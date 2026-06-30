Ni corto ni largo: el corte de pelo más rejuvenecedor a los 50 que suaviza rasgos y aporta frescura

Corte media melena o "midi flick". Foto: Freepik.

Encontrar un corte de pelo que sea fácil de peinar y al mismo tiempo con un efecto rejuvenecedor parece ser tarea complicada. Pero sin embargo, los mejores estilistas del mundo coinciden en que existe una opción que, no sólo genera un lifting instantáneo, sino que además renueva la energía de la mujer: el corte midi.

Ni demasiado corta ni excesivamente larga, esta longitud se adapta a distintos tipos de rostro y textura de cabello. Además, permite crear peinados variados sin renunciar a la comodidad del día a día. Por eso, se convirtió en una de las elecciones favoritas de quienes buscan renovar su imagen después de los 50.

Penélope Cruz usa el corte midi Foto: GTRES

Cabellera midi: los secretos de este corte de pelo que tanto favorece después de los 50

El corte midi se caracteriza por dejar el cabello entre la mandíbula y los hombros, con una longitud considerada ideal para aportar equilibrio al rostro. Entre sus principales ventajas, este tipo de peinados suaviza las facciones, enmarca la cara y genera una sensación de mayor frescura.

A diferencia de las melenas muy largas, que pueden hacer que el cabello pierda movimiento con el paso del tiempo, este corte ofrece una apariencia más liviana y dinámica. Al mismo tiempo, evita el efecto demasiado severo que, en algunos casos, pueden generar cortes muy cortos.

Otro de sus beneficios es que se adapta tanto al cabello lacio como al ondulado o ligeramente rizado, permitiendo conservar el volumen natural sin necesidad de un peinado demasiado elaborado.

Cortes de pelo que sacan años. Foto: Pinterest.

Cómo llevar el corte midi esta temporada

Durante la temporada de invierno, la tendencia apuesta por versiones naturales y mucho más desestructuradas. Las capas suaves son protagonistas porque aportan movimiento sin quitar densidad al cabello.

También se llevan las puntas ligeramente desfiladas y las ondas relajadas, ideales para conseguir un acabado moderno y elegante. Quienes prefieren un estilo más sofisticado pueden optar por un alisado pulido, mientras que las ondas suaves siguen siendo una de las opciones más buscadas para lograr un efecto rejuvenecedor.

Para aquellas que quieran esconder las líneas de expresión, el flequillo cortina o largo también es un gran complemento, ya que ayuda a aportar un marco más delicado al rostro.

Corte media melena o "midi flick". Foto: Freepik.

Cuál es el mejor aliado para sumarle volumen al cabello

Con el paso de los años es habitual que el cabello pierda densidad, por lo que el volumen cobra un papel fundamental en cualquier corte. En este sentido, la melena midi funciona especialmente bien cuando se combina con capas estratégicas y productos voluminizadores, como espumas o sprays texturizantes. Estos permiten levantar la raíz sin apelmazar el pelo y prolongan la sensación de cuerpo durante todo el día.

Además, secar el cabello con un cepillo redondo o utilizar un difusor si es ondulado ayuda a potenciar el movimiento natural del corte.

Cabe destacar, por último, que la popularidad de este corte no solo responde a la moda. Su facilidad de mantenimiento, la versatilidad para crear diferentes peinados y su capacidad para favorecer prácticamente cualquier tipo de rostro hacen que continúe siendo una de las opciones más recomendadas por los estilistas.