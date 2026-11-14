Un museo con orígenes en 1812 y una casa presidencial de 1785: así son los 6 museos históricos para visitar gratis en la Noche de los Museos 2026

Museos históricos de Buenos Aires para visitar gratis en la Noche de los Museos 2026 Foto: Argentina.gob.ar.

La Ciudad de Buenos Aires conserva museos con más de 100 y hasta 200 años de historia, edificios coloniales y colecciones que permiten reconstruir acontecimientos fundamentales del pasado argentino. Este sábado 14 de noviembre de 2026, varios de estos espacios podrán recorrerse durante una nueva edición de La Noche de los Museos, una oportunidad para descubrir lugares vinculados con la Independencia, la ciencia y la vida de antiguos presidentes.

La celebración reunirá más de 350 espacios culturales con entrada libre y gratuita, principalmente entre las 19 y las 2 de la madrugada. Entre ellos aparecen instituciones centenarias y construcciones que existían mucho antes de convertirse en museos.

Museo Argentino de Ciencias Naturales: sus orígenes se remontan a 1812

El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia es uno de los establecimientos científicos más antiguos de América del Sur. Su historia comenzó en 1812, cuando el Primer Triunvirato impulsó la recolección de materiales naturales para formar un museo, aunque el proyecto empezó a concretarse en 1823. Por sus salas pasaron científicos como Florentino Ameghino y Hermann Burmeister. Actualmente, conserva fósiles, ejemplares de biodiversidad y colecciones que permiten conocer millones de años de evolución.

Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Dónde queda: avenida Ángel Gallardo 470, Caballito.

Museo del Cabildo: un edificio que comenzó a construirse en 1725

Frente a la Plaza de Mayo se encuentra el Cabildo de Buenos Aires, cuya construcción actual comenzó en 1725. El edificio fue escenario de los acontecimientos que desembocaron en la Revolución de Mayo de 1810, cuando se produjo la caída del poder virreinal y la formación de la Primera Junta. Aunque perdió parte de sus arcos originales por las transformaciones urbanas, continúa siendo uno de los principales testimonios del período colonial. Durante la celebración habrá actividades históricas, música y relevos de guardia.

El histórico edificio del Cabildo durante el siglo XIX Foto: Argentina.gob.ar.

Dónde queda: Bolívar 65, Monserrat.

Museo Histórico Nacional: la institución fundada en 1889

El Museo Histórico Nacional nació el 24 de mayo de 1889 por iniciativa del historiador Adolfo Pedro Carranza. Su objetivo era reunir objetos relacionados con la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia. Desde 1897 funciona en la antigua residencia de Gregorio Lezama, en San Telmo, donde conserva uniformes, documentos, retratos y pertenencias de importantes protagonistas argentinos. Durante décadas custodió el sable corvo original de San Martín, trasladado en febrero de 2026 al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Piano de Mariquita Foto: Museo Histórico Nacional

Dónde queda: Defensa 1600, San Telmo.

Museo Nacional de Bellas Artes: más de 130 años de historia

Creado en 1895, el Museo Nacional de Bellas Artes abrió sus puertas en diciembre de 1896 bajo la dirección de Eduardo Schiaffino. Su primera sede funcionó donde actualmente se encuentran las Galerías Pacífico, hasta que en 1933 se instaló en Recoleta. Sus colecciones incluyen obras de Francisco de Goya, Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir, además de artistas argentinos. Durante la Noche de los Museos ofrecerá recorridos guiados y exposiciones especiales.

Museo Nacional de Bellas Artes. Foto: Télam Foto: Turismo Buenos Aires

Dónde queda: avenida del Libertador 1473, Recoleta.

Museo Mitre: la casona de 1785 donde vivió un presidente argentino

Construida en 1785, esta vivienda colonial fue residencia de Bartolomé Mitre desde 1859 hasta su muerte, en 1906. Durante su mandato funcionó como residencia presidencial y, en 1870, el exmandatario fundó allí el diario La Nación. Tras su fallecimiento, el Estado adquirió la propiedad y abrió el museo en 1907. Actualmente conserva mobiliario original, documentos, patios coloniales y una biblioteca con alrededor de 100.000 volúmenes.

Dónde queda: San Martín 336, San Nicolás.

Museo Saavedra: una antigua estancia convertida en museo

El Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra abrió sus puertas en 1921 y se instaló en 1942 en una antigua chacra perteneciente a Luis María Saavedra. La propiedad, construida entre 1870 y 1880, conserva elementos de su pasado rural. Sus salas exhiben vestimentas, documentos, piezas de platería y objetos que reflejan la vida porteña durante diferentes períodos históricos. Para esta edición habrá música, talleres y actividades culturales.

Recorré el Museo Saavedra: una casona histórica ligada a la Primera Junta Foto: Turismo Buenos Aires

Dónde queda: avenida Crisólogo Larralde 6309, Saavedra.

Noche de los Museos 2026: horarios y cómo recorrer los espacios históricos

La edición número 22 de La Noche de los Museos ofrecerá actividades gratuitas este sábado 14 de noviembre. Los recorridos se desarrollarán principalmente entre las 19 y las 2, aunque algunas instituciones tendrán horarios especiales. Además, habrá transporte gratuito mediante un pase digital para colectivos, determinadas líneas y estaciones de subte, Ecobici y buses eléctricos.

La programación completa, los horarios particulares y las condiciones para acceder al transporte pueden consultarse en Festivales BA. Algunas propuestas requieren inscripción previa o cuentan con cupos limitados.