decreto de 1883 contemplaba concesiones para 26 pobladores, con el propósito de establecer viviendas permanentes, promover la agricultura y consolidar un núcleo urbano. Sin embargo, durante los primeros años surgieron dificultades económicas y conflictos relacionados con la propiedad de las tierras.

La estatua de la tortuga Manuelita en Pehuajó, Buenos Aires. Foto: Tripadvisor.

En 1888, Rafael Hernández, hermano de José Hernández, autor del Martín Fierro, intervino para defender a numerosos agricultores que enfrentaban problemas con sus concesiones. Según la reconstrucción municipal, una comisión integrada por Hernández y Nicolás Robbio contribuyó a regularizar la situación de 570 pobladores, favoreciendo la consolidación de la colonia.

De un asentamiento rural a una ciudad histórica de Buenos Aires

El desarrollo de Pehuajó se aceleró con la expansión ferroviaria, que permitió transportar productos agrícolas y mejorar las comunicaciones. En 1889 se creó el partido de Pehuajó, mientras que el 10 de enero de 1908 la localidad recibió oficialmente la categoría de ciudad.

Actualmente, entre sus espacios representativos se destacan la Plaza Dardo Rocha, el Palacio Municipal, la estación ferroviaria y el Monumento al Martín Fierro, vinculados con distintas etapas de su historia.

En 2026 se cumplen 143 años de su fundación y 160 años de la batalla que inspiró su nombre. Así, un episodio militar vivido por Dardo Rocha terminó formando parte de la identidad histórica de una ciudad del oeste bonaerense.