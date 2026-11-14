comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Un museo con orígenes en 1812 y una casa presidencial de 1785: así son los 6 museos históricos para visitar gratis en la Noche de los Museos 2026

Desde un museo con orígenes en 1812 hasta una residencia presidencial construida en 1785, Buenos Aires conserva espacios históricos que podrán visitarse gratis este sábado 14 de noviembre. Conocé cuáles son y dónde quedan.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Museo Histórico Nacional
Museos históricos de Buenos Aires para visitar gratis en la Noche de los Museos 2026 Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Ciudad de Buenos Aires conserva museos con más de 100 y hasta 200 años de historia, edificios coloniales y colecciones que permiten reconstruir acontecimientos fundamentales del pasado argentino. Este sábado 14 de noviembre de 2026, varios de estos espacios podrán recorrerse durante una nueva edición de La Noche de los Museos, una oportunidad para descubrir lugares vinculados con la Independencia, la ciencia y la vida de antiguos presidentes.

La celebración reunirá más de 350 espacios culturales con entrada libre y gratuita, principalmente entre las 19 y las 2 de la madrugada. Entre ellos aparecen instituciones centenarias y construcciones que existían mucho antes de convertirse en museos.

Museo Argentino de Ciencias Naturales: sus orígenes se remontan a 1812

El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia es uno de los establecimientos científicos más antiguos de América del Sur. Su historia comenzó en 1812, cuando el Primer Triunvirato impulsó la recolección de materiales naturales para formar un museo, aunque el proyecto empezó a concretarse en 1823. Por sus salas pasaron científicos como Florentino Ameghino y Hermann Burmeister. Actualmente, conserva fósiles, ejemplares de biodiversidad y colecciones que permiten conocer millones de años de evolución.

Museo Argentino de Ciencias Naturales.
Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Dónde queda: avenida Ángel Gallardo 470, Caballito.

Contenido Recomendado

Transportaron pasajeros durante casi un siglo y fueron retirados en 2013:cómo viajar en los subtes de madera durante la Noche de los Museos 2026

Vagones de madera del subte A

Noche de los Museos 2026:cómo viajar gratis en colectivo, subte y Ecobici y cuáles son los horarios

Noche de los Museos en CABA

Museo del Cabildo: un edificio que comenzó a construirse en 1725

Frente a la Plaza de Mayo se encuentra el Cabildo de Buenos Aires, cuya construcción actual comenzó en 1725. El edificio fue escenario de los acontecimientos que desembocaron en la Revolución de Mayo de 1810, cuando se produjo la caída del poder virreinal y la formación de la Primera Junta. Aunque perdió parte de sus arcos originales por las transformaciones urbanas, continúa siendo uno de los principales testimonios del período colonial. Durante la celebración habrá actividades históricas, música y relevos de guardia.

Cárcel Cabildo
El histórico edificio del Cabildo durante el siglo XIX Foto: Argentina.gob.ar.

Dónde queda: Bolívar 65, Monserrat.

Museo Histórico Nacional: la institución fundada en 1889

El Museo Histórico Nacional nació el 24 de mayo de 1889 por iniciativa del historiador Adolfo Pedro Carranza. Su objetivo era reunir objetos relacionados con la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia. Desde 1897 funciona en la antigua residencia de Gregorio Lezama, en San Telmo, donde conserva uniformes, documentos, retratos y pertenencias de importantes protagonistas argentinos. Durante décadas custodió el sable corvo original de San Martín, trasladado en febrero de 2026 al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Piano de Mariquita Foto: Museo Histórico Nacional

Dónde queda: Defensa 1600, San Telmo.

Museo Nacional de Bellas Artes: más de 130 años de historia

Creado en 1895, el Museo Nacional de Bellas Artes abrió sus puertas en diciembre de 1896 bajo la dirección de Eduardo Schiaffino. Su primera sede funcionó donde actualmente se encuentran las Galerías Pacífico, hasta que en 1933 se instaló en Recoleta. Sus colecciones incluyen obras de Francisco de Goya, Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir, además de artistas argentinos. Durante la Noche de los Museos ofrecerá recorridos guiados y exposiciones especiales.

Museo Nacional de Bellas Artes. Foto: Télam
Museo Nacional de Bellas Artes. Foto: Télam Foto: Turismo Buenos Aires

Dónde queda: avenida del Libertador 1473, Recoleta.

Museo Mitre: la casona de 1785 donde vivió un presidente argentino

Construida en 1785, esta vivienda colonial fue residencia de Bartolomé Mitre desde 1859 hasta su muerte, en 1906. Durante su mandato funcionó como residencia presidencial y, en 1870, el exmandatario fundó allí el diario La Nación. Tras su fallecimiento, el Estado adquirió la propiedad y abrió el museo en 1907. Actualmente conserva mobiliario original, documentos, patios coloniales y una biblioteca con alrededor de 100.000 volúmenes.

Dónde queda: San Martín 336, San Nicolás.

Museo Saavedra: una antigua estancia convertida en museo

El Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra abrió sus puertas en 1921 y se instaló en 1942 en una antigua chacra perteneciente a Luis María Saavedra. La propiedad, construida entre 1870 y 1880, conserva elementos de su pasado rural. Sus salas exhiben vestimentas, documentos, piezas de platería y objetos que reflejan la vida porteña durante diferentes períodos históricos. Para esta edición habrá música, talleres y actividades culturales.

Recorré el Museo Saavedra: una casona histórica ligada a la Primera Junta Foto: Turismo Buenos Aires

Dónde queda: avenida Crisólogo Larralde 6309, Saavedra.

Noche de los Museos 2026: horarios y cómo recorrer los espacios históricos

La edición número 22 de La Noche de los Museos ofrecerá actividades gratuitas este sábado 14 de noviembre. Los recorridos se desarrollarán principalmente entre las 19 y las 2, aunque algunas instituciones tendrán horarios especiales. Además, habrá transporte gratuito mediante un pase digital para colectivos, determinadas líneas y estaciones de subte, Ecobici y buses eléctricos.

La programación completa, los horarios particulares y las condiciones para acceder al transporte pueden consultarse en Festivales BA. Algunas propuestas requieren inscripción previa o cuentan con cupos limitados.

Noche de los MuseosTurismoHistoriaMuseos
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1884, un italiano fundó un pueblo bonaerense que llegó a tener 40 manzanas:117 años después, una inundación obligó a evacuar a sus 50 vecinos

    En 1884, un italiano fundó un pueblo bonaerense que llegó a tener 40 manzanas: 117 años después, una inundación obligó a evacuar a sus 50 vecinos

  2. Cerró en 2013 después de 119 años de historia y reabrió en 2014:el bodegón de Buenos Aires que frecuentó García Lorca y conserva 8 mesas de billar centenarias

    Cerró en 2013 después de 119 años de historia y reabrió en 2014: el bodegón de Buenos Aires que frecuentó García Lorca y conserva 8 mesas de billar centenarias

  3. Luchó junto a Belgrano y fue fusilado a los 41 años:el pueblo de Buenos Aires que lleva su nombre y conserva un Cristo de 1750

    Luchó junto a Belgrano y fue fusilado a los 41 años: el pueblo de Buenos Aires que lleva su nombre y conserva un Cristo de 1750

  4. Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable:Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

    Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable: Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

  5. Tiene más de 28.000 habitantes y celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia:la localidad que prepara 3 días de shows gratis, desfiles, pesca y gastronomía

    Tiene más de 28.000 habitantes y celebra la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia: la localidad que prepara 3 días de shows gratis, desfiles, pesca y gastronomía
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nueva decisión de Milei sobre los F-16:los contratos de los aviones de combate podrán someterse a arbitraje en Estados Unidos

La Argentina ya recibió 12 de los 24 cazas F-16 comprados a Dinamarca.

Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay y le expresó su respaldo:“Nuestros países son hermanos, tiene en nosotros un socio”

El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV:gritos y amenazas en la UCA

La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard:qué pasará con los aviones de Malvinas

Economía

Black Week Mayorista 2026:cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Black Week Mayorista 2026: cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

Hasta 35% de descuento y $40.000 de reintegro:los beneficios para jubilados de ANSES en noviembre 2026

Atención jubilados de la Ley 24.241:Sandra Pettovello confirmó cómo reclamar el reajuste de haberes

Salarios en septiembre 2026:los registrados empataron con la inflación, pero el índice general quedó por debajo

Internacionales

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los protagonistas de un histórico encuentro trilateral sobre la “reducción de armas nucleares”

Trump invirtió millones de dólares en Nvidia antes de habilitar la venta de chips a China

Donald Trump descartó que un ciberataque haya estado detrás del caos aéreo en Estados Unidos

Tensión aérea en Estados Unidos:3.300 vuelos para reprogramar, el desafío de las aerolíneas en medio de las dudas de miles de pasajeros